Netflix prepara una nueva forma de hacer maratones: quiere que elijas las series y películas... en base a tu signo del zodiaco

¿Cuál es tu signo? Esa es la pregunta que puede transformar tus noches de maratón frente a la pantalla. Netflix decidió mirar hacia las estrellas —y no a las de Hollywood— para lanzar Your Zodiac Watchlist, una nueva función que cruza el entretenimiento con la astrología. Desde el 21 de agosto, la plataforma incorpora esta selección especial para que los usuarios encuentren qué ver siguiendo la guía de su propio horóscopo, justo a tiempo para la llegada de la temporada de Virgo.

La astrología carece de validez científica, pero sigue tan presente en la cultura popular como siempre. Netflix apuesta fuerte por este imán social para reinventar la experiencia de usuario y estimular la búsqueda de nuevos títulos. Ahora, encontrar la próxima serie o película podría ser cuestión de leer tu carta astral y dejarte llevar por la personalidad de tu signo.

En el hub Your Zodiac Watchlist, cada signo del zodiaco tiene su propia fila temática. Las recomendaciones, seleccionadas por el equipo de curaduría de Netflix como parte de su estrategia para captar la atención de la audiencia, se ordenan según los rasgos y tópicos atribuidos tradicionalmente a cada signo. Para los Virgo, identificados con la constancia, destacan títulos como Animal Kingdom (Reino animal), Gambito de dama y Ahora me ves. Libra encuentra equilibrio entre amor y conflicto en Peaky Blinders, Ozark y Sucesor designado (Designated Survivor). Y los Escorpio, apasionados por el misterio, se sumergen en Miércoles (Wednesday), Indomable (Untamed) y Tú (You).

Las propuestas para cada signo

La propuesta astrológica se amplía para cada signo: Sagitario vive la aventura con Perdidos (Lost), The Witcher y Parque Jurásico (Jurassic Park); Capricornio explora el liderazgo en Suits, Rehenes (Hostage) y Departamento Q (Dept. Q); Acuario se asoma a lo inusual con Stranger Things, Alienígena residente (Resident Alien) y Venom: El último baile (Venom: The Last Dance). Para los soñadores Piscis, aparecen Ha nacido una estrella (A Star Is Born, 2018), XO, Kitty y Atrapado en el tiempo (Groundhog Day). Aries explora el caos con El juego del calamar (Squid Game), El amor es ciego (Love Is Blind) y Creando la banda (Building the Band), mientras Tauro es el alma de la fiesta con Nonnas, ¡Mamma Mia! y Movida del 76 (Dazed and Confused).

El catálogo sigue diversificándose: quienes se identifican con Géminis podrán “contar el chisme” con Los Bridgerton, Shameless y Sexo en Nueva York (Sex and the City); Cáncer encontrará emociones en Las chicas Gilmore, Ginny y Georgia y Anatomía de Grey ; y Leo destilará carisma en Emily en París, The Crown y La edad de la inocencia.

Netflix suma también una sección especial llamada Beware, Mercury Is in Retrograde (Cuidado con mercurio retrógrado), perfecta para quienes creen que los astros alteran la realidad: ahí figuran Black Mirror, Extant, Sumisión (Subservience), Maniac, El estado eléctrico (The Electric State), Dejar el mundo atrás (Leave the World Behind) y El mundo perdido: Jurassic Park (The Lost World: Jurassic Park), todos conectados con tramas de caos e incertidumbre.

El estreno de Your Zodiac Watchlist responde al impulso de Netflix por renovar semanalmente su catálogo con colecciones temáticas que acompañan tendencias virales y momentos culturales. Propuestas previas incluyeron Hope They Don’t End Up on the Kiss Cam, impulsada por un viral durante un concierto de Coldplay; Can I Pull You for a Chat?, basada en el reality Love Island USA; y la popular 100 Men vs. One Gorilla, nacida de un debate en redes. Así, Netflix explora hasta dónde pueden llegar las estrellas en el consumo digital, integrando el horóscopo a la rutina de elegir qué ver. La respuesta final queda en cada espectador, pero hoy el zodiaco es parte del menú que define la próxima maratón. Las estrellas, literalmente, guían el streaming.