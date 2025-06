Carín León y el éxito de fusionar regional mexicano con flamenco o country: “La gente piensa que hay una fórmula. El folclore nos ha devuelto las buenas ideas sin tratar de vender”

Fotografía cedida por Jesús Fernando MX donde aparece el cantante mexicano Carín León quien acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, 'Boca chueca, vol. 1'. EFE/Jesús Fernando MX

Se puede decir que a Carín León (Óscar Armando Díaz de León Huez; Hermosillo, México, 1989) conocer a C. Tangana le cambió un poco la vida. En 2021, Pucho (Antón Álvarez; Madrid, 1990) publicó El Madrileño (Sony Music), el ya considerado uno de los mejores álbumes nacionales de la historia. La undécima canción de su puesta de largo era CAMBIA!, una colaboración con Carín y el también patrio Andriel Favela donde fusionaron flamenco, regional mexicano y trap. Ahí supo que la música era el cielo y su límite estaba donde él quisiera. “Esa canción me hizo ver que la música no tiene límites. Cambió mucho mi percepción hacia la música y empecé a acercarme hacia otros sonidos”, cuenta en su entrevista con Infobae España. Desde entonces se ha dedicado a pregonar el regional mexicano —que engloba músicas locales del país como corridos y mariachi hasta el llamado norteño y banda—, pero desde un punto más actualizado. León, que explica que este era un género “demasiado puro para mucha gente”, incorpora de flamenco a country o hasta soul.

“Cuando empiezo a recurrir a mi folclore es cuando empiezo a ver toda la identidad y los sabores que tenemos en México y que pueden llegar a todo el mundo sin tenerle miedo a fusionarlos”, reflexiona. “Después de la pandemia, toda la música de raíz se empezó a expandir. Sobre todo en la música mexicana del norte empezamos a colaborar con gente que hacía reguetón en Colombia, Puerto Rico... Esto la enriqueció mucho y sacó otros nuevos sonidos”, señala.

Estar en la cumbre del género en México le ha hecho también triunfar en nuestro país. El pasado 31 de octubre, León hizo historia en el entonces denominado WiZink Center de Madrid con un concierto que aglomeró a 17.426 personas, marcando un récord absoluto de aforo en el recinto. Para ello armó el concierto en torno a un palenque mexicano, un tipo de show característico del mundo rural del país, con forma circular y el escenario en medio. El año pasado esa fue la única fecha del Boca chueca Tour en España. Ocho meses después, sus horizontes se amplían este julio. Entre el 5 y el 13 del mes actuará en Gran Canaria, Sevilla, Madrid y Valencia.

“Yo viví haciendo mucha música para satisfacer a la gente y llegar a pertenecer al mercado y era el músico más infeliz del mundo”

El apodado ‘El León’ recibe a Infobae España por videollamada a unas tres semanas de que aterrice en nuestro país para arrancar su gira nacional. En Hermosillo, su ciudad natal, son las 12 del mediodía; en España, el día está a punto de cerrar. Pese a que habitualmente en su cabeza reina un sombrero de lado —muy criticado por los puristas del género—, el mexicano lleva una gorra. Pero esa no es la única crítica que comenta en la entrevista. El también guitarrista y compositor lanzó en mayo del año pasado Boca chueca, vol. 1, título que hace referencia a su particular gesto al cantar. Meses antes, en diciembre de 2023, había actuado en el programa estadounidense de Jimmy Fallon con Primera cita, tema incluido en su anterior LP Colmillo de leche. El vídeo se hizo viral y así nació el disco que el año pasado le dio el premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y el Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana. “Esas cosas por las que me critican son por las que voy a ser recordado siempre. El sombrero y la boca chueca, el baile… El ser yo siempre va a ser un arma a mi favor”. Por esto considera que tener críticas negativas le va a hacer más bien que mal. “Tener haters es muy necesario. Solo con los comentarios buenos no hay progreso ni crecimiento”, añade. Hoy, acumula más de 28 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En los últimos años, el folclore regional ha comenzado a volverse mundial. Si en México el regional mexicano ha revivido, en España la fusión y reinvención de géneros tradicionales como el flamenco, la copla y la jota están a la orden del día. “Al menos en el caso de México, en el pop tratábamos de emular todo lo que estaba haciendo el mercado anglosajón. En nuestro género salía un hit y había siete cantantes haciendo lo mismo con otra letra”, apunta. León asegura que en el folclore reside lo diferente. “La gente piensa que hay una fórmula y el folclore es lo que nos ha devuelto la música y las buenas ideas puestas de una manera sencilla y digerible, sin tratar de vender”, remarca. “Yo viví haciendo mucha música para satisfacer a gente y llegar a pertenecer al mercado y era el músico más infeliz del mundo. No estaba haciendo la música que yo quería”, añade. “Hoy la música española es más española que nunca y la mexicana es más mexicana que nunca.”

Conciertos de Carín León en España.

El poder de España: desde colaboraciones con Hombres G hasta Sen Senra

Carín, arrancó su trayectoria en 2005 como parte de la banda Los Reales, en 2010 fundó el Grupo Arranke, dedicado a la música norteña, sierreña y sinaloense. Sin embargo, tras el éxito del sencillo A través del vaso en 2017, decidió empezar una carrera en solitario. Por si fuera poco, el artista también bebe de la música tradicional de nuestro país. Su relación con España comenzó con el flamenco cuando era joven y a día de hoy acumula colaboraciones con cantaores nacionales del nivel de Diego El Cigala en Te quiero y te miento o Niña Pastora en Qué+Da, ambas colaboraciones con el colectivo nacido en Madrid Chanela Clicka. “Cuando era más joven me metí de lleno a estudiar y a leer. Es un género que siempre me ha movido, pero es muy difícil y no es para todo el mundo”, apunta. “Llegar a un punto medio entre la música mexicana y el flamenco es algo de lo que me siento muy orgulloso. Es una medalla que en México muy poca gente pueda lograr”, añade.

El cantante sonorense se destaca como el primer artista de Sonora en actuar en el reconocido late-night show estadounidense. Crédito: (Instagram: carinleonoficial)

Pero no solo ha fusionado el regional mexicano con el flamenco. La lista prosigue a día de hoy habiendo colaborado con una decena de artistas españoles de diversa índole. Además de C. Tangana, Diego El Cigala o Niña Pastori, también destacan Sen Senra, Hombres G, Manuel Carrasco o más recientemente con pablopablo y Ralphie Choo. ¿Qué criterio sigue para hacer colaboraciones? “Nunca estoy buscando un producto. Siento que lo más inesperado y lo más sincero siempre es lo mejor”, responde. “Por ser sincero y por no estar complaciendo a nadie vas a tener algo único que no va a tener competencia. Es una gran ventaja y más hoy en día que se lanza música todos los días”.

¿Tiene alguien en mente con el que le gustaría colaborar? Ni más ni menos que con el futbolista Sergio Ramos, quien actualmente juega como defensa en el C. F. Monterrey en México. “Tiene una manera muy inteligente de componer, es muy bueno y son sorpresas que te da la vida”, dice, asegurando que de un deportista tienes o “expectativas o no te esperas nada, sobre todo acerca del arte”. “El hombre hace de todo y si lo hace bien, pues entonces la neta. Es una gran sorpresa para el público y me encanta también llevar estas sorpresas a la gente”, señala. Sergio Ramos ya le puso voz al himno oficial de la selección española en 2016, La roja baila, con Niña Pastori; y tanto en 2018 como en 2023 ha sacado tres temas más.

Sergio Ramos canta al ritmo de Carín León mientras entrena (Instagram: Sergio Ramos)

Ahora, Carín tiene la vista puesta en los shows de julio. Al volver al Movistar Arena ocho meses después siente nervios y también miedo de “ver cómo reacciona la gente a todo lo que hemos hecho”. “A ver cómo nos va ahora en el Movistar Arena. Ya nos tocó romper el récord en el WiZink. Ahora que se llama Movistar vamos a tener que romper otro”, comenta con humor. Sobre los shows, añade que los conciertos serán diferentes respecto a lo que hizo en octubre pasado: “Es una fiesta muy mexicana donde no es tanto como un concierto”.

La clave de su éxito, asegura, está en la honestidad. “La honestidad y el perderle el miedo”, señala. “Siempre hay un primero que se atreve y o lo aman o lo odian. Sobre todo [la clave está en] el ser feliz haciendo la música que haces. Somos músicos no por el dinero, somos músicos por simple y sencillamente la música”, finaliza.