En marcha una serie de ‘El coche fantástico’ que contará con los creadores de ‘Cobra Kai’ al frente

Imagen de 'El coche fantástico'

Una nueva travesía se perfila para KITT: los creadores de Cobra Kai se encuentran en negociaciones para trasladar a El coche fantástico, la serie ochentera centrada en un automóvil parlante, a la gran pantalla. El trío formado por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald —responsables de la revitalización televisiva de Karate Kid para Netflix— lidera unas conversaciones con Universal Pictures para escribir y, posiblemente, dirigir el guion, un proyecto respaldado por varias productoras que buscan revivir clásicos bajo una nueva perspectiva.

Emitida entre 1982 y 1986 por NBC, El coche fantástico se consolidó como uno de los iconos televisivos de la década. Su protagonista, David Hasselhoff, encarnaba al detective Michael Knight, agente de una organización ficticia dedicada a combatir el crimen asistido por KITT, un Trans Am modificado e inteligente que hablaba y resultaba indestructible. El programa, creado por Glen A. Larson, captó la atención del público global con su combinación de ciencia ficción ligera, acción escapista y un tema musical aún reconocible. Universal y las productoras asociadas han buscado capitalizar ese legado a través de distintas tentativas de adaptación cinematográfica, aunque hasta ahora los intentos han quedado en desarrollo.

El nuevo movimiento de Universal y su socia 87North —empresa productora de David Leitch y Kelly McCormick— implica la entrada del equipo creativo detrás de Cobra Kai, que ha demostrado habilidad para reinterpretar propiedades intelectuales de los ochenta. Heald, Hurwitz y Schlossberg, además de escribir, negocian la dirección bajo el cobijo de su propia productora, Counterbalance Entertainment. Spyglass, liderada por Gary Barber y Chris Stone, completa el grupo de compañías que apuestan por el regreso de Knight Rider. Según The Hollywood Reporter, el equipo está en las primeras etapas de desarrollo, y aunque se elaboró previamente un guion a cargo de Kevin Burrows y Matt Mider, el enfoque adoptado por los creadores de Cobra Kai promete sorpresas.

Imagen de 'El coche fantástico'

Los hombres adecuados para el regreso

Los antecedentes del trío hablan de una especialización en éxitos generacionales y resurrección de narrativas clásicas. Su primera colaboración relevante vino de la mano de las comedias Harold & Kumar, donde Hurwitz y Schlossberg debutaron como guionistas y directores. El salto a proyectos de franquicia se consolidó en 2012 con American Pie Reunion, parte de la saga American Pie, también para Universal. A partir de allí, junto a Heald, crearon y produjeron Cobra Kai, la serie que expandió el universo de Karate Kid y encontró una audiencia transversal al añadir un enfoque intergeneracional, mezclar humor, drama y espectáculo y rescatar a viejos personajes acompañados de nuevas figuras. Esta apuesta, publicada primero en YouTube Red y luego adquirida por Netflix, consiguió un éxito inesperado: la tercera temporada fue nominada al Emmy a mejor serie de comedia y el fenómeno se mantuvo hasta el final de la sexta temporada este año, según reportó The Hollywood Reporter.

Estos logros generaron interés de los más altos ejecutivos de Hollywood, interesados en reproducir ese efecto refrescante sobre otras marcas añoradas. Además de Knight Rider y Karate Kid, la agenda del equipo contempla nuevos capítulos para Harold & Kumar y una propuesta basada en Ferris Bueller’s Day Off para Paramount, que habría girado en torno a los dos jóvenes que se llevan el famoso Ferrari de la película original. Esta capacidad de mezclar nostalgia y novedad ha hecho que su implicación en la adaptación de Knight Rider despierte grandes expectativas sobre el resultado final.

En el plano empresarial, el proyecto integra fuerzas diversas: Counterbalance Entertainment de los propios showrunners, la mencionada 87North, y Spyglass. Los creadores cuentan con representación de CAA, mientras que Hurwitz y Schlossberg se respaldan también con Hansen Jacobson y Heald con Behr Abramson. Según The Hollywood Reporter, las conversaciones permanecen en fase temprana y no existen detalles públicos sobre el elenco ni la orientación precisa que tendrá la película. Se menciona, eso sí, que el trío es conocido por tomar riesgos creativos y ofrecer puntos de vista inesperados cuando reimaginan franquicias. Hollywood sigue atento a los siguientes pasos de los creadores de Cobra Kai, a la espera de conocer el giro que impondrán al regreso de El coche fantástico.