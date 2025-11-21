España Cultura

La vida de vagabundo de Kevin Spacey en su intento por volver a Hollywood: “Si mañana me llaman Scorsese o Tarantino se acaba todo esto”

El actor asegura que no tiene casa y vaga por distintos hoteles y residencias temporales a la espera de encontrar el papel que le lleve de vuelta a la gloria

El actor se encontraba de
El actor se encontraba de viaje de trabajo cuando se enteró de la lamentable noticia (Foto: Instagram/@kevinspacey)

A las puertas de la noche en Baltimore, Kevin Spacey confiesa su itinerancia. “Estoy viviendo en hoteles, en Airbnbs”, declaró el actor en una entrevista publicada por The Telegraph, tras señalar que no tiene residencia fija desde que su carrera se desplomó en Hollywood. El dos veces ganador del Oscar, que alguna vez lideró la exitosa serie House of Cards, relató que lleva siete años enfrentando gastos estratosféricos para defenderse en tribunales, con apenas ingresos y una sangría financiera que acaba de dejarlo sin hogar.

Desde 2012, Spacey habitaba una casa en Baltimore, ciudad donde se instaló por el rodaje de la serie de Netflix que encabezó durante cinco temporadas. Eso terminó abruptamente en 2017 con su despido a raíz de acusaciones de conducta sexual inapropiada. En junio de 2024, durante una aparición en el programa británico Piers Morgan Uncensored, el actor, con voz entrecortada, reconoció que la vivienda que consideraba su refugio fue embargada porque adeuda millones en honorarios legales. “No puedo pagar las cuentas”, dijo a Morgan según recoge The Telegraph, sumando que su futuro inmediato es incierto.

El golpe financiero no es menor: durante años el protagonista de American Beauty y Sospechosos habituales afrontó acusaciones formales de agresión sexual e insinuaciones de comportamientos indebidos en distintos países. El caso más mediático involucró a Anthony Rapp, actor que le acusó de mala conducta durante la adolescencia en los años ochenta. Sin embargo, en octubre de 2022 un jurado en Nueva York determinó que Spacey no era responsable. Otras investigaciones —en el Reino Unido, donde fue juzgado por nueve cargos de agresión sexual presentados por cuatro personas— acabaron absolviéndolo, según la propia prensa británica. Varias imputaciones adicionales quedaron desestimadas o retiradas. Spacey siempre ha negado todas las acusaciones.

(REUTERS/Yara Nardi)
(REUTERS/Yara Nardi)

El vacío que pesa a Spacey

The Telegraph contextualizó además el vacío que sigue rodeando la carrera del actor. Hace siete años, tras su abrupta salida de la televisión por sus señalamientos, Spacey desapareció no solo de alfombras rojas y sets, sino también del circuito laboral: “He tenido muy poco ingreso y todo ha sido gasto”, explicó. Ahora, con la industria fílmica aún reticente, el propio actor reconoce que la posibilidad de un regreso depende de una “bendición” de peso. “Estamos en contacto con personas de enorme influencia que quieren que vuelva a trabajar. Pero la industria parece esperar una especie de permiso. Si mañana Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman a mi agente, esto se acaba”, expresó Spacey, confiado en que su regreso requerirá la venia de alguien con reconocido prestigio.

Las voces que lo apoyan no son anecdóticas. Varios actores defendieron públicamente a Spacey ante The Telegraph el año pasado para reivindicar su vuelta a la pantalla. Destacó Sharon Stone, calificándolo de “genio”, mientras Liam Neeson aseguraba que “la industria lo necesita y lo extraña mucho”. No obstante, la decisión de los principales productores y estudios, fundamentales para rehabilitar a Spacey en el mercado, aún no llega.

Spacey, con siete años de travesía entre juicios, hoteles y habitaciones alquiladas, aguarda la llamada que podría cambiar —otra vez— su destino en una industria que, pese al tiempo transcurrido y los fallos judiciales, sigue sin cerrar heridas. Según The Telegraph, su relato deja entrever que el desenlace, por ahora, permanece en suspenso.

