Se cumplen 25 años de la película que puso de moda el cine argentino y a Ricardo Darín

Trailer de la película "Nueve reinas" (2000), de Fabián Bielinsky, protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls.

Nueve reinas regresa a las salas con motivo de su 25 cumpleaños, además, en formato restaurado en 4K para devolverle al público la textura visual original, previa a la era digital, y revivir el bullicioso Buenos Aires de comienzos de siglo, un escenario que se convierte en protagonista al reflejar la esencia urbana y la idiosincrasia porteña.

La película, dirigida y escrita por Fabián Bielinsky, se caracterizaba por una trama enrevesada y perfectamente calibrada, donde el engaño y la suplantación se sucedían en un juego constante de expectativas.

El guion, medido en cada uno de sus actos y giros realmente sorprendentes, lograba mantener al espectador siempre un paso por detrás de los acontecimientos, evitando recursos fáciles y apostando por una narrativa que sorprendía sin perder la coherencia.

Plataforma de lanzamiento para Ricardo Darín

Además, Nueve reinas sirvió para la lanzar la carrera de Ricardo Darín y, sobre todo, darlo a conocer en nuestro país, donde se ha convertido en una de las grandes figuras interpretativas del cine en español.

Nueve reinas también constituyó la avanzadilla de todo un nuevo cine argentino que estaba por llegar y que se convirtiría en un éxito de taquilla en nuestro país, con películas como El hijo de la novia, El secreto de tus ojos y, más tarde, Relatos salvajes.

Ricardo Darín y Gastón Pauls en 'Nueve reinas'

El debut de Bielinsky como director, a los 41 años, aportó una mirada experimentada y una memoria cinéfila que se tradujo en una obra de género con vocación popular y exigencia artística.

Su carrera, truncada prematuramente al morir, tras solo una película más (El aura), dejó una huella en la forma de hacer cine en Argentina.

El filme destaca también por su estructura narrativa, que despliegaba un mecanismo de representación y relevo de expectativas ante el espectador, siempre con un ritmo frenético que alternaba momentos de gran dinamismo con otros de tensión sostenida, sin que la acción decayera ni se percibiera forzada.

El elenco, compuesto por Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Ignasi Abadal, Roly Serrano, Alejandro Awada, Antonio Ugo y Elisa Berenguer, se encargaba de encarnar a personajes inspirados en la picaresca tradicional, dotando de autenticidad a una historia que se desarrollaba en localizaciones vivas y reconocibles de la ciudad.

Una película que predijo ‘el corralito’

La película logró así atrapar el pulso de una urbe auténtica y veraz y construir un retrato colectivo de una sociedad en la que lo verdadero y lo falso, lo legal y lo ilegal, parecen estar siempre en venta.

El contexto social y económico de Argentina a finales de los 90 y comienzos de los 2000 se reflejó de manera visionaria en la película.

Fabián Bielinsky, un genio del cine argentino, brilló con solo dos películas, 'Nueve reinas' y 'El aura', junto a Ricardo Darín. (Créditos: Netflix)

El ambiente previo al corralito de 2001 ya se percibía en la atmósfera del filme, anticipando la crisis. Esta capacidad para captar el espíritu de una época y anticipar sus consecuencias otorga a Nueve reinas un valor añadido que trasciende el mero entretenimiento.

Nueve reinas supuso un hito en el cine argentino por su capacidad para retratar la época de la crisis económica y moral de fines del ‘menemismo’ , convirtiéndose en un clásico de culto y un thriller social con elementos de terror psicológico.

La película fue un éxito rotundo e inesperado que, a través de su brillante historia de engaños y estafas, capturó una “nueva idiosincrasia nacional” marcada por la desesperanza y el “sálvese quien pueda”.

