Juan Luis Guerra dará seis conciertos en España durante el verano: fechas y precio de las entradas

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra, en una fotografía de archivo. (EFE/Daniel González)

El cantante dominicano Juan Luis Guerra volverá a cantar en España este verano. Así se ha conocido tras el anuncio de una gira en la que dará conciertos en seis ciudades del país, tanto en la península como en las islas Canarias.

El compositor de canciones como Bachata Rosa -canción que dio nombre al álbum que catapultó su fama internacional- o La Bilirrubina dará una primera actuación en Jaén el próximo 17 de julio, el 19 en Sanxenxo (Pontevedra), el 22 en Gijón, el 24 en Fuengirola, el 26 en Gran Canaria y el 27 en Tenerife.

No hay que olvidar el gran cariño que el cantante le tiene a este país: “Nunca olvidaré cómo me recibió España en los novena”, decía en 2015 en declaraciones recogidas por el diario ABC. "Nunca podré olvidar cómo los españoles recibieron nuestras canciones. Y les puedo asegurar que, cuando llegamos, aquí no sabían bailar merengue, y yo, que no soy un gran bailador, tenía que enseñar en televisión cómo había que hacerlo. Y ahora les aseguro que hay profesores que nos pueden dar clases a nosotros".

Uno de los máximos exponentes de la cultura del Caribe

Se tratará así del regreso de Juan Luis Guerra a los escenarios españoles tras el éxito de su anterior gira, Entre mar y palmeras, con el que logró agotar las entradas en muchas de sus actuaciones. Un éxito que espera repetir en esta nueva ocasión en la que mezclará sus nuevas canciones con los grandes éxitos que le han valido la obtención de 20 premios Grammy, entre otros galardones.

El artista, que ya sabía tocar la guitarra desde los diez años, estudió música en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Berklee College of Music de Boston. Comenzó a grabar temas en 1984, año en el que fundó su banda Juan Luis Guerra y 4.40, con los que alcanzaría la fama mundial a partir de la década de los 90.

A través de sus composiciones y producciones, el artista caribeño de 67 años es un icono de la música latina. A lo largo de cuatro décadas de carrera, ha tocado géneros como el merengue, la bachata, la salsa o el jazz -tal y como pudo escucharse en Privé, su primer EP lanzado en 2020-, que también ha fusionado con la tradición dominicana.

Cuándo y cómo conseguir las entradas

Este mismo miércoles se ha abierto la preventa de las entradas para los conciertos a través de la página de TomaTicket, para lo que será necesario registrarse. Los precios, tal y como se pueden ver en la web, van desde los 60 euros hasta los más de 200, según el escenario y la localización.

Por el momento, se ofrece ya la posibilidad de hacerse con entradas en todos los conciertos, excepto en el primero: el de Jaén del 17 de julio. Con todo, la página ofrece la posibilidad de dejar un email para recibir una notificación cuando se dé inicio a la venta de las mismas, algo que ya han hecho miles de personas.