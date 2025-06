Netflix pone fecha a ‘Dos tumbas’, la serie que une a tres actores de ‘La casa de papel’ y está escrita por Carmen Mola

Alvaro Morte y Kiti Manver en el primer episodio de 'Dos Tumbas'. (Jorge Fuembuena/Netflix)

Netflix se guarda la que será, o quiere que sea, unas de sus apuestas del año para este verano. La primera de ellas, Olympo, llega este viernes, o Superestar, el biopic televisivo basado en Yurena. Eso no es todo, se guardan un as bajo la manga. La plataforma ha anunciado este martes el primer avance de Dos tumbas, una miniserie de tres episodios con un reparto muy querido que cultivó la plataforma: Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, el Profesor y Bogotá en La casa de papel. Pero ellos no están solos. La ficción la protagoniza Kiti Mánver, quien en la exitosa serie original de Atresmedia interpretaba a la madre de la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño) quien llevaba el caso del atraco a la Fábrica de la moneda y timbre.

Además, Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero firman el guion. Es probable que estos tres nombres de pila no te suenen, pero sí Carmen Mola. El pseudónimo bajo el que firma este trío literario, autor de obras como La novia gitana o La red púrpura, escribe el guion de la serie. En concreto Martínez, que en los últimos años ha estado detrás de Segunda muerte, La caza y Feria: La luz más oscura.

“Dos tumbas es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta. Un thriller cargado de emociones y giros en el que Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian dan vida a unos personajes que he disfrutado especialmente al escribirlos,” ha explicado Martínez, quien ejerce como creador de la serie.

¿De qué va ‘Dos tumbas’ y cuándo estará disponible?

La trama de la serie arranca dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas adolescentes cuya investigación fue cerrada sin avances ni sospechosos identificados. Isabel, abuela de una de las jóvenes y personaje central interpretado por Kiti Mánver, decide no resignarse a la falta de respuestas y se embarca sola en una investigación paralela, desafiando a la justicia. Lo que comenzó como una búsqueda de la verdad, se convertirá en una historia de venganza. La serie podrá disfrutarse a partir de este 29 de agosto.

Kiti Manver, Hovik Keuchkerian y Nonna Cardoner en el primer episodio de 'Dos Tumbas'. (Jorge Fuembuena/Netflix)

Además de Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, el reparto lo completan Nadia Vilaplana (La vida breve), Joan Solé (Todos los nombres de Dios, Nos vemos en otra vida), Zoe Arnao (Las niñas, Apagón), Nonna Cardoner (Benvinguts a la familia), Carlos Scholz (La vida breve), junto a la colaboración especial de Salva Reina, quien el pasado mes de febrero ganó un Goya por El 47.

El rodaje de la miniserie se llevó a cabo en escenarios de Málaga, Almería y Barcelona bajo la dirección de Kike Maíllo, ganador de un Goya y creador de títulos como Cosmética del enemigo y Toro. La producción corre a cargo de Sábado Películas, responsable de títulos como La Llamada o Casa en Flames.