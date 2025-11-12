Un escritor responde a Juan del Val tras asegurar que percibe “envidia por parte de escritores que no venden”: “No he criticado ni a su novela, ni a él como autor, ni voy a hacerlo nunca”

En el centro, el escritor Juan del Val, durante la gala de entrega del Premio Planeta de novela 2025 en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). (Lorena Sopena / Europa Press)

El escritor e ingeniero industrial Juan Pablo Moreno ha respondido a las declaraciones de Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 con Vera. Una historia de amor, después de que haya asegurado en varias entrevistas que “la envidia existe” tras ganar el galardón a finales de octubre valorado en un millón de euros. “Me da cierto pudor decir ‘me tienen envidia’, porque suena pretencioso, pero me va bien y eso a algunos les molesta”, dijo Del Val a El Español hace unos días. Pablo Motos, el presentador del programa El Hormiguero, donde Del Val colabora, también mencionó a “los escritores que no venden” y “le tienen envidia”, en referencia a las críticas recibidas desde distintos sectores literarios.

“Ya está a la venta Vera. Una historia de amor. Eso significa que ya hay doscientas mil unidades distribuidas por todas las librerías de España y que, como cada año por estas fechas, el ganador del Premio Planeta está número uno”, comenzó explicando a través de su cuenta de TikTok el escritor (@juanpablomoreno.escritor). Como señala, la maquinaria promocional que acompaña al galardón más mediático de la literatura española es parte natural de su éxito: “Juan del Val, como todos los ganadores del Planeta antes que él está siendo entrevistado en todos los medios como parte de la campaña para conseguir que la novela sea aún más exitosa”.

“Yo soy un escritor que no vende mucho”

El tiktoker literario aseguró estar de acuerdo con el ganador en que las críticas deben llegar después de la lectura de la obra, pero quiso matizar las insinuaciones sobre la supuesta envidia entre escritores. “Bueno, yo soy un escritor que no vende mucho y he hecho varios vídeos sobre la concesión de este premio, con lo cual podría darme por aludido. Voy a hablar de en qué medida yo siento envidia porque venda, porque me han acusado de ello en redes sociales”.

El escritor Juan Pablo Moreno en su cuenta de TikTok (@juanpablomoreno.escritor)

Moreno admitió sentir una “sana envidia” hacia quienes logran conectar con el público, pero rechazó cualquier animadversión personal: “Me gustaría que me leyeran, pero no en concreto a Juan del Val, también a Juan Gómez-Jurado, María Dueñas o David Uclés. Yo no he criticado ni a su novela ni a él como autor, ni voy a hacerlo nunca”.

Su crítica insistió, se centra en el funcionamiento del Premio Planeta, no en las personas que lo ganan. “Critiqué su discurso de aceptación, vídeo que se hizo viral, y sobre todo he criticado, critico y criticaré la forma en que se concede el premio con argumentos muy sólidos”, afirmó. En un vídeo que acumula casi medio millón de visualizaciones, Moreno criticó las palabras del premiado tras recoger el galardón: “Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual”, declaró. “Quiero dar las gracias a Planeta que convierta la literatura en un acontecimiento popular. Comercial y calidad son las bases de este premio. Considerarlo cosas distintas es faltarle a la gente”. Según Moreno, su intención no fue cuestionar la calidad literaria de Vera, sino denunciar la falta de transparencia que, a su juicio, rodea al certamen.

El escritor recordó además que, a raíz de sus vídeos, una finalista del Premio Planeta 2022 se puso en contacto con él para contar su experiencia, lo que inspiró otro contenido en su canal: Premio Planeta, farsa, indicios de delito y posibles sanciones legales.