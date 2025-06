Uno de los actores favoritos para representar al próximo 007 explica por qué el papel de James Bond es “la pesadilla de cualquier actor”

Imágenes del nuevo vídeojuego '007 First Light'

El universo de 007 sigue preparándose para su nueva etapa tras la marcha de Daniel Craig, quien había interpretado al famoso agente secreto James Bond durante 15 años. Un mérito que no es baladí, dado que asumió el legado de otros grandes actores como Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton o Pierce Brosnan.

Craig asumió el desafío de renovar al emblemático espía británico con su interpretación en Casino Royale. Aportó una visión más cruda y vulnerable, conduciendo a la franquicia hacia una etapa definida por la acción visceral y el drama emocional. Después de este estreno, el actor regresó en cuatro películas adicionales: Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021), esta última marcada por el cierre de un ciclo en la historia del personaje.

Ahora, la franquicia de James Bond se encuentra, otra vez, ante la promesa de un cambio determinante. A la aparición del nuevo videojuego 007: First Light hay que sumarle la destacada incorporación de Denis Villeneuve (Dune, La llegada) como director de la próxima entrega, la cual fue ratificada esta semana por Amazon MGM Studios. Un fichaje que marca el inicio de una etapa inédita en la longeva serie de largometrajes sobre James Bond. Eso sí, todavía se desconoce quién se pondrá en la piel del agente secreto.

James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.

La “pesadilla” de ofrecer algo distinto

Este desconocimiento es el que ha provocado que haya cada vez más especulaciones sobre quién podría ser el próximo 007. Un papel para el que se han manejado nombres como los de Idris Elba, Aaron Taylow-Johnson o Henry Golding (The Gentlemen: Los señores de la mafia). De hecho, este último ha ofrecido recientemente una perspectiva poco frecuente sobre el peso que conlleva asumir la identidad del agente secreto más conocido del cine.

En declaraciones a la revista People, el actor británico ha admitido que el papel de 007 representa “la pesadilla de cualquier actor”, un comentario que refleja tanto admiración como recelo hacia un personaje cargado de expectativas. Y es que resulta muy difícil innovar, aportar algo distintivo para un personaje tan conocido sin que encontrar a gente que le disguste el cambio.

La figura de Bond concentra sobre sí décadas de historia, una legión de seguidores apasionados y el peso de múltiples generaciones de cine. Cada actor que ha dado vida al agente 007 debió convivir con comparaciones inevitables y un canon narrativo muy definido, donde cada paso se encuentra escrutado. “Creo que lo disfrutaría mucho más si no existiera esa presión cultural que siempre está sobrevolando”, confiesa Golding en la entrevista.

Henry Golding no está entusiasmado con la idea de interpretar al siguiente James Bond. (REUTERS/Toby Melville)

La propuesta de Golding

Para él, cada decisión actoral o elección creativa puede quedar sepultada por la comparación con los Bond anteriores. Aquí reside el miedo: en la dificultad de ser reconocido en la piel del personaje y, a la vez, lograr dejar una impronta propia sin decepcionar a un público históricamente exigente. Por eso mismo, el actor dejó caer la posibilidad de “presentar a más agentes 00″, de cara a que cada actor pueda aportar su propia interpretación.

Una posibilidad que, en cualquier caso, decidirán tanto los históricos productores de la saga, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, como de Amazon MGM Studios. En la misma línea, durante el festival CinemaCon del pasado mes de abril, Courtenay Valenti, responsable de la sección de películas, streaming y teatro del estudio explicó que el objetivo del nuevo equipo era honrar “el legado de este personaje emblemático” al mismo tiempo que dar inicio a “un capítulo más fresco y emocionante para audiencias de todo el mundo”.