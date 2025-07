Ismael Serrano sale en defensa de Mägo de Oz tras la cancelación de un concierto por “cagarse” en Pedro Sánchez

13/07/2023 El cantautor Ismael Serrano posa para Europa Press en el barrio de La Latina, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). Ismael Serrano ha publicado su nuevo sencillo 'La canción de nuestra vida', canción que dará nombre a su próximo disco que presentará a sus seguidores en un nuevo espectáculo antes de sacarlo al mercado. CULTURA Ricardo Rubio - Europa Press

La polémica en torno a los límites de la libertad de expresión en el ámbito musical se ha intensificado después de un concierto de Mago de Oz en Asturias. Durante el evento, Víctor de Andrés, guitarrista de la banda, lanzó varias críticas explícitas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que desencadenó una reacción institucional y un debate público sobre hasta dónde pueden llegar los artistas en sus pronunciamientos desde el escenario.

La intervención de Víctor de Andrés no pasó desapercibida para los asistentes ni para quienes viralizaron las imágenes en redes sociales. El músico lanzó un mensaje directo ante el público: “Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual si gobierna la izquierda o la derecha, dejad de robarnos la cocaína y las putas. Que está muy bien con su dinero, que hagan lo que quieran con su dinero y que si viene un feminista que les diga que no, pero la cocaína y las putas no nos las robéis con el dinero que os pagamos nosotros”. Además, incluyó referencias a la política internacional y su particular relación con las redes sociales: “Nosotros le echamos dos pelotas, no somos Melody. Sabéis que el otro día me retuiteó Gustavo Petro (el presidente de Colombia) porque hable bien de su país y les dije que no hacéis corrupción y me compartió... Sánchez me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas”.

La repercusión de estas palabras llegó pronto al ámbito institucional. El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), gobernado por PSOE y BNG, anunció la cancelación del concierto que Mago de Oz tenía programado para el 19 de agosto, en el marco de las fiestas populares. Esta decisión se tomó después de que el vídeo con las declaraciones del guitarrista circulara masivamente por internet y provocara un cruce de opiniones sobre los límites de la expresión artística y el papel que corresponde a las instituciones ante comentarios controvertidos en espectáculos públicos.

Imagen de un concierto de Mago de Oz

Defendiendo el derecho de uno mismo

En el contexto de esta controversia, Ismael Serrano, cantautor conocido por su participación activa en redes sociales, ha intervenido en el debate mediante varios mensajes públicos. Serrano compartió un tuit de la escritora Nieves Abarca, que también incluía una columna titulada “Los conciertos de música no están para insultar al presidente del Gobierno”, y la reflexión: “Los conciertos de rock ahora están para lo que mande el poder establecido”. Con este gesto, el cantautor ha querido subrayar su apoyo a la autonomía de los artistas, independientemente de que mantenga posturas opuestas a Mago de Oz.

En sus declaraciones, Serrano expuso: “Defender el derecho a que Mago de Oz diga sobre el escenario lo que le apetezca es defender el derecho de uno a hacer lo mismo. Aunque estés en las antípodas ideológicas, aunque diga algo que te parezca deleznable”. El músico incidió especialmente en la necesidad de diferenciar entre la crítica pública y la cancelación: “Una cosa es el derecho legítimo a la crítica que puede ejercer el público. Otra que te cancelen un concierto. A aquellos no les cancelaron ni nada. A estos les han suspendido un concierto”.

La postura de Ismael Serrano ha reavivado la conversación sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto artístico y el uso de la cancelación de eventos como respuesta institucional a determinadas manifestaciones en el escenario. En las redes sociales, el debate se centra ahora en si la suspensión del concierto constituye una reacción adecuada ante las palabras del músico o si supone una restricción excesiva del derecho de los artistas a expresarse ante su público. Numerosos usuarios defienden la crítica como un ejercicio legítimo, pero advierten sobre las implicancias de recurrir a la cancelación de espectáculos como herramienta de respuesta política.