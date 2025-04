Así es el trabajo del ‘transformer’ más famoso de Madrid: “A quienes nos juzgan, les invitaría a estar montados en unos zancos casi todo el día”

Transformer en la Gran Vía de Madrid

Las calles de Madrid más concurridas son animadas por diversas personas que tratan de ganarse la vida. Espectáculos musicales, disfraces con personajes divertidos o actuaciones en directo son algunos de los entretenimientos que puedes encontrar en las zonas más conocidas de la capital.

Jesús Armando es una de estas personas. En su caso, busca llamar la atención de los transeúntes con un disfraz inspirado en las películas de Transformers. Los niños son su público principal, aunque todo tipo de personas se acercan para conversar o hacerse una foto con este robot de gran tamaño.

En una entrevista con Infobae España, desvela algunos detalles de su trabajo. Nos cuenta cómo fueron los inicios, cuáles han sido sus momentos más complicados o qué anécdota destacaría desde que comenzó con este empleo.

Jesús Armando posa con su traje de 'Transformer'. (Miguel Moreno)

-Pregunta: ¿Cómo surgió la idea de este empleo? ¿Cómo consiguió el traje?

-Respuesta: Bueno, en realidad recién que llegué a España. Un familiar de un cuñado mío que está aquí en España me comentó acerca de esto. Dije ‘pues mire, mientras salen las cosas, y se normalizan los papeles aquí en España, trabajo de esta manera’, y pues aquí estamos. En realidad una parte lo compré y otra parte lo improvisé. Se compran ciertos materiales y, como todos sabemos, todo se gestiona por internet. Por eso, una parte la compré y otra la fabriqué.

-P: ¿Trabajas de forma independiente? ¿Existen empresas que lo organizan?

-R: Pues, gracias a Dios, sí, estoy en estos momentos trabajando solo, y todo es para mí. Yo trabajo independiente y tengo entendido que mis compañeros trabajan de forma independiente. Hay trajes que se consiguen por internet, ya sean muñecos inflables, ya sean trajes de estos completos. De pronto unos tienen la facilidad de comprarlos, a otros nos toca hacerlos a nosotros.

-P: ¿Cómo es la relación con estos compañeros?

-R: La relación con mis compañeros, gracias a Dios es buena. Normalmente, cada quien va a lo suyo y va a rebuscarse a su manera. Ya nos conocemos las caras y sabemos qué compañero se pone en tal sitio, ¿no? Porque normalmente, digamos, yo me pongo aquí, en el Rey León [el Teatro Lope de Vega de Madrid]. Otros compañeros se ponen allá, en Cine Callao. Más o menos, se respeta ese espacio. Pero siempre he dicho una cosa: creo que la calle es libre y el primero madrugue se puede poner.

-P: ¿Cómo es trabajar en la calle?

-R: Bueno, yo creo que también hay diferentes personalidades, cada mente es un mundo distinto, y hay diferentes estados de ánimo. Hay personas que colaboran, otras que no colaboran. Hay personas que en algún momento son un poco groseras, otras les incomoda esto que estamos haciendo, a otras les agrada, en especial a los niños. Pero bueno, así es el mundo, hay que guerrearla como sea, independientemente del estado anímico que tenga la persona. Lo importante es uno, siempre estar preparado para todo.

Tres personas posan con el animador callejero. (Miguel Moreno)

-P: ¿Qué dirías a las personas que tienen prejuicios sobre los trabajadores callejeros?

-R: Yo creo que es muy fácil juzgar la vida de otra persona desde el punto de vista de ellos, desde la comodidad de ellos, ¿no? Todos, creo yo, tenemos el derecho de ganarnos el pan. Algunos de nosotros no tenemos ciertos requisitos que solicitan ciertas empresas. Entonces nos tenemos que ganar el pan de esta manera. ¿Y a esas personas, pues qué decirles? Es muy fácil juzgar, pero les invitaría a estar montados en unos zancos casi todo el día.

-P: ¿Cómo afecta físicamente este trabajo?

-R: Físicamente siempre es fuerte. Por la noche estoy súper cansado. Hay veces que los pies se ponen muy inflamados, en algunos momentos no se puede casi ni andar. Yo lo que hago es llegar por las noches y ponerme agua con hielo y con sal. Yo quisiera trabajar en otra cosa, pero no han salido otras cosas y no se dan las oportunidades o no se abren las puertas en otros lugares.

-P: ¿Cuántas horas trabajas?

-R: Yo lo divido por turnos, dos o tres horas y me bajo y descanso una hora antes de volver. Así hago turnos de dos tres horas, y dos o tres turnos cada día. En estos momentos hay mucha presión, los alquileres están súper caros y lo hago constantemente. El día que descanso es porque tengo que hacer otra diligencia. Constantemente estoy trabajando, gracias a Dios. Es la única fuente de ingresos que tengo en estos momentos.

Jesús Armando posa con su traje de 'Transformer'. (Miguel Moreno)

-P: ¿Cuánto puedes ganar?

-R: Aproximadamente un promedio de entre 30 a 40 euros al día. Hay días que se puede hacer hasta menos, como hay días que se puede hacer más. No es lo mismo un fin de semana que un día entre semana. En el tiempo de invierno y de lluvia, no se factura nada, porque al estar lloviendo la gente está enfocada en no mojarse. El mes pasado fue solo de lluvia, y me tocó sacar de los ahorros que tenía de diciembre.

-P: ¿Una anécdota negativa y otra positiva que te gustaría resaltar?

-R: El problema de las habitaciones me dio mucha presión. Hubo un mes que estuvo súper mal. Yo pensé verdaderamente que iba a dormir en la calle. Ese mismo día, yo me encomiendo a Dios y le digo “Señor, por favor, me quedan tres días y tengo muy poco dinero. Ayúdeme, por favor”. El primer día de los tres días no me fue bien. El segundo me fue bien. Me faltaban como 200 euros para lo de la habitación. El tercer día llega una mujer y me dice “aquí le mandó el Señor” y me echa un sobre en el tarrito. En ese sobre había 150 euros. Tenía un mensaje que decía: “Dios no te va a dejar solo, Dios está contigo”.