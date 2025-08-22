España Cultura

Netflix prepara una nueva forma de hacer maratones: quiere que elijas las series y películas... en base a tu signo del zodiaco

La plataforma implementa una curiosa forma de escoger entre su vasto catálogo

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Imagen de la interfaz de
Imagen de la interfaz de Netflix bajo el formato del signo del zodíaco

¿Cuál es tu signo? Esa es la pregunta que puede transformar tus noches de maratón frente a la pantalla. Netflix decidió mirar hacia las estrellas —y no a las de Hollywood— para lanzar Your Zodiac Watchlist, una nueva función que cruza el entretenimiento con la astrología. Desde el 21 de agosto, la plataforma incorpora esta selección especial para que los usuarios encuentren qué ver siguiendo la guía de su propio horóscopo, justo a tiempo para la llegada de la temporada de Virgo.

La astrología carece de validez científica, pero sigue tan presente en la cultura popular como siempre. Netflix apuesta fuerte por este imán social para reinventar la experiencia de usuario y estimular la búsqueda de nuevos títulos. Ahora, encontrar la próxima serie o película podría ser cuestión de leer tu carta astral y dejarte llevar por la personalidad de tu signo.

En el hub Your Zodiac Watchlist, cada signo del zodiaco tiene su propia fila temática. Las recomendaciones, seleccionadas por el equipo de curaduría de Netflix como parte de su estrategia para captar la atención de la audiencia, se ordenan según los rasgos y tópicos atribuidos tradicionalmente a cada signo. Para los Virgo, identificados con la constancia, destacan títulos como Animal Kingdom (Reino animal), Gambito de dama y Ahora me ves. Libra encuentra equilibrio entre amor y conflicto en Peaky Blinders, Ozark y Sucesor designado (Designated Survivor). Y los Escorpio, apasionados por el misterio, se sumergen en Miércoles (Wednesday), Indomable (Untamed) y Tú (You).

(Netflix)
(Netflix)

Las propuestas para cada signo

La propuesta astrológica se amplía para cada signo: Sagitario vive la aventura con Perdidos (Lost), The Witcher y Parque Jurásico (Jurassic Park); Capricornio explora el liderazgo en Suits, Rehenes (Hostage) y Departamento Q (Dept. Q); Acuario se asoma a lo inusual con Stranger Things, Alienígena residente (Resident Alien) y Venom: El último baile (Venom: The Last Dance). Para los soñadores Piscis, aparecen Ha nacido una estrella (A Star Is Born, 2018), XO, Kitty y Atrapado en el tiempo (Groundhog Day). Aries explora el caos con El juego del calamar (Squid Game), El amor es ciego (Love Is Blind) y Creando la banda (Building the Band), mientras Tauro es el alma de la fiesta con Nonnas, ¡Mamma Mia! y Movida del 76 (Dazed and Confused).

El catálogo sigue diversificándose: quienes se identifican con Géminis podrán “contar el chisme” con Los Bridgerton, Shameless y Sexo en Nueva York (Sex and the City); Cáncer encontrará emociones en Las chicas Gilmore, Ginny y Georgia y Anatomía de Grey ; y Leo destilará carisma en Emily en París, The Crown y La edad de la inocencia.

Netflix suma también una sección especial llamada Beware, Mercury Is in Retrograde (Cuidado con mercurio retrógrado), perfecta para quienes creen que los astros alteran la realidad: ahí figuran Black Mirror, Extant, Sumisión (Subservience), Maniac, El estado eléctrico (The Electric State), Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind) y El mundo perdido: Jurassic Park (The Lost World: Jurassic Park), todos conectados con tramas de caos e incertidumbre.

El estreno de Your Zodiac Watchlist responde al impulso de Netflix por renovar semanalmente su catálogo con colecciones temáticas que acompañan tendencias virales y momentos culturales. Propuestas previas incluyeron Hope They Don’t End Up on the Kiss Cam, impulsada por un viral durante un concierto de Coldplay; Can I Pull You for a Chat?, basada en el reality Love Island USA; y la popular 100 Men vs. One Gorilla, nacida de un debate en redes. Así, Netflix explora hasta dónde pueden llegar las estrellas en el consumo digital, integrando el horóscopo a la rutina de elegir qué ver. La respuesta final queda en cada espectador, pero hoy el zodiaco es parte del menú que define la próxima maratón. Las estrellas, literalmente, guían el streaming.

Temas Relacionados

NetflixPlataformasStreamingZodiacoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quentin Tarantino debutará en el teatro y habla de la continuación de ‘Érase una vez en Hollywood“: ”David Fincher y yo somos los dos mejores directores"

El director ha hablado sobre su futuro mientras se avivan los rumores alrededor de la que podría ser su décima y última película

Quentin Tarantino debutará en el

Sale a subasta el traje original de Spider-Man: esto es lo que cuesta convertirse en el superhéroe de Marvel

Se trata del disfraz que llevó Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2′ y saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre

Sale a subasta el traje

Los mejores estrenos de la semana: de ‘Agárralo como puedas’ con Liam Neeson y Pamela Anderson a ‘El regreso de Ulises’

Las películas españolas ‘Sin cobertura’ o ‘La coleccionista’ completan una semana marcada el regreso de la icónica saga paródica

Los mejores estrenos de la

Qué es el ‘Broke Man Propaganda’, el debate en torno al amor y el dinero que ha abierto ‘Materialistas’

Analizamos uno de los términos que han protagonizado cierta controversia desde el estreno de la película protagonizada por Dakota Johnson

Qué es el ‘Broke Man

El neofolclore que visibilizó Rosalía: por qué el orgullo de lo popular ha conquistado la música española

El director de ‘Jenesaispop’ Sebas E. Alonso, el periodista Gabriel Caray, el crítico musical Odi O’Malley y la musicóloga Marta España reflexionan sobre la renovación de la música regional en los últimos años

El neofolclore que visibilizó Rosalía:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Generalitat de Catalunya advierte

La Generalitat de Catalunya advierte del auge de la ‘estafa del hijo’ en verano: “Papá, se me ha mojado mi teléfono y ahora no me enciende”

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | El incendio de Sanabria suma ya 100 kilómetros de perímetro, aunque con buena evolución

Un mecánico desvela trucos para que tu coche no sufra en un atasco: “Te estás cargando el motor y la batería”

Las recomendaciones de la DGT en el caso de que te encuentres un incendio en carretera

Baleares acudirá al Supremo para frenar el reparto de menores migrantes a las islas

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 22 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 agosto 2025

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 21 agosto

Reparto de la herencia entre viudos e hijos en España: qué dice la ley y cuáles son los criterios para dividir los bienes

El Ayuntamiento de Madrid cobrará tasas municipales de basura a partir de septiembre: algunos barrios pagarán más de 500 euros

DEPORTES

Nuevo revés contra la idea

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Dos ilustres exjugadores del Real Madrid analizan la irrupción de Mastantuono: “El Bernabéu está excitado, pero si las cosas no van bien se excita al revés”

Rafa Nadal explica su rutina diaria como extenista, de su entrenamiento a su dieta: “Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas”