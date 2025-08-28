España Cultura

El biopic de Sylvester Stallone encuentra protagonista: el actor ya dio vida a otra leyenda del cine

Este joven intérprete primero encarnó a Al Pacino y ahora hará lo propio con el actor de ‘Rocky’

David Pardillos

Por David Pardillos

Imagen de 'Rocky'
Imagen de 'Rocky'

Amazon MGM apuesta por descubrir la historia que dio origen a una de las películas más emblemáticas del cine deportivo con I Play Rocky, el ambicioso proyecto que llevará a la gran pantalla el complicado camino que recorrió Sylvester Stallone para convertirse en Rocky Balboa. El filme, que será dirigido por el oscarizado Peter Farrelly, responsable de Green Book, se estrenará en cines con la mira puesta en cautivar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones. La cinta ahonda en la crónica real de cómo un guion escrito por un actor desconocido —rechazado repetidas veces por los estudios y ejecutivos— acabó transformándose en el símbolo definitivo del espíritu de superación hollywoodiense.

El elegido para encarnar a aquel joven Stallone es Anthony Ippolito, conocido previamente por su interpretación de Al Pacino en la serie limitada de Paramount+ The Offer. Como el propio personaje que le tocará interpretar, Ippolito no se limitó a esperar oportunidades: supo del proyecto y, sin ser solicitado, grabó y envió una audición directamente a los productores. Su iniciativa convenció al equipo y le valió quedarse con el papel principal, en un paralelismo con la historia de temeridad, ambición y fe ciega en uno mismo que define tanto la vida de Stallone como la trama de I Play Rocky.

El guion, firmado por Peter Gamble, explora las dificultades que Stallone vivió a mediados de los setenta cuando, apenas sin experiencia relevante, luchó por desempeñar el rol central en una película escrita por él mismo. Presionado por el rechazo constante y por la tendencia de la industria a separar al escritor del actor, Stallone apostó todo o nada por su sueño: ser no solo el autor, sino también el rostro de Rocky Balboa. Su determinación cambió la narrativa de Hollywood y preparó el terreno para el triunfo inesperado de Rocky, estrenada en 1976, que conquistó tanto la crítica como la taquilla y acabó recibiendo el Oscar a la mejor película.

Imagen de Anthony Ippolito en
Imagen de Anthony Ippolito en 'The Offer', en la que daba vida a Al Pacino

De Al Pacino a Sly

La producción de I Play Rocky contará con Toby Emmerich, ex presidente del Warner Bros. Pictures Group, y Christian Baha como productores ejecutivos. El filme parte del respaldo de Amazon MGM, que prevé un lanzamiento en salas antes de su distribución en plataformas digitales. La película no solo explora el trasfondo del rodaje, sino el pulso que define a la industria del cine: la pugna entre visión artística y convenciones comerciales, y el rostro humano de quienes desafían lo establecido.

Rocky se ha convertido en una de las franquicias deportivas más influyentes y exitosas, con una recaudación global superior a 1.700 millones de dólares y múltiples secuelas y spin-offs, incluido el fenómeno reciente de Creed. La gesta inicial de Sylvester Stallone, convertido en mito fundacional de la industria, sigue fascinando y sirviendo de referencia para quienes apuestan por desafiar las probabilidades, tanto en la ficción como en la vida real.

La trayectoria de Ippolito encaja con el género biográfico: además de su papel como Al Pacino, ha estado presente en la romántica Purple Hearts para Netflix, interpretó a una versión joven de Adam Sandler en Pixels y apareció en Not Fade Away de David Chase. Ahora, su reto es dar vida al Stallone de los comienzos y transmitir, en pantalla, el pulso de una historia donde la realidad supera la leyenda. La expectación crece en torno a este retrato del Hollywood de los setenta: una mirada al reverso de la gloria y al coraje de quien apostó todo en contra del guion preestablecido, dentro y fuera del ring.

