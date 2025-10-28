España Cultura

Si te gustó ‘¿Quién mató a Malcolm X?’, este es el ‘true crime’ que arrasa en Netflix y que suena como posible candidata al Oscar que no te puedes perder

La historia real sigue a una mujer blanca que, en 2023, asesinó a tiros a su vecina porque le molestaban los niños de la zona

La vecina perfecta. (Netflix)
El 2 de junio de 2023, Ajike “AJ”Owens, una mujer de 35 años, madre de cuatro hijos, fue asesinada a tiros por su vecina, Susan Lorincz, que llevaba años quejándose de que los niños de la comunidad hacían ruido mientras jugaban en un terreno cercano a su casa. Esta es la premisa real de la que parte La vecina perfecta, la película documental de Geeta Gandbhir, ganadora de un Emmy y reconocida en el Festival de Sundance 2025 con el premio a la Mejor Dirección en la categoría de documental estadounidense. La película documental se ha convertido en una de las más comentadas del momento.

Desde el primer minuto, la directora desarrolla un relato profundamente inmersivo, puesto que la mayor parte de la cinta se construye a partir de las grabaciones de las cámaras corporales de la policía y otros archivos de audio obtenidos gracias a una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada por los abogados de la familia. El año pasado, Lorincz fue declarada culpable de homicidio involuntario con arma de fuego. Actualmente, cumple una condena de 25 años de prisión.

Estrenada en Netflix el pasado 17 de octubre, la cinta no ha dejado de escalar puestos en la plataforma. A nivel global, se sitúa en el top 2 en películas de habla inglesa, acumulando más de 16.7 millones de visualizaciones en su primera semana, un impacto que la coloca ya entre las favoritas de la temporada.

La vecina perfecta. (Netflix)
El documental gira en torno al asesinato de Ajike “AJ” Owens abatida por su vecina en Ocala, Florida. En un vecindario mayoritariamente afroamericano, Susan Lorincz, una mujer blanca, se había quejado una y otra vez de los niños por supuestas molestias. El enfrentamiento terminó con un disparo a través de la puerta. La película ponen en cuestión el sistema judicial de Estados Unidos y las leyes de stand your ground, es decir, las leyes de defensa propia de Florida, que permiten hacer uso de armas si se presume riesgo por su vida.

Autopsia del racismo en Estados Unidos

En agosto de 2024 Lorincz fue declarada culpable y, tres meses después, el juez la condenó a 25 años de prisión. “El tiroteo se basó más en rabia que en miedo”, dijo. “La señora Owens merecía vivir”.

La vecina perfecta. (Netflix)
Gandbhir, que conocía a la víctima, ha asegurado que realizar la pelícual fue “un proceso de duelo”. “Era mi forma de asimilar lo que había pasado. Ajike era muy amiga de dos primos de mi marido, todos somos muy cercanos. Esa conexión era muy personal. La realización de la película, porque francamente no tengo otras habilidades y no sé hacer nada más, era lo que podía ofrecer a la familia, y también una forma de asimilarlo. Quería entender cómo podía suceder algo así: ¿cómo alguien puede coger un arma y asesinar a su vecino por una disputa tan trivial, por una tontería como unos niños jugando en un jardín?“, declaró al medio Indie Wire, que quien para montar la cinta, consiguió las grabaciones de la policía a través de los abogados de la familia, que relataban los dos años de incidentes previos al crimen.

El documental ha pasado por festivales clave como SXSW, Miami Film Festival o Sheffield, y situándose ya en las listas de predicciones para la temporada de premios. Medios especializados estadounidenses, como el previamente citado, aseguran que la cinta opta a ganar la categoría de Mejor Documental en la próxima edición de los premios Oscar.

