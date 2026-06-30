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Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid

El jugador asturiano de 29 años emigró al Club América en 2021 y se convirtió en una leyenda, lo que le llevó a la selección Tricolor

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Álvaro Fidalgo celebra con Gilberto Mora tras marcar el tercer gol ante República Checa. REUTERS/Pedro Nunes
Álvaro Fidalgo celebra con Gilberto Mora tras marcar el tercer gol ante República Checa. REUTERS/Pedro Nunes

Un asturiano enamorado del país que le acogió para ser una estrella en México. Ese es Álvaro Fidalgo, el futbolista nacido en España que es la sensación de la selección azteca y está disputando su primer Mundial mientras sueña con llevar a lo más alto a la Tricolor.

La historia de este centrocampista de 29 años es una de esas que son curiosas, pero que tienen un significado que va más allá de lo futbolístico. Formado en la cantera del Real Madrid, emigró a México para jugar en el Club América y allí se convirtió en una leyenda, consiguiendo el Tricampeonato de la liga mexicana, una supercopa, la Campeones Cup y el trofeo de Campeón de Campeones.

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En el pasado mercado de invierno, Álvaro Fidalgo volvió a España para jugar en el Real Betis, pero su corazón se quedó en México y, tras cinco años en el país, pudo nacionalizarse y ser convocado con la selección nacional.

Del Real Madrid al Club América

Álvaro Fidalgo será del América por un millón de euros, mismos que pagará al Castellón de la Segunda División de España (Foto: Instagram/@alvarofidalgo)
Álvaro Fidalgo jugando en el Real Madrid (Foto: Instagram/@alvarofidalgo)

La historia de Álvaro Fidalgo es una de las tantas que pasan por La Fábrica del Real Madrid y que sueñan con jugar bajo las luces del Bernabéu, pero que se quedan por el camino por el poco espacio que hay en la primera plantilla.

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El jugador asturiano pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón hasta llegar en 2012 al Real Madrid. Un futbolista prometedor, dominador del centro del campo de su generación que subió al Castilla, disputando cuatro temporadas y llevan el brazalete de capitán.

Debutó con el primer equipo blanco ante la UD Melilla en la Copa del Rey de 2018, pero no tuvo continuidad y enlazó cesiones al Rayo Majadahonda y al Castellón hasta que México llamó a su puerta.

El Club América lo fichó en 2021 y lo convirtió en una leyenda que disputó 228 partidos, marcó 22 goles, dio 30 asistencias y ganó seis títulos. Álvaro Fidalgo encontró entre los focos del Azteca su hogar y la afición descubrió a su “maguito”, como le apodaron: ”Tenía una idea del equipo y el País al que llegaba, pero todo superó mis expectativas y las de cualquiera de vosotros“, escribió en sus redes sociales el día de su despedida.

Álvaro Fidalgo levantando un trofeo con el Club América. REUTERS/Daniel Becerril
Álvaro Fidalgo levantando un trofeo con el Club América. REUTERS/Daniel Becerril

Tras cinco años vistiendo la camiseta del Club América, Álvaro Fidalgo decidió volver a España, pero dejó atrás al equipo que le devolvió la ilusión por el fútbol. Lo hizo por motivos personales y acabó en el Real Betis, donde tuvo un debut agridulce ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, al perder 0-5.

El jugador se está adaptando al ritmo de la competición española y europea, ya que ha disputado Conference League con el Betis, pero tiene un hueco en los partidos importantes. Los blanquiverdes seguirán disfrutando del centrocampista hasta 2030.

Por qué México y no España

Álvaro Fidalgo durante el Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay
Álvaro Fidalgo durante el Mundial 2026. REUTERS/Hannah Mckay

No fue una decisión sencilla. Álvaro Fidalgo había jugado con la selección española en las categorías inferiores, pero no había debutado con la absoluta y tampoco parecía estar en el satélite de Luis de la Fuente. Sin embargo, el seleccionador español sí tenía mucha estima al centrocampista: “Tengo una muy buena opinión de él y una gran valoración. Celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol en México”, dijo en una entrevista.

En 2024, tomó la iniciativa de naturalizarse como mexicano, aún quedando dos años para que la FIFA le pudiera aprobar el cambio de federación. Para poder hacerlo, era necesario estar cinco años en el país y en 2026 cumplía esa condición. “Estoy orgulloso de ser asturiano y español, pero México me dio un cariño especial”, reconoció en una entrevista concedida al diario Marca.

Finalmente, llegó la oportunidad de la mano de Javier Aguirre. Debutó en un amistoso ante Australia y lo hizo oficialmente en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, donde disputó 66 minutos. Sin embargo, el momento más especial no solo fue su debut, sino ante República Checa ante quien marcó y celebró de manera desgarradora.

Mundial 2026 - Rep. Checa 0 - México 3 - ES

“Estoy agradecido, lo digo, lo intento decir cada día, porque de verdad que todo lo que lo que diga, las palabras de agradecimiento se quedan siempre cortas, para todo lo que me dio el país siempre, desde que llegué aquí hace cinco años, dijo después del partido.

Fue un gol muy especial, no solo porque fuera el primero, sino para lo que significaba a nivel personal. El tanto se lo dedicó a su abuelo, que falleció dos meses atrás, y junto con su familia ha pasado por momentos complicados estos últimos meses.

Una historia de esfuerzo y perseverancia que ha tenido su recompensa, a la espera de que México siga avanzando en este Mundial 2026.

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