La secuela de ‘Super Mario Bros’, la película de animación más taquillera de la historia, ya tiene título

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Los fans de Mario, Luigi, Peach y compañía no tendrán que esperar más. Tras meses sin pronunciar palabra, aunque con alguna que otra filtración, los estudios Universal e Illumination —responsables de sagas como Gru o Los Minions— han confirmado este viernes el título oficial de la secuela de su mayor éxito animado: Super Mario Galaxy: La Película. La cinta, inspirada en uno de los videojuegos más aclamados de Nintendo, llegará a los cines en abril de 2026, con la promesa de llevar al fontanero y a sus amigos mucho más allá del Reino Champiñón.

Tras el éxito de Super Mario Bros.: la película (2023), basada en el universo píxel creado en 1983 por Shigeru Miyamoto, alcanzó en taquilla 1.360 millones de dólares en todo el mundo y fue la segunda película más taquillera en 2023, solo superada por Barbie con 1.447 millones. Por ello, solo era cuestión de tiempo que Nintendo buscara repetir la fórmula. En España, el patrón fue el mismo que a nivel mundial. La cinta alcanzó 27,5 millones de euros y más de 4,4 millones de espectadores acudieron a las salas de cine para ver a Mario en la gran pantalla.

La secuela de la película Super Mario Bros. se estrenará en cines en abril de 2026 (Créditos: Illumination)

Tres años después del estreno de la primera película, en los próximos meses llegará la secuela, y el título no es casualidad: se inspira directamente en uno de los videojuegos más celebrados de la saga, Super Mario Galaxy, lanzado en 2007 para la consola Wii. Si la cinta continúa el argumento del videojuego, seguiría a Peach, que invita a Mario al Reino Champiñón para asistir a una gran fiesta. Sin embargo, al llegar, el fontanero descubre que el lugar está siendo atacado por Bowser. El villano logra secuestrar a la princesa a bordo de una nave con forma de barco, con la intención de conquistar el universo manteniéndola cautiva. En la cinta de 2023 se narraba cómo los fontaneros de Brooklyn Mario y Luigi eran transportados accidentalmente al Reino Champiñón, donde el del peto rojo debía unirse a Peach, Toad y Donkey Kong para rescatar a su hermano de las garras de Bowser.

El anuncio se ha producido este viernes durante una retransmisión de Nintendo en sus redes con motivo de 40 cumpleaños del lanzamiento del personaje, donde también han compartido el primer ‘teaser trailer’ de la nueva cinta. En él se ve a Mario durmiendo bajo un árbol, con el castillo de la princesa Peach al fondo, donde también se han dejado ver el topo Monty emergiendo del suelo, Cheep-cheeps nadando en un arroyo y varios Toads corriendo alrededor del castillo.

Vuelve el elenco original

Uno de los mayores atractivos de la primera película fue su elenco de voces en versión original, y Universal ha confirmado que todos los intérpretes regresarán. Chris Pratt volverá como Mario, Anya Taylor-Joy prestará su voz a la princesa Peach, Charlie Day repetirá como Luigi, Jack Black encarnará de nuevo a Bowser, Keegan-Michael Key será Toad y Kevin Michael Richardson retomará el papel de Kamek.

Imagen promocional del 'teaser trailer' de 'Super Mario Galaxy: La película' (Nintendo)

Más allá de Mario, Nintendo continúa expandiendo su universo en la gran pantalla. La compañía japonesa trabaja junto a Sony Pictures en la adaptación cinematográfica de otra de sus franquicias más emblemáticas: The Legend of Zelda. Esta producción, dirigida por Wes Ball, tiene previsto su estreno el 26 de marzo de 2027 y contará con Bo Bragason en el papel de Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link.