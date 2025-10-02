España Cultura

La serie sobre la mafia italiana que se recupera tras 38 años desaparecida: “El capo me amenazó y no se pudo estrenar”

Casi 40 años después de haberse rodado, se recupera ‘El camorrista’, de Giuseppe Tornatore, sobre cómo Raffaele Cutolo creó una división de la sangrienta camorra

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Ben Gazzara encarnó al dirigente
Ben Gazzara encarnó al dirigente mafioso y creador de la Nuova Camorra Organizzata, Raffale Cutolo.

En 1985, Giuseppe Tornatore dirigió una miniserie que nunca llegó a estrenarse y que ha permanecido inédita durante 38 años hasta que Festival de Cine de Roma decidió proyectar sus primeros episodios, marcando así el rescate de un proyecto que, en su momento, fue considerado demasiado arriesgado para su emisión.

Se trata de El camorrista y su génesis se remonta a la adaptación de la novela de Giuseppe Marrazzo, centrada en la figura de Raffaele Cutolo, conocido como “O’ Professore”, fundador de la Nuova Camorra Organizzata.

Tanto la serie como la película homónima, estrenada en 1986 (titulada El profesor), se rodaron simultáneamente bajo la producción de Goffredo Lombardo.

Ben Gazzara en 'El camorrista'
Ben Gazzara en 'El camorrista'

Según explicó Giuseppe Tornatore, la decisión de filmar ambos proyectos al mismo tiempo respondió a la visión del productor, quien consideraba que la narrativa podía expandirse en formato televisivo, permitiendo explorar con mayor profundidad los orígenes, códigos y conexiones políticas de la mafia napolitana.

Los años ochenta: máxima tensión política en Italia

El contexto en el que surgió la serie fue especialmente tenso. La película fue retirada de los cines apenas semanas después de su estreno, como consecuencia de varias demandas interpuestas por personas reales en las que se inspiraban los personajes, entre ellas la de Raffaele Cutolo.

El propio Tornatore contó que el capo, llegó a manifestar en tono amenazante: “Me apena que haya tenido que rodarla un siciliano”. El director reconoció que la atmósfera de la época, marcada por la violencia de las Brigadas Rojas, los arrestos y la intervención de los servicios secretos, influyó decisivamente en la suerte de la serie, que quedó archivada y nunca llegó a emitirse.

'El camorrista', serie inédita sobre
'El camorrista', serie inédita sobre la creación de una organización mafiosa

La restauración de El camorrista ha sido un proceso minucioso. Giuseppe Tornatore supervisó personalmente la digitalización en 4K de los materiales originales, la corrección de color y la conversión del sonido mono a 5.1, además de adaptar el formato de imagen a 16:9 desde el original 1:33.

El presidente de Titanus, Guido Lombardo, detalló que el trabajo de recuperación requirió casi un año de dedicación artística y técnica. El resultado es una serie, que aquí en España se podrá ver a través de AMC+, de cinco episodios, cada uno con una duración ajustada a unos 55 minutos, que conserva la edición original con ligeros retoques.

Una española en el reparto: Laura del Sol

El reparto estuvo encabezado por Ben Gazzara, actor estadounidense de ascendencia italiana, quien interpretó a “El Profesor”. Gazzara confesó en alguna ocasión que su vocación actoral le salvó de una posible vida criminal durante su juventud. Junto a él, la española Laura Del Sol dio vida a Rosaria, la hermana leal del protagonista, pieza clave en la consolidación del imperio criminal que la serie retrata.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

A nivel temático, El camorrista supuso una ruptura con el tratamiento tradicional de la mafia en el audiovisual italiano. Giuseppe Tornatore subrayó que, hasta ese momento, la Camorra había sido abordada de forma superficial o folclórica, con la excepción de obras como El Padrino.

El director expresó su intención de mostrar “cómo nacía una organización criminal, se hacía grande y luego desaparecía”, y lamentó que la serie permaneciera oculta durante tanto tiempo: “El capo me amenazó y no se pudo estrenar. Estuvo en los almacenes 38 años y desapareció hasta recientemente, cuando se encontró y restauró. Ahora tiene una pátina moderna”.

Temas Relacionados

Giuseppe TornatoreMafia ItalianaCamorraAños 80ItaliaPlataformasSeriesSeries RecomendadasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La estrella de la música que no reconociste en ‘Regreso al Futuro’: el rival de Marty McFly sigue llenando estadios

Tuvo una gran aparición en dos de las entregas de la icónica saga de ciencia ficción

La estrella de la música

Un director español compara su película con la de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio y descubre grandes coincidencias: “Loco, ¿eh?"

El cineasta Rodrigo Cortés compartió en redes su gran descubrimiento: hay planos similares entre su ‘Escape’ y la película que triunfa en taquilla

Un director español compara su

El libro que habla sobre el derecho a “ponerse a salvo” de los padres y que ha conmocionado a Italia: “La familia es un organismo social artrítico y estancado”

Andrea Bajani firma ‘El aniversario’, novela ganadora del Premio Strega de este año, con una historia sobre los horrores domésticos que llevan a un hijo a ‘romper’ con sus progenitores

El libro que habla sobre

Llega a Madrid ‘Disney: The Exhibition’, la exposición que repasa los 100 años del estudio: tesoros rescatados, trajes originales y mucho más

Ubicada en la Fundación Canal, esta amplia colección explora los orígenes de la compañía y cuenta con más de 250 objetos exclusivos

Llega a Madrid ‘Disney: The

Las 7 películas de terror más esperadas del mes de octubre: del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro a una versión sangrienta de La Cenicienta

Repasamos los mejores títulos dentro del género que aterrizarán en las pantallas durante las próximas semanas y que nos lleva desde la reinvención de clásicos a nuevas obras de culto

Las 7 películas de terror
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de la

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”