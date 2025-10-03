Taylor Swift se acuerda de España en una canción de su nuevo álbum: “Todos quieren un contrato con ellos”

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

A lo largo de su carrera Taylor Swift ha dado miles de conciertos, pero parece que guarda un recuerdo especial de su visita a España. La cantante pasó por Madrid hace más de un año, cuando tuvo una serie de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu que quedaron grabados para el recuerdo para mies de fans. Pero también para la propia cantante, que ha decidido acordarse del equipo de fútbol que la acogió durante aquellos días de mayo en su nuevo álbum.

Swift acaba de presentar The Life of a Showgirl, su esperado nuevo álbum y el duodécimo en la discografía de la artista estadounidense. Con 12 temas incluidos dentro del disco, la cantante pone su atención en España en el octavo tema, titulado Wish List. En esa canción se puede encontrar una alusión directa al Real Madrid Club de Fútbol, el cual la cantante menciona como algo a lo que todo el mundo aspira: They want that freedom, living off the grid / They want those three dogs that they call their kidsAnd that good surf, no hypocrites / They want it all / They want a contract with Real Madrid (Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema / Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos / Y ese buen surf, sin hipócritas / Lo quieren todo / Quieren un contrato con el Real Madrid“, canta Swift en una de sus estrofas.

La canción trata sobre aquello que todo el mundo quiere, esa famosa “lista de deseos”, entre la que se encuentran una gran crítica en el Festival de Cannes que le valga la Palma de Oro o un premio Oscar “en el suelo del baño”. Durante el tema Swift enumera todos esos sueños inalcanzables que la gente aspira conquistar, entre los que se encuentra conseguir un contrato con el que se considera el mejor club deportivo del mundo. Y ella sabe algo de deportes, ya que está casada con el conocido jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

Recuerdo de dos conciertos inolvidables

La mención al Real Madrid en su canción tiene todo el sentido del mundo, ya que en el mundo del deporte firmar un contrato con el Real Madrid se considera la cima de la carrera para cualquier atleta. A lo largo de los años muchos jugadores han admitido soñar con fichar por el club blanco, aunque no todos han podido realizar ese sueño. Swift, que visitó la casa del Real Madrid en su momento, seguro que se hizo una idea de por qué tanta gente aspira a verse de blanco, y por ello ha decidido incluir ese guiño a España en su nuevo álbum.

La cantante actuó en el Bernabéu el 29 y el 30 de mayo de 2024, que precisamente coincidió en la semana en la que el Real Madrid conquistó su última Champions League venciendo al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley en Londres, donde también actuó la cantante durante su Eras Tour. Fue la decimoquinta Copa de Europa para el conjunto blanco, ampliando su ventaja como el club con más títulos en la máxima competición europea, y aumentando una leyenda que ahora se ha visto refrendada por toda una de las artistas más importantes del mundo.