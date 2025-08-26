Matthew McConaughey protagonizará lo nuevo del creador de ‘True Detective’ para Netflix

Imagen de 'True Detective'

Netflix ha conseguido imponerse en la intensa competencia entre plataformas de streaming al adquirir los derechos de un nuevo proyecto televisivo que reunirá a Matthew McConaughey y al creador de True Detective Nic Pizzolatto y con la producción de Skydance Sports. El anuncio, realizado a finales de agosto, ha generado gran expectativa en la industria audiovisual, dada la popularidad de los involucrados y el interés global por las producciones originales de Netflix.

La adquisición por parte de Netflix se produjo tras una puja en la que participaron también Amazon y Apple, dos de los principales actores del sector. Finalmente, la plataforma se quedó con el proyecto, que aún no tiene un título oficial y se encuentra en fase de desarrollo. Los acuerdos para que McConaughey y Pizzolatto asuman los papeles protagónicos están en proceso de cierre, lo que añade un elemento de anticipación al anuncio. Por el momento, la producción se conoce de manera informal como The Brothers Project, en referencia a que ambos actores interpretarán a hermanos, aunque no se han revelado detalles sobre la naturaleza de sus personajes ni el contexto en el que se desarrollará la historia. La participación de Skydance Sports sugiere que el deporte podría tener un papel relevante en la trama, aunque esto no ha sido confirmado.

El proyecto destaca por el calibre de sus protagonistas y la historia compartida entre ellos y el creador. Nic Pizzolatto, responsable de la aclamada serie True , vuelve a colaborar con McConaughey, quien fue uno de los protagonistas de la primera temporada de esa producción dando vida a Rusty Cohle. Junto a él estará Cole Hauser, quien es conocido por su papel en Yellowstone, una de las series más populares de los últimos años. La relación profesional entre McConaughey y Hauser se remonta aún más atrás, ya que ambos compartieron pantalla en Dazed and Confused, la película de Richard Linklater que marcó el inicio de sus carreras en los 90. Esta nueva colaboración representa un reencuentro de talentos con trayectorias entrelazadas en la industria.

Un spin-off de Yellowstone con Kelly Reilly y Cole Hauser estaría en marcha (Paramount+)

Una reunión con ausencias

Un aspecto llamativo de la operación es la ausencia de HBO en la puja por el proyecto. La cadena, que fue el hogar original de “True Detective”, no participó en la competencia, lo que se atribuye a la relación tensa que mantiene con Pizzolatto tras sus críticas públicas a la cuarta temporada de la serie. Esta situación habría dejado el camino libre para que otras plataformas se disputaran la nueva producción.

Conviene precisar que este proyecto no debe confundirse con otra iniciativa en la que McConaughey también interpreta a un hermano y que guarda relación con True Detective. Se trata de una comedia para Apple TV+ en la que el actor vuelve a trabajar junto a Woody Harrelson, su compañero en la primera temporada de la serie de HBO. La coincidencia en los temas y los elencos ha generado cierta confusión, pero se trata de propuestas independientes.

En paralelo a este desarrollo, tanto McConaughey como Pizzolatto tienen otros compromisos destacados en el horizonte. El actor texano regresará al cine este otoño con The Lost Bus, un drama basado en hechos reales y dirigido por Paul Greengrass, que tendrá su estreno mundial el 5 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Por su parte, Pizzolatto presentará en el mismo certamen su película Easy’s Waltz, un thriller criminal que escribió y dirigió, y que cuenta con las actuaciones de Vince Vaughn y Al Pacino.