“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

Un diccionario de la lengua española abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En caso que España gane el partido, saldremos a celebrarlo” o “en caso de que España pierda, habrá que esperar otra oportunidad”. Las dos expresiones conviven a diario en conversaciones, redes sociales e incluso en los medios de comunicación, pero solo una se ajusta a la norma. Detrás de esta duda se encuentra el queísmo, un fenómeno gramatical mucho más frecuente de lo que parece.

La FundéuRAE recuerda que la locución “en (el) caso de” puede construirse de tres formas distintas: seguida de un sustantivo (“en caso de lluvia”), de un infinitivo (“en caso de viajar”) o de una oración introducida por “que” (“en caso de que llueva”). En este último supuesto, la preposición “de” no puede omitirse, por lo que expresiones como “en caso que haya una fuga de gas” o “en caso que el equipo gane” se consideran inadecuadas.

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Según explica la fundación, este tipo de construcciones aparece con frecuencia tanto en la lengua oral como en textos escritos, incluidos algunos medios de comunicación. Precisamente por ello, recuerda que cuando la locución va seguida de una oración encabezada por “que”, la forma adecuada es siempre “en caso de que”.

No obstante, el Diccionario de la lengua española sí recoge las locuciones “caso de” y “caso que”, ambas con el mismo significado. Así, son correctas expresiones como “caso de ir convocado, tendría que dejar los otros partidos” o “caso que acudiera, lo recibiríamos”. La diferencia es que esta última locución se construye sin la preposición “de”.

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Una infografía detalla la forma adecuada de emplear la expresión "en caso de que" y explica el queísmo, un error gramatical común en la lengua española. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el queísmo?

El queísmo consiste en eliminar una preposición que la norma considera necesaria antes de la conjunción “que”. Es el caso de expresiones como “me di cuenta que”, “estoy seguro que” o “en caso que”, cuando lo recomendable es decir “me di cuenta de que”, “estoy seguro de que” y “en caso de que”.

Por el contrario, el dequeísmo es el fenómeno opuesto: añadir la preposición “de” cuando no corresponde, como en “creo de que llegará”. Según la nueva gramática de la lengua española, ambos usos están muy extendidos, aunque el queísmo suele percibirse como un error menos llamativo y es especialmente frecuente en la lengua oral. Aun así, recomiendan evitar tanto el queísmo como el dequeísmo en los registros formales y en la lengua escrita.

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¿Cómo evitar caer en el queísmo?

La FundéuRAE explica que una forma sencilla de detectar el queísmo consiste en sustituir la oración introducida por “que” por un pronombre como “eso”, “esto” o “ello”. Si al hacer el cambio la preposición sigue siendo necesaria, también debe mantenerse delante de “que”.

Varios diccionarios superpuestos. (Infobae)

Por ejemplo, no es correcto decir “me di cuenta que era tarde”, ya que la sustitución sería “me di cuenta de eso” y no “me di cuenta eso”. Del mismo modo, la construcción adecuada es “en caso de que llueva”, igual que se dice “en caso de lluvia”.

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Además de la expresión “en caso de que”, otras construcciones en las que suele producirse este error son “estar seguro de que”, “acordarse de que”, “alegrarse de que”, “confiar en que”, “insistir en que” o “tener ganas de que”, entre otras. Aunque el queísmo está muy extendido en el español actual, la FundéuRAE recomienda mantener siempre la preposición cuando el verbo, el adjetivo o la locución la exijan, especialmente en contextos formales.