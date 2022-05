Artistas, mafiosos y ejecutivos de Hollywood: “The Offer” recrea en detalle cómo se hizo “El padrino”

Basada en las extraordinarias y nunca reveladas experiencias del productor Albert S. Ruddy sobre la complicada realización de "El padrino". (Paramount Plus)

Todos los fans del cine en el mundo entero conocen la frase: “Le hice una oferta que no pudo rechazar”. Se trata de una de las muchas líneas clásicas de El padrino (1972), la película dirigida por Francis Ford Coppola y basada en el libro de Mario Puzo, con guión de ambos. Hoy la vemos como un éxito y un prestigioso clásico de todos los tiempos, pero antes de que se pudiera realizar hubo infinidad de problemas y situaciones que dejaron el proyecto al borde de su cancelación. La miniserie The Offer (La oferta) cuenta de forma completa cómo fue ese camino largo y sinuoso que debieron afrontar sus hacedores. Se basa en las memorias de Albert S. Ruddy, productor novato por aquel entonces que trabajaba en Paramount.

Para el público en general y para la historia El padrino es tal vez el título emblemático de la era que siguió a la del Hollywood clásico. Para quienes sacaron el proeycto adelante, en cambio, fue una batalla descomunal que incluyó algunos conflictos que no tuvieron que ver con el rodaje en sí mismo, como suele pasar con muchas películas. El padrino se puede jactar no solo de haber tenido las habituales peleas por el casting o los costos de producción, sino también ataques de los gángsters que se sintieron aludidos, aunque el libro no se refería a ninguno en concreto.

"The Offer" narra en todo su detalle cómo fue el camino largo y sinuoso que llevó a la realización de "El padrino". (Paramount Plus)

Pero la cereza del pastel es el conflicto con Frank Sinatra, quien se convenció de que el personaje de Johnny Fontaine estaba basado en él y generó uno de los mitos urbanos más indestructibles del cine. Menos conocido para el no cinéfilo es el ejecutivo del estudio Robert Evans, todo un personaje en sí mismo, una de esas figuras de Hollywood que hizo historia sin que la mayor parte del público conociera su existencia. Como la serie es de Paramount (por eso está disponible en Paramount+) pudo hacerse en los mismos estudios donde se realizó El padrino hace 50 años atrás.

Matthew Goode es Robert Evans, un personaje en sí mismo y un ejecutivo de Hollywood que hizo historia. (Paramount+)

Es inevitable divertirse viendo los parecidos entre los actores elegidos y los personajes de la vida real, en particular los más famosos: Miles Teller (Albert S. Ruddy), Matthew Goode (Robert Evans), Dan Fogler (Francis Ford Coppola), Patrick Gallo (Mario Puzo), Colin Hanks (Barry Lapidus), Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Maya Butler (Diane Keaton), Justin Chambers (Marlon Brando), Frank John Hugues (Frank Sinatra), Lou Ferrigno (Lenny Montana), Damian Conrad-Davis (James Caan), Cynthia Aileen Strahan (Talia Shire), Derek Magyar (Robert Duvall) y Billy Magnussen (Robert Redford) se destacan entre ellos. El casting es bastante bueno, algo que en una ficción como esta es imprescindible.

"The Offer" se basa en las memorias de Albert S. Ruddy, productor novato por aquel entonces. (Paramount+)

Los que conocen la historia van a disfrutar de esta recreación minuciosa que podría haber sido todavía más extensa por todo lo que hay para contar. Pero los que disfrutaron de El padrino sin saber lo que había detrás van a descubrir un mundo fascinante, por momentos angustiante, pero como todos sabemos con el final feliz más contundente de que alguien pudiera imaginar. Ver nacer un clásico inmortal es algo que todo amante del cine disfruta, más aún con el suspenso de esos momentos en los cuales la película parecía naufragar para siempre. The Offer es, entre otras cosas, una ficción que sirve para entender cómo funciona el mundo de la industria cinematográfica.

