Aitana, que se enteren en el mundo entero: mandas tú en la capital

600 días después de lo previsto, Aitana por fin hizo historia en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La cantante española culminó durante este jueves su ‘metamorfosis’ como estrella del pop actuando por segunda vez en la capital frente a otras 60.000 personas. Un hito que la convierte en la primera artista del país en lograr llenar el recinto dos noches seguidas.

Para este tipo de noches (las que no se olvidan nunca), en el estadio del Atlético de Madrid se suele escuchar un cántico: “Que se enteren los vikingos (seguidores del Real Madrid, equipo rival), quién manda en la capital”. Una idea que aplicable al caso de Aitana, si se tiene en cuenta que el concierto de este jueves, y el del miércoles, eran el producto de los cambios y aplazamientos vividos desde que el Santiago Bernabéu, donde la artista catalana planeaba cantar, empezó a recibir las quejas (y multas) por el exceso de ruido.

Total, que más de 600 días después de la fecha inicialmente prevista, la cantante barcelonesa ha actuado al fin en un estadio de fútbol de Madrid. Eso sí, que les quede claro a los hinchas de cualquier equipo: la que manda en la capital es Aitana. Si no, que se lo pregunten a las decenas de miles de fans de todas las edades y procedencias que no han parado de cantar, gritar, bailar y saltar durante las casi tres horas de show en las que la artista ha repasado buena parte de su discografía.

Con su segundo y último concierto en el Metropolitano de Madrid, la cantante catalana cierra un largo y arduo ciclo para entregarle a sus seguidores un espectáculo a la altura de quien aspira a coronarse como princesa del pop español. (EFE)

Un concierto ‘autobiográfico’

Cuando la voz de Aitana ha sonado por primera vez con un “¡Buenas noches, Madrid!, la cantante ha recibido por respuesta un estallido ensordecedor del público. Todos los presentes estaban decididos a unirse a la fiesta desde el primer momento, y así lo han demostrado sumándose a la energía de la cantante con 6 de febrero, uno de sus últimos grandes hits. Sobre el escenario, más de 20 bailarines acompañaban a una Aitana vestida de blanco mientras mariposas de todos los colores empezaban a asomar en las pantallas. La cámara se acercaba una y otra vez a donde estaba ella: siempre con un gesto preparado, una sonrisa, una mirada. Sin parar, llegó el turno de Superestrella y claro, a estas alturas, nadie duda de que ella lo es.

Una vez hechas las presentaciones, comenzó la historia que vertebraba el show. Metamorfosis Season parece una extensión del documental que Aitana ha sacado en Netflix. No es casualidad que los conciertos y la producción audiovisual compartan nombre: su directo no se aleja de ser un ejercicio biográfico en el que la cantante se confiesa a través de una voz en off encargada de narrar, entre canción y canción, la historia de una niña de 6 años que esperaba, cada noche, a que su madre le leyera un cuento: la metamorfosis de las mariposas. “Si la semilla no se rompe, no crece, si la crisálida no se abre, no se vuela”, pronuncia esa voz. “Para crecer hay que cambiar”.

Y ese cambio, ese crecimiento, fue lo que se vio este jueves en el show de Aitana: una artista decidida a compartir su metamorfosis a través de todas y cada una de sus “eras” (recogiendo el término que acuñó Taylor Swift). Por eso, la cantante iba intercalando canciones de su reciente Cuarto azul con los primeros singles que lanzó en su carrera: Teléfono, Lo Malo o Popcorn.

“Sentí que os había fallado”

Aitana quiso también dedicar un momento a los continuos atrasos de los conciertos. “Sentía que os había fallado cambiando tantas veces la fecha”, confesaba emocionada mientras el público respondía de nuevo atronadoramente para dejar claro que no importaba: la espera había merecido la pena. Aun así, por si alguien todavía no se había percatado que era el momento de emocionarse, la cantante se quedó a solas para deleitar al Metropolitano con La miel en los labios, la primera balada del concierto y uno de los momentos más destacados de la parte diurna del show.

Porque, en efecto, cuando Aitana comenzó a cantar todavía era de día, y faltaba una hora por delante para que el cielo se oscureciera por completo. Con las pulseras apagadas y una luminosa mariposa del centro del escenario marcando el tono emocional de cada tema, el concierto buscó desde el principio gestionar el entusiasmo de los fans de la cantante y hacer tiempo hasta que llegara la noche. Inevitablemente, eso hizo que la primera hora del concierto se hiciera un poco más lenta que las otras dos siguientes.

Aún así, ese inicio fue más que suficiente para dejar varios momentos destacados, como cuando las cámaras se dedicaron a enfocar al público mientras Aitana cantaba Vas a quedarte. Entonces, se pudo ver que al Metropolitano habían acudido niños, niñas, adolescentes, jóvenes, parejas y familias... La magia de Aitana es que, si ella propone “aprender a volar”, no importa quién o como seas: su música no deja atrás a nadie.

Algunos problemas con el sonido

En ese primer rato, por desgracia, también se hicieron patentes los problemas con el sonido que seguirían durante todo el concierto. Si ya de por sí costaba seguir lo que decía Aitana, pocos fueron capaces de seguir la conversación de la artista con Ela Taubert, primera invitada de la noche. Una lástima, dado el excelente trabajo que la colombiana había hecho como telonera apenas una hora antes. En cualquier caso, los problemas quedaron rápidamente olvidados con Sentimiento natural y Aitana montada sobre uno de sus bailarines: quedaba mucha noche por delante y no había tiempo para detenerse.

Con el primer tercio del espectáculo cumplido, llegó el momento de que el público siguiera el relato de la metamorfosis de Aitana con una nueva pausa para continuar la historia y un cambio de registro en general. El ritmo de una batería empezó a hacer aplaudir al público al ritmo de We Will Rock You, legendario tema de Queen. La banda que tanto tiempo lleva acompañando a Aitana protagonizó el momento más ‘rockero’ de la noche, mientras la cantante se cambiaba de ropa para pasar del blanco al negro; del corsé discreto al cuero, y reaparecer cantando a pleno pulmón 11 razones.

La cantante Aitana, durante su concierto, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a 31 de julio de 2025, en Madrid. (Francisco Guerra / Europa Press)

Aitana aseguró entonces que su propósito había sido “seleccionar” las canciones que ella “siente” que son las favoritas de sus fans, aprovechando que se trataba de un show largo, aunque "menos de lo que le gustaría". A pesar de que ella misma reconoció que iba con una setlist ajustada, no dejó de mostrarse con naturalidad con el paso de las canciones, como cuando pidió a la cámara que enfocara a unos fans disfrazados con luces, reconoció la gracia de algunos carteles (“Aitana, eres mi mejor amiga pero no lo sabes”) o se sorprendió al darse cuenta de que se le había roto una media.

En cualquier caso, estas graciosas interrupciones no restaron una pizca de intensidad a la segunda parte del concierto, donde la norma fue la intensidad. Si con =(Igual) la cantante arrancó el primer coro del estadio, con Tu foto del DNI bastó con que gritara “¡Fuerte!" para que todos, en la pista y en las gradas, comprendieran que había llegado su momento de cantar. Tanta fue la energía, de hecho, que con Cuando te fuiste la propia cantante dejó de escuchar su propia voz en el auricular y, por unos segundos, perdiera el tono de la canción.

También dio la sensación de que podía haber problemas cuando, al final de Mon Amour, uno de los altavoces sonó más fuerte de lo que debería con un fuerte estruendo. Está claro que en un concierto de tres horas en un estadio a rebosar puede haber fallos, y lo mejor que hizo Aitana fue colocarse la gorra, colocarse el pelo y seguir adelante para, de nuevo, sacar las mariposas a bailar con Duele un montón despedirme de ti. Tras esto, las luces del escenario volvieron a apagarse para que fueran las pulseras las que se iluminaran por primera vez. Ya estaba todo listo para despegar.

La cantante Aitana durante el concierto ofrecido este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE/ Juanjo Martin)

Una montaña rusa de ritmos y emociones

Puede que jugando con esas expectativas, Aitana decidiera sorprender al público sentándose en una de las gradas del estadio. Desde ahí, y mientras decenas de personas se agolpaban para poder ver a la estrella de cerca, bajó las revoluciones y el volumen con Música en el cielo, canción que quiso dedicar a su abuelo “y a todas las personas que hemos perdido”.

La tercera “era” del concierto comenzó con un remix de canciones de ABBA que sirvió también para poner cara y nombre a los bailarines del show en un más que justo reconocimiento. A continuación, Aitana reapareció con Los Ángeles y en un tono mucho más tecno continuó con Miamor, Dos extraños y En el coche, donde la letra misma, (“Bailando así toda la noche, bailando así, no puedo parar”) era un indicativo de lo que estaba ocurriendo en el Metropolitano.

Con todo, la cantante aún tenía reservado un alto en el camino con Cuando hables con él, una canción en la que ha querido compartir antes que “hay veces en la vida en las que estás viviendo algo muy bonito, pero las cosas evolucionan y lo que pensabas que era para siempre no lo es”. A pesar de la tristeza de este mensaje, Aitana ha terminado con un mensaje esperanzador: “Al final siempre acaba apareciendo alguien que te lo cambia todo. Es muy bonito saber que el amor sigue estando ahí”.

Varias sorpresas para cerrar la noche

Del éxtasis a la calma, de la fiesta a la nostalgia, Aitana tenía cada vez más pinta de Madonna con cada una de las discotequeras canciones de Alpha: tal era su capacidad para manejar las emociones de las 60.000 personas que tenía delante. Así, sabiendo que se acercaba el final del show y que necesitaba un golpe de efecto, anunció: “Ahora si que vais a cantar, pero más fuerte”.

El estadio Riyadh Air Metropolitano, iluminado por las pulseras y los focos durante el concierto de Aitana. (Universal Music)

Nadie estaba preparado para lo que ha ocurrido a continuación, cuando Aitana dio paso a Eva Amaral y Juan Aguirre para cantar junto a ellos Marta, Sebas, Guille y los demás. “Fueron los primeros a los que les dije que si podían venir”, reveló tras la canción en mitad de unos enfáticos aplausos y el agradecimiento de los invitados, que no pudo escucharse bien, de nuevo, por los problemas de sonido.

Tal vez los cambios de ritmo entre una canción y otra lastraran un poco el efecto subida del concierto. Tras Amaral, ha llegado el turno de Formentera, con Aitana de nuevo logrando que el público se entregara al máximo. Sin embargo, después frenó de nuevo para dar paso a los agradecimientos a su equipo y a sus seres queridos (donde, para el agrado del público, no ha faltado Dani, más conocido como Plex). Lo siguiente fue pasar de nuevo al baile con Las babys e iluminar el estadio entero con Segundo intento y La chica perfecta.

A pesar de todo, la sensación de haber vivido un gran (e histórico) concierto terminó de materializar cuando la cantante se despidió finalmente con Conexión psíquica. Con este tema, Aitana gastó toda la munición (y la energía) que le quedaba en unos minutos finales llenos de lunes, confeti y fuegos artificiales. Un perfecto clímax al que añadió, además, la noticia de que en 2026 hará su primera gira internacional con Cuarto Azul World Tour. “Nos vemos el año que viene”, dijo justo antes de desaparecer del escenario y que se encendieran las luces para dar a entender que no habría bises. Daba igual, la noticia que acababa de soltar era suficiente para alimentar la alegría de unos fans que acababan de presenciar la metamorfosis de Aitana: una artista que ya sabe volar, y que en Madrid ha dicho alto y claro lo que viene ahora: conquistar el mundo.