España Cultura

Ni ‘F1: La película’ ni ‘Le Mans 66′: la loca y espectacular película de carreras que acaba de llegar a Netflix

Dirigida por las hermanas Wachowski y con unos efectos especiales nunca antes vistos, la película de culto acaba de aterrizar en streaming

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Imagen de 'Speed Racer'
Imagen de 'Speed Racer'

Antes de Rush, de Le Mans ‘66 y mucho antes que F1: La película, hubo un filme de carreras diferente al resto, que consiguió trasladar la adrenalina de ponerse al volante como nadie lo había hecho nunca. Casi veinte años después de su estreno, esta revolucionaria, arriesgada y espectacular película acaba de aterrizar en Netflix, donde promete sorprender a todos aquellos que no sabía de su existencia o que la habían olvidado tantos años después de su estreno.

En 2008 se estrenó en cines una película para la que, como diría Marty McFly en Regreso al futuro, “Quizá no todos estaban preparados, pero a sus hijos les encantará”. Se trataba de Speed Racer, adaptación en acción real de una serie mítica del anime japonés, aunque sería solo un punto de partida para algo mucho más grande. Las personas encargadas de poner en imágenes la loca historia de un joven piloto de carreras serían nada menos que las hermanas Wachowski, quienes cogieron el proyecto tras realizar la trilogía original de Matrix y V de Vendetta, grandes éxitos que les llevarían a querer superarse con esta nueva película.

“Todo el impulso para Speed Racer surgió del hecho de que somos personas que pensamos visualmente. Visitamos galerías y museos de arte constantemente. Vamos al Instituto de Arte de Chicago y en cada sala hay pinturas que son completamente diferentes a las de las otras salas. Pero en el cine, todo se ve igual. Y eso es una camisa de fuerza muy agresiva, estéticamente hablando”, comentaban las directoras en entrevistas. “Empezamos a hablar del cubismo y nos preguntamos si se podría hacer una película cubista. Y nos dimos cuenta de que si intentas hacer una película cubista para adultos, acabarás como Picasso, huyendo de la multitud enfurecida cuando mostró por primera vez el Guernica. Querían matarlo. Literalmente. Es porque los adultos... rechazan el cambio, y un cambio estético es una muerte demasiado agresiva para ellos. Cada generación experimenta la muerte estética, y cuando realmente se ataca una estética, la gente se asusta. Pero dijimos que a los niños les parece bien el cambio estético“, reconocerían. Y cumpliendo la profecía de Marty McFly, es exactamente lo que sucedió.

Imagen de 'Speed Racer'
Imagen de 'Speed Racer'

Un fracaso convertido en título de culto

La película se sitúa en un mundo muy parecido al real pero extrañamente futurista, en el cual todo gira en torno a las carreras de coches, que se parecen más a si el pinball cobrase vida que a lo que pueda ser la Fórmula 1. En este contexto, Speed Racer (Emile Hirsch) es un joven que ha crecido idolatrando a su hermano mayor, otro piloto que murió trágicamente durante una carrera y que le insufló la pasión por la velocidad. Cuando alcanza la mayoría de edad, Speed decide continuar el legado de su hermano haciéndose con el bólido construido por su padre, el Mach 5, y empezar a competir en el circuito para demostrar que lleva la velocidad en la sangre. Sin embargo, pronto empieza a descubrir el oscuro mundo en el que en realidad se mueve, aunque lo hace acompañado de buenos amigos como el chimpancé Chim Chim o su novia Trixie (Cristina Ricci).

Que el disparatado argumento no lleve a confusión, puesto que la película apuesta todo a su alucinante planificación de secuencias de carreras, para las que las Wachowski se sirvieron de un gran equipo de diseño de producción con el que ya habían contado para crear el alucinante mundo de Matrix. Sin embargo, la película también empleaba unas técnicas de CGI que fueron consideradas excesivas para la época, y que provocaron que buena parte de la audiencia no terminase de entrar del todo en la propuesta de Speed Racer. Aunque algunos críticos la elogiaron como una película vanguardista y arriesgada, la mayor parte fue incapaz de entender la maestría de las Wachowski y dejarse llevar por sus hipnóticas carreras.

No obstante, el paso del tiempo ha tratado especialmente bien a la película, que ha ido adquiriendo mayor valor con el tiempo y siendo mejor valorada por generaciones posteriores, más familiarizadas con la estética colorista y acelerada de la película. Tiene una nueva oportunidad para demostrarlo con su reciente llegada a Netflix, desde donde nuevos y viejos espectadores podrán revivir las aventuras de Speed y su familia, y sobre todo disfrutar de las que siguen siendo algunas de las secuencias más espectaculares jamás vistas en una película de carreras.

Temas Relacionados

NetflixPelículas recomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El niño demonio chino que ha superado a Hollywood este verano: la historia de la taquillera película que ha pasado inadvertida en España

Acaba de superar el récord de cine de animación tras sobrepasar al ‘Del revés 2′ y ahora va a por ‘Titanic’ como una de las más taquilleras de todos los tiempos

El niño demonio chino que

Las 10 mejores novelas en español para leer en septiembre: thrillers rurales, noches de insomnio y terrores cotidianos (y extraordinarios)

Repasamos algunas de las novelas de autores españoles y latinoamericanos que aterrizan este mes en las librerías

Las 10 mejores novelas en

Se publica el nuevo libro del escritor de ‘El niño con el pijama a rayas’: acusado de ‘tránsfobo’ y defendido por J.K. Rowling

Llega a las librerías ‘Las escaleras del cielo’ (Salamandra), de John Boyne, después de toda una serie de polémicas que han inundado las redes sociales

Se publica el nuevo libro

Un hombre sosteniendo una cámara y un arma para grabar un asesinato: la historia real en la que se basa la nueva película de Lucrecia Martel

La directora argentina aborda la muerte de Javier Chocobar, líder de una comunidad indígena para hablar sobre la injusticia colonialista

Un hombre sosteniendo una cámara

La confesión de Denzel Washington: “Ya no veo películas. Estoy harto del cine”

El gran intérprete regresa a las órdenes de Spike Lee en una thriller que podrá verse en Apple TV+

La confesión de Denzel Washington:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sindicato JUPOL alerta del

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia