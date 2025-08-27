España Cultura

Amazon prepara una nueva serie de ‘El Mago de Oz’: se titulará ‘Dorothy’ y tendrá un gran giro con respecto a la obra original

Tras ‘Wicked’, la conocida obra tendrá una nueva adaptación, esta vez en formato musical y televisivo

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Tras 'Wicked', la obra de
Tras 'Wicked', la obra de 'El Mago de Oz' tendrá una nueva adaptación

Prime Video ha dado luz verde al desarrollo de una nueva serie basada en el universo de El mago de Oz, titulada Dorothy. La propuesta, definida como drama juvenil con tintes musicales, llevará la icónica tierra de Oz a una reinterpretación contemporánea a cargo de un equipo creativo que integra a la guionista Gina Matthews y a los productores ejecutivos Gwen Stefani, Blake Shelton, Lee Metzger, Grant Scharbo y Patrick Moran, según informa en exclusiva Deadline.

Dorothy representa un giro significativo para la longeva franquicia. El proyecto apuesta por un formato juvenil, inspirado por el género YA (Young Adult), incorporando personajes jóvenes, una trama marcada por la música y la emoción, y escenarios ambientados en Oz. Este nuevo enfoque dista de los precedentes más célebres del universo creado por L. Frank Baum, como el clásico cinematográfico de 1939 o la reciente adaptación musical Wicked, que han influenciado a varias generaciones, pero que nunca antes habían sido interpretados bajo una clave tan marcada por la audiencia adolescente.

El desarrollo de Dorothy está comandado por Gina Matthews, quien expresó a Deadline su profunda admiración por la saga literaria: “Estoy enamorada de los libros de El mago de Oz desde que era niña. La historia nos recuerda las cualidades que necesitamos para afrontar los momentos difíciles y Dorothy es un símbolo de fortaleza, que nos muestra que, con un poco de amabilidad y mucha determinación, podemos lograr grandes cosas y levantar a quienes nos rodean. Me entusiasma poder llevar ese mensaje al mundo, hoy más que nunca”. Por su parte, Blake Shelton y Gwen Stefani destacaron el potencial de la serie para fusionar música, emociones y una revisión moderna de un personaje central de la cultura popular. “Nos ilusiona la creatividad que traerá Gwen a este proyecto y cómo puede conectar con el tono contemporáneo de esta propuesta”, señaló Shelton. Stefani recalcó que la inspiración radica en unir creatividad, emoción y la figura de Dorothy en una perspectiva para nuevos públicos.

A 18 años de haber
A 18 años de haber robado las zapatillas que Judy Garland utilizó en "El Mago de Oz", el responsable ha salido a la luz (Créditos: Metro-Goldwyn-Mayer)

Un salto al vacío

La serie, aún en fase de desarrollo, supone un riesgo notable para Prime Video. A diferencia de otras interpretaciones recientes, la elección del enfoque adolescente y musical busca diferenciarse de El Mago de Oz de 1939 y de las dos versiones cinematográficas de Wicked, cuya aproximación era la de un musical fantástico más tradicional. Esta decisión situará a Dorothy bajo la atenta comparación de los seguidores de las versiones anteriores y plantea el reto de atraer una audiencia que ya conoce profundamente la historia y sus personajes. El desafío no es menor: los responsables del proyecto apuestan por que la saga aún tiene margen para ser reinventada y acercada a nuevos espectadores, combinando historias contemporáneas y la tradición de Oz, pero sin renunciar a la identidad visual y los elementos oníricos que han hecho de la franquicia un clásico persistente.

A lo largo de la historia, el mundo de Oz ha experimentado todo tipo de reinvenciones y versiones insólitas —como el oscuro film Regreso a Oz de 1985—. Matthews, que co-creó la serie adolescente Popular entre 1999 y 2001, cuenta con experiencia en ficciones juveniles complejas y con toques de comedia negra, credenciales que refuerzan la confianza en el giro que promete Dorothy. Para los productores, su paso por Popular la sitúa como la voz idónea para trasladar la esencia de Oz al formato YA.

La franquicia de El mago de Oz es una de las más influyentes en la historia del entretenimiento. Inició su andadura con la novela de L. Frank Baum El maravilloso mundo de Oz en 1900, marcó hito con la adaptación fílmica de Victor Fleming en 1939—célebre por su uso del Technicolor, sus personajes y su banda sonora— y ha originado películas, musicales, animaciones y un sinfín de productos derivados. El relato original sigue a Dorothy Gale, una joven que desde su Kansas natal es transportada por un tornado a un mundo mágico donde deberá afrontar numerosos desafíos para regresar a casa.

La llegada de Dorothy a Prime Video suma un capítulo más a la vida de Oz. El éxito del reciente filme Wicked confirmó el renovado interés por este universo a casi un siglo de su nacimiento, y el anuncio de una reinterpretación moderna con sabor adolescente y musical coloca a la franquicia en una nueva encrucijada. El resultado, aún por descubrir, pondrá a prueba la capacidad de la leyenda de Oz para conectar con las inquietudes y sensibilidades de las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

El Mago de OzAmazon Prime VideoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuatro escritores ‘súperventas’ que vuelven en septiembre con nuevos libros: del regreso del Alatriste de Arturo Pérez-Reverte a Ken Follett

Algunos de los autores de ‘bestsellers’ más reconocidos del panorama actual sacarán novelas este próximo mes

Cuatro escritores ‘súperventas’ que vuelven

Taylor Swift consigue un nuevo Récord Guinness: arrasa en YouTube con el pódcast más visto de la historia

Este mismo martes, la cantante de 35 años ha anunciado su compromiso con Travis Kelce, su pareja desde hace dos años

Taylor Swift consigue un nuevo

La última serie de Verónica Echegui que estrenará Netflix: un thriller policíaco basado en una novela

La ganadora de un Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, que falleció este domingo, aún tiene un estreno pendiente

La última serie de Verónica

Alicia Vikander considera “muy anticuada” la película que le dio su Óscar en 2016

“Al menos marcó un punto de inflexión que hizo que el tema se debatiera”, ha declarado la actriz sueca para ‘British Vogue’

Alicia Vikander considera “muy anticuada”

Meryl Streep revela su clave para envejecer con salud y dignidad: “A las mujeres jóvenes les diría que no se preocupen tanto por su peso. Hay cosas mejores”

La actriz no recurre a duros entrenamientos, pero tiene claro cómo cuidarse para sentirse bien, verse bien y, sobre todo, estar en paz consigo misma

Meryl Streep revela su clave
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vecinos de La Palma

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Surge un nuevo incendio en Asturias y ya son seis en gravedad 2 en Castilla y León

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

ECONOMÍA

“Se está engañando a muchas

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

La UE esquiva el nuevo ataque de Trump contra sus leyes tecnológicas y se ciñe a los aranceles ya acordados: “Son cuestiones separadas”

Se acabó el secretismo de sueldos en España: la nueva normativa de la UE que busca terminar con la brecha salarial

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles