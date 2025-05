Tom Cruise y el curioso regalo que le hizo a una de las actrices de ‘Misión Imposible’: “Cuando terminamos se marchó volando a su casa”

Misión Imposible: Sentencia Final, la próxima entrega liderada por Tom Cruise, presenta un nuevo tráiler.

La nueva y última película de Misión Imposible acaba de llegar a cines. Misión Imposible: Sentencia final acaba de aterrizar en cartelera para presentar la épica aventura de Ethan Hunt, el personaje que ha interpretado durante ocho entregas Tom Cruise y al que vuelve a dar vida una última vez junto a su inseparable equipo del FMI. Un equipo al que ha ido añadiendo nuevos miembros en los últimos año, y con el que ha entablado amistad incluso más allá de la pantalla.

Este equipo lo integran actores como Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson y, desde las últimas entregas, también actrices como Hayley Atwell o Pom Klementieff. Esta última ha revelado en una entrevista el curioso detalle que Cruise tuvo con ella al terminar el rodaje de la película, en la que ambos actores realizaron sus propias secuencias de acción sin necesidad de dobles. Quizá esa habilidad fue en gran medida lo que les unió, porque Tom Cruise decidió regalar a la actriz algo de lo más especial.

“Le conté a Tom que me encantaría aprender a tirarme en paracaídas, y le pregunté que a dónde debía ir o que si tenía algún consejo. Me dijo que necesitaba pensarlo y que hablaría conmigo más tarde. Al día siguiente vino y me dijo ‘Pom, quiero hacerte un regalo por el final del rodaje: las clases para aprender a tirarte en paracaídas. Y conseguirte una licencia, que son 25 saltos”, detallaba la actriz canadiense de origen coreano en el programa de Jimmy Fallon, para sorpresa del presentador y de todo el público. “El último día vino a donde estaba e hicimos 9 saltos juntos. Hicimos un salto de gran altitud y cuando terminamos cogió su avión y se marchó volando de vuelta a casa”, añadía Klementieff.

Pom Klementieff como Paris en 'Misión Imposible'

Experta en saltar al vacío

En Misión Imposible: Sentencia Final, Pom Klementieff vuelve a dar vida a Paris, la mortífera asesina que conocimos en la anterior entrega como villana al servicio de Gabriel (Esai Morales) y la Entidad. Sin embargo, al final de aquella película Paris cambiaba de bando, especialmente después de que Ethan le perdonase la vida y Gabriel viese la más que posible traición que ya había previsto la Entidad. Desde ese momento, la asesina se une al FMI y empieza a colaborar para Hunt y compañía. En esta nueva entrega vuelve a ser de lo más imprescindible, aunque primero tendrán que sacarla de prisión, aunque no es nada nuevo ya que no hay que olvidar que ya sacaron a Hunt de una cárcel rusa al principio de Misión Imposible: Nación secreta.

Puede que Pom Klementieff y Tom Cruise vuelvan a coincidir más adelante después de esta gran colaboración y de entablar amistad más allá de la pantalla, porque después de todo al actor de Top Gun le gusta rodearse de un equipo de confianza. Y nadie mejor que la canadiense, que ya ha realizado sus propias escenas de acción y que se ha tirado en paracaídas hasta nueve veces con Cruise. Pocas cosas pueden unir más que eso, aunque en el caso del actor es difícil saber cuál es su límite en cuanto a riesgo se refiere.