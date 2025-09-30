Las 7 mejores películas originales de Netflix que se estrenan en octubre en la plataforma: lo nuevo de los ganadores del Oscar Kathryn Bigelow y Cillian Murphy

'27 noches', 'Un fantasma en la batalla', 'Una casa llena de dinamita', 'La mujer del camarote 10', 'Limpia', 'Maldita suerte' y 'Steve': películas de estreno en Netflix

La plataforma de ‘streaming’ demuestra su músculo ofreciendo una enorme variedad de propuestas cinematográficas, originales de Netflix, que se podrán ver en este próximo mes en su programación, algunas de ellas, incluso pueden aspiran a premios tanto nacionales como internacionales después de pasar brevemente por las salas de cine y de haberse presentado en festivales internacionales, como los de Venecia o San Sebastián.

Estos son los estrenos del mes de octubre que se podrán ver en las próximas semanas.

‘Una casa llena de dinamita’

La ganadora del Oscar por En tierra hostil, Kathryn Bigleow, regresa al thriller político de alta tensión con esta película a contrarreloj en la que un misil de procedencia no identificada se dispone a impactar contra la Estados Unidos.

Rebecca Ferguson como la capitana Olivia Walker en 'Una casa llena de dinamita'. Cr. Eros Hoagland/Netflix © 2025.

Se presentó en la Sección Oficial del Festival de Venecia y está protagonizada por Idris Elba y Rebecca Ferguson. Se estrena en cines el 10 de octubre y el 24 de octubre en Netflix.

‘Maldita suerte’

La nueva propuesta del director de Sin novedad en el frente y Cónclave se aleja de cualquier atisbo histórico para introducirse en un relato contemporáneo protagonizado por un ludópata (interpretado por Colin Farrell) que malgasta su vida en los casinos de Macao. Se trata de la adaptación de la novela de Lawrence Osborne en torno a la adicción al juego.

Disponible en la plataforma a partir del 29 de octubre de 2005.

‘Steve’

Película que se basa en una de las novelas de uno de los autores irlandeses de moda, Max Porter, del que también se encuentra pendiente de estreno Esa cosa con alas, con Benedict Cumberbatch.

El autor alcanzó el estrellato literario con su obra Shy, precisamente de la que se hace aquí una versión protagonizada por Cillian Murphy, que encarna a Steve, el director de un reformatorio para chicos problemáticos en el que se encuentra el personaje de Shy, un estudiante con tendencias violentas lastrado por su pasado y su fragilidad.

Cillian Murphy protagoniza 'Steve', la nueva película de Netflix sobre internados británicos y exclusión social. (Crédito: Robert Viglasky/Netflix © 2025.)

Se trata del mismo director, Tim Mielants, que acaba de estrenar en cines Small Thing Like These, basada en otra novela, en este caso de Claire Keegan (The Quiet Girl) y en la que el propio Cillian Murphy, después del boom de Oppenheimer, también es protagonista, regresando a sus raíces irlandesas. Disponible a partir del 3 de octubre.

‘La mujer del camarote 10′

El 10 de octubre se estrena esta película de terror protagonizada por Keira Knightley, que vuelve a la actualidad después de la serie Palomas negras.

Se trata de un thriller basado en la novela de la autora de bestsellers de misterio Ruth Ware, en la que una periodista será testigo de un asesinato en alta mar y nadie la creerá... hasta que tenga que arriesgar su vida para descubrir la verdad.

‘Limpia’

Después de inaugurar la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, la directora chilena Dominga Sotomayor, responsable de películas como De jueves a domingo o Tarde para morir joven, narra la historia de la relación entre una trabajadora doméstica y una niña de seis años a la que cuida todos los días. A medida que su vínculo se hace más estrecho, su relación se será cada vez más intensa. Basada en una novela de Alia Trabucco se estrenará en la plataforma el 10 de octubre.

‘Un fantasma en la batalla’.

La gran apuesta de Netflix España para este otoño es la nueva pelicula de Agustín Díaz Yanes, con la produccion de Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona (los responsables de La sociedad de la nieve).

Trailer de "Un fantasma en la batalla", de Agustín Díaz Yanes

En ella, una joven agente de la Guardia Civil decide infiltrarse en el seno de la banda terrorista ETA coincidiendo con sus años de plomo, con su etapa más sanguinaria, lo que contribuye a desarticular a la organización desde sus cimientos. Una historia que recuerda a La infiltrada, de Arantxa Echevarría pero que va más allá gracias a la pericia cinematográfica del veterano director que compone un relato en el que la ficción se entremezcla con imágenes documentales que aportan una dosis de realismo estremecedor.

‘27 noches’

La película encargada de inaugurar el Festival de San Sebatián, dirigida por Daniel Hendler en la que se habla de la vejez a través de un caso real, el de una anciana que intentó ser inhabilitada por sus hijas por demencia y que tuvo que demostrar que estaba en sus cabales para que no se hicieran cargo de su herencia sin contar con ella.

Una historia tan tierna como reivindicativa a la hora de otorgar dignidad a los mayores que cuenta con una fantástica interpretación de Marilú Marini.