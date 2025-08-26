España Cultura

Matthew McConaughey protagonizará lo nuevo del creador de ‘True Detective’ para Netflix

El director Nic Pizzolatto reúne al actor junto a Cole Hauser en un misterioso proyecto por el que se han peleado varias plataformas

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Imagen de 'True Detective'
Imagen de 'True Detective'

Netflix ha conseguido imponerse en la intensa competencia entre plataformas de streaming al adquirir los derechos de un nuevo proyecto televisivo que reunirá a Matthew McConaughey y al creador de True Detective Nic Pizzolatto y con la producción de Skydance Sports. El anuncio, realizado a finales de agosto, ha generado gran expectativa en la industria audiovisual, dada la popularidad de los involucrados y el interés global por las producciones originales de Netflix.

La adquisición por parte de Netflix se produjo tras una puja en la que participaron también Amazon y Apple, dos de los principales actores del sector. Finalmente, la plataforma se quedó con el proyecto, que aún no tiene un título oficial y se encuentra en fase de desarrollo. Los acuerdos para que McConaughey y Pizzolatto asuman los papeles protagónicos están en proceso de cierre, lo que añade un elemento de anticipación al anuncio. Por el momento, la producción se conoce de manera informal como The Brothers Project, en referencia a que ambos actores interpretarán a hermanos, aunque no se han revelado detalles sobre la naturaleza de sus personajes ni el contexto en el que se desarrollará la historia. La participación de Skydance Sports sugiere que el deporte podría tener un papel relevante en la trama, aunque esto no ha sido confirmado.

El proyecto destaca por el calibre de sus protagonistas y la historia compartida entre ellos y el creador. Nic Pizzolatto, responsable de la aclamada serie True , vuelve a colaborar con McConaughey, quien fue uno de los protagonistas de la primera temporada de esa producción dando vida a Rusty Cohle. Junto a él estará Cole Hauser, quien es conocido por su papel en Yellowstone, una de las series más populares de los últimos años. La relación profesional entre McConaughey y Hauser se remonta aún más atrás, ya que ambos compartieron pantalla en Dazed and Confused, la película de Richard Linklater que marcó el inicio de sus carreras en los 90. Esta nueva colaboración representa un reencuentro de talentos con trayectorias entrelazadas en la industria.

Un spin-off de Yellowstone con
Un spin-off de Yellowstone con Kelly Reilly y Cole Hauser estaría en marcha (Paramount+)

Una reunión con ausencias

Un aspecto llamativo de la operación es la ausencia de HBO en la puja por el proyecto. La cadena, que fue el hogar original de “True Detective”, no participó en la competencia, lo que se atribuye a la relación tensa que mantiene con Pizzolatto tras sus críticas públicas a la cuarta temporada de la serie. Esta situación habría dejado el camino libre para que otras plataformas se disputaran la nueva producción.

Conviene precisar que este proyecto no debe confundirse con otra iniciativa en la que McConaughey también interpreta a un hermano y que guarda relación con True Detective. Se trata de una comedia para Apple TV+ en la que el actor vuelve a trabajar junto a Woody Harrelson, su compañero en la primera temporada de la serie de HBO. La coincidencia en los temas y los elencos ha generado cierta confusión, pero se trata de propuestas independientes.

En paralelo a este desarrollo, tanto McConaughey como Pizzolatto tienen otros compromisos destacados en el horizonte. El actor texano regresará al cine este otoño con The Lost Bus, un drama basado en hechos reales y dirigido por Paul Greengrass, que tendrá su estreno mundial el 5 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Por su parte, Pizzolatto presentará en el mismo certamen su película Easy’s Waltz, un thriller criminal que escribió y dirigió, y que cuenta con las actuaciones de Vince Vaughn y Al Pacino.

Temas Relacionados

NetflixMatthew McConaugheySeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vuelve ‘La guerra de los Rose’, la comedia sobre divorcios más salvaje de la historia del cine

Se estrena ‘Los Rose’, un remake de la famosa película que protagonizaron Kathleen Turner y Michael Douglas, ahora con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch

Vuelve ‘La guerra de los

Verónica Echegui en 5 papeles, de ‘Yo soy la Juani’ a ‘Katmandú’: dónde ver sus mejores películas

Repasamos algunos de los títulos más importantes de la amplia trayectoria de la actriz que, con solo 42 años, acaba de morir

Verónica Echegui en 5 papeles,

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña, que saltó a la fama gracias a su papel en ‘Yo soy la Juani’, de Bigas Luna, había estado ingresada por una enfermedad

Muere la actriz Verónica Echegui

‘Las guerreras K-pop’ se convierte en un éxito sin precedentes en Netflix y salta ahora a los cines: “La gallina de los huevos de oro”

La película animada rompe barreras en la industria y sorprende con cifras históricas. El éxito de la banda ficticia marca un antes y un después en la industria

‘Las guerreras K-pop’ se convierte

La vida de uno de los iconos femeninos más transgresores del arte y la moda: tiroteaba pintura sobre sus propios cuadros como acto político

La película ‘Niki’ rescata la figura de esta mujer que se caracterizó por una vida tan tumultuosa como fascinante

La vida de uno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora con narcolepsia y

Una limpiadora con narcolepsia y síndrome de piernas inquietas consigue la incapacidad permanente total tras el rechazo de la Seguridad Social

Nuevos radares de la DGT en agosto: estos son los puntos afectados

Investigan la muerte en Riba-roja (Valencia) de un hombre que había sido policía

El Gobierno declara como zonas catastróficas las afectadas por los grandes incendios para activar ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales

Un militar español cuenta su experiencia en el frente de Ucrania: “Hay cosas que son inhumanas”

ECONOMÍA

España lidera la actividad de

España lidera la actividad de construcción en Europa en 2025

El auge de los pisos turísticos en España dispara el empleo irregular: más de 10.000 personas trabajan sin contrato, según UGT

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

LaLiga vuelve a poner al

LaLiga vuelve a poner al FC Barcelona en aprietos: no cambiará el orden del partido ante el Valencia y descarta Mestalla como primer escenario

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH

Khabib vuelve a la carga contra Topuria y sigue subestimándole: “Está 80-20% a favor de Arman”

Roban casi todas las bicicletas de equipo Visma de Vingegaard durante la segunda etapa de La Vuelta a España: podrían estar valoradas en 250.000 euros