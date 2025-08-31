Jack Nicholson descubrió con 37 años que su ‘hermana’ era su madre biológica y su ‘madre’, su abuela: “Me sentí agradecido por no haberme enterado antes”

Crédito: IMDB

Jack Nicholson es uno de los actores más reconocidos de su generación, con más de seis décadas de carrera y un palmarés envidiable que incluye doce nominaciones a los Oscar y tres estatuillas. Películas como Alguien voló sobre el nido del cuco (1975), El resplandor (1980) o Mejor imposible (1997) consolidaron su prestigio. Sin embargo, lo que parece una trama salida de una película fue en realidad parte de su vida personal: a los 37 años descubrió que la mujer a la que siempre había considerado su hermana era, en realidad, su madre biológica, y que la que él pensaba que era su madre era en verdad su abuela.

El secreto familiar de Nicholson

El gran secreto de la familia Nicholson salió a la luz en 1974, cuando un periodista de la revista Time se encontraba trabajando en un perfil sobre el actor. Durante la investigación, el reportero descubrió un dato desconcertante: June Frances Nicholson, la mujer a la que Jack consideraba su hermana mayor, era en realidad su madre biológica. Según relató 20minutos, June había quedado embarazada con solo 17 años de Don Furcillo, un hombre casado. En la puritana sociedad estadounidense de la época, ser madre soltera estaba mal visto, por lo que la familia decidió reescribir los roles. La abuela de Jack, Ethel May, asumió el papel de madre, mientras que June pasó a ser presentada como hermana.

Nicholson creció dentro de esa estructura sin sospechar nada. La figura paterna fue sustituida de manera informal por Shorty, el marido de su tía Lorraine, y nunca llegó a conocer a su verdadero padre. Las similitudes físicas con June las interpretó como una simple cuestión genética entre hermanos, sin pensar que detrás había una verdad cuidadosamente ocultada.

La revelación llegó tras la fama

Cuando Time contactó con Nicholson para informarle del hallazgo, tanto June como Ethel May ya habían fallecido. El actor se enteró así de la realidad de su origen en un momento en que era una figura cultural en Estados Unidos, tras haber alcanzado fama con títulos como Easy Rider y Chinatown. La noticia también le reveló que su verdadero padre vivía en Nueva Jersey, aunque Jack nunca llegó a establecer una relación con él.

El actor pidió expresamente a los periodistas que no publicaran nada de aquel descubrimiento. Según recogió 20minutos, Nicholson confesó más tarde: “Me sentí agradecido. Agradecido por tener una buena madre y una buena abuela. Y por no haberme enterado antes”. En 1984, cuando volvió a hablar del tema en la revista Rolling Stone, explicó: “Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”.

El impacto en su vida y en su carrera

El descubrimiento se produjo en 1974, justo un año antes de que Nicholson ganara su primer Oscar con Alguien voló sobre el nido del cuco. Esa coincidencia temporal hizo que su vida personal y profesional quedaran íntimamente entrelazadas. Tal como explica 20minutos, Nicholson afrontó el hecho de que su vida entera acababa de ser reescrita mientras interpretaba a personajes extremos que exigían una gran implicación emocional.

Aunque nunca conoció a su padre biológico y ambas mujeres que marcaron su crianza habían muerto cuando descubrió la verdad, Nicholson transformó ese sufrimiento contenido en una de sus principales herramientas interpretativas. Su sonrisa ambigua y la intensidad de su mirada se convirtieron en rasgos inconfundibles que le aseguraron un lugar privilegiado en la historia del cine.