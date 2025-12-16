España Cultura

Disney pone en marcha una película en acción real de uno de sus villanos clásicos

Después de llevar a la gran pantalla las historias de Cruella o Maléfica, ahora se centrará en otro antagonista de lo más icónico

A lo largo de su historia, Disney ha contado con grandes villanos de lo más carismáticos: la Maléfica de La bella durmiente, la madrastra de Cenicienta, la bruja de Blancanieves, el mago Jafar de Aladdin, el Scar de El rey león o el Claude Frollo de El jorobado de Notre Dame. A algunos de ellos ya les ha dado su propio espacio, pero ahora está a punto de hacerlo con otro gran personaje.

La compañía Disney ha iniciado el desarrollo de un spin-off live-action centrado en Gastón, el carismático antagonista de La Bella y la Bestia, según información publicada por la propia productora. El guion estará a cargo de David Callaham, conocido por su participación en proyectos como Godzilla y Kong: El nuevo imperio y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Por el momento, no se han confirmado ni la trama específica del filme ni el nombre del director, factores que mantienen expectativa sobre el enfoque que tomará esta nueva producción.

La noticia surge en medio del paso de Disney por una etapa de adaptaciones y reelaboraciones de su catálogo clásico, obteniendo respuestas mixtas en taquilla y en crítica. Callaham es presentado como una apuesta de peso por su experiencia en grandes producciones contemporáneas de Hollywood. Aunque la premisa central y la identidad del protagonista aún no han trascendido, la compañía busca dar frescura al villano Gastón, evitando la repetición de la versión encarnada por Luke Evans en la película de 2017, quien no volverá a interpretar el papel según confirmaron medios internos.

Introducido por primera vez en el clásico animado de 1991, Gastón se caracterizó como un cazador arrogante y seguro de sí mismo, convertido rápidamente en una de las figuras más recordadas por su actitud y presencia física desmedida. El personaje, célebre por su famosa canción y su voraz consumo de huevos, ha mantenido vigencia gracias al éxito comercial de ambas versiones de La Bella y la Bestia, tanto en la animación original como en la adaptación live-action, que recaudó más de mil millones de dólares en su estreno de 2017.

Ampliando el catálogo de villanos

La elección de apostar ahora por una historia derivada muestra el interés de Disney en seguir ampliando los universos de sus personajes más icónicos, una estrategia que ya había sido probada con resultados positivos en Cruella, el spin-off de 2021 sobre la villana de 101 Dálmatas. En contraste, otras adaptaciones recientes como la nueva versión de Blancanieves no han alcanzado el éxito comercial esperado, reflejando un escenario más incierto para las franquicias del estudio.

A pesar del balance mixto, Disney opta por mantener su apuesta en la reelaboración de historias conocidas, planeando ya nuevas adaptaciones en acción real de títulos como Enredados y una película centrada en el Príncipe Azul, esta última en desarrollo por parte del cineasta Paul King. Estas franquicias buscan renovar el interés del público por medio de reinterpretaciones, regresando a personajes clásicos con perspectivas inéditas o ampliadas, según fuentes de la industria. La confirmación de este spin-off de Gastón refuerza la tendencia de Disney hacia la exploración de protagonistas secundarios, reconociendo el potencial de sus villanos para protagonizar relatos propios y expandir los horizontes comerciales de sus historias tradicionales.

