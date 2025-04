Eduard Fernández, ganador a Mejor interpretación masculina en los Premios Platino 2025: “Hay mucha incultura. Por eso está avanzando tanto la extrema derecha”

Eduard Fernández, en los Premios Platino 2025

Pocas veces el cine español ha tenido una temporada de premios con un ganador tan claro. La de esta, sin duda, ha sido la de Eduard Fernández. El actor catalán de 60 años ha culminado unos meses de infarto en la XII edición de los Premios Platino, este domingo, en la que se ha vuelto a alzar con el premio a Mejor interpretación masculina por Marco, mismo premio que consiguió en la última edición de los Premios Goya.

En un mismo año, el actor que ha dado vida a Enric Marco, ha explotado de éxito. Primero con El 47, la historia de los vecinos de Torre Baró durante la dictadura y el posterior secuestro de un autobús para que la línea 47 llegara a su barrio. Unos meses más tarde con Marco. Tan solo en esta 39ª edición de los Premios Goya, El 47 ganó ex aqueo con La Infiltrada a Mejor Película y Fernández consiguió su segundo Goya como Mejor actor protagonista -su cuarto en total- dando vida a Enric Marco. Y como no podía ser de otra manera, la brillantez de Fernández también ha estado presente en esta última edición de la fiesta de la industria audiovisual en castellano y portugués, celebrada este domingo en el recinto IFEMA de la capital. Al final de la noche, el actor ha vuelto a alzarse con el mismo premio que en los Goya, la de Mejor Interpretación masculina por la cinta dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi. Además, El 47, de Marcel Barrena, que optaba a dos premios esta noche, se ha llevado uno para Clara Segura como Mejor actriz de reparto.

Antes de acceder a la gala, Fernández ha dedicado unos minutos a Infobae España, donde ha reflexionado sobre sus dos grandes películas de 2024, los proeyectos que están por venir y los jóvenes y la ultraderecha.

Pese a que lleve meses de gala en gala con ambas cintas, ha asegurado tener “muchas ganas” de la entrega de premios de esta noche. Un par de horas después ha terminado ganando.

“El 47 ha sido un éxito tremendo, ha gustado mucho y a la gente le ha tocado mucho personalmente. En Marco también, por el que me dieron el Goya", ha señalado. “Además, es un gran personaje porque estoy nominado aquí y es un personaje de aquellos inacabables, muy enorme, con muchas capas, que lo odias, que a ratos te da pena y tal... Es un gran personaje. Es un placer cuando un director te da un papel así”, ha añadido sobre interpretar al hombre que afirmó falsamente haber sobrevivido en el campo de concentración de Flossenbürg, durante la Segunda Guerra Mundial. “Ya llevo muchos años en la profesión y a veces crees que una película va a ser un exitazo y no lo es tanto. Otras crees que no va a serlo. Y lo es. Nunca se sabe”, ha reflexionado.

Eduard Fernández en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España).(Francisco Guerra / Europa Press).

Pero interpretar a Manolo Vital, el conductor de autobús que en 1978 secuestró la línea 47 de Barcelona para que llegase hasta Torre Baró, barrio que estaba siendo construido a partir del éxodo rural en plena dictadura franquista, fue diferente. “Es un personaje muy querido. Todo el mundo lo lleva en el corazón. Marco es más controvertido, pero es un gran personaje, con una profundidad y una complejidad bestial para un actor. Eso es un regalazo”, ha añadido.

De su debut como director a rodar una seriee sobre el 23-F

Para este 2025, el intérprete tiene su vista puesta en El Otro, su debut como director, en el que también es protagonista. “Me ha resultado sencillo saber dónde poner la cámara y cómo rodar”. El cortometraje presentado el pasado octubre en la Seminci de Valladolid volvió a pasar hace unas semanas por el Festival de Málaga. “Ha sido fácil, ha sido sencillo. He contado una historia que a mí me apetecía contar y ahí está. Vamos a ver qué recorrido tiene”, ha detallado sobre el corto de drama psicológico sobre un hombre que “bebe, se droga, se siente inquieto, espiado, perseguido en su propia casa y huye”.

Fernández, que pese de estar confirmado como uno de los actores invitados a la Gala, en un primer momento de la noche no figuraba entre los asistentes, finalmente ha podido desfilar por la alfombra roja minutos antes de que empezaran los premios. El motivo de su retraso es que se encuentra grabando Anatomía de un instante, serie dirigida por Alberto Rodríguez (La isla mínima) para Movistar Plus+. Basada en la novela homónima de Javier Cercas sobre el golpe de Estado del 23-F, el actor se pone en la piel de Santiago Carrillo, periodista y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) que aquel día de 1981 se encontraba en el Congreso de los Diputados cuando Tejero intentó dar el fallido golpe. El reparto lo completan Álvaro Morte como el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y Manolo Solo como el que para entonces fue ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado.

Eduard Fernández y su hija Greta en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

El actor asegura que la experiencia está yendo “muy bien”. “Es un gustazo. Rodar con Alberto es una maravilla”, ha dicho sobre el director.

Además, el actor, activamente político, ha lanzado un mensaje a los jóvenes tras el auge de la ultraderecha. Ante los totalitarismos, Férnandez se planta. “Eso es producto de la incultura, de la falta de educación, porque si supiesen lo que es, no dirían eso”, ha reflexionado tras preguntarle en la alfombra sobre que al 38% de los menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen “poco democrático” si eso le garantiza una supuesta “mejor calidad de vida”, como reflejó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de marzo. “Siempre habría alguien que no sea muy buena persona que le gustaría vivir en una dictadura. Si el dictador es él, solo en ese caso”.

Ante la incultura, cultura. “Yo creo que hay mucha incultura y por eso está avanzando tanto la extrema derecha y hay que ponerse en situación. Hay que ser honesto y saber que la sociedad la hacemos entre todos y que hay que colaborar y tener una cierta conciencia social”, ha finalizado.