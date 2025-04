Christian Bale se inspiró en Tom Cruise para interpretar a un psicópata y asesino en serie: “No tenía ningún tipo de expresión”

Christian Bale, actor principal en 'American Psycho. (Prime Video)

Pocos actores hay en el mundo que tengan el carisma de Christian Bale. El cuatro veces nominado -y una vez ganador- a los premios Oscar por sus interpretaciones ha participado en títulos tan icónicos como la trilogía del Batman de Christopher Nolan, El maquinista o Le Mans ‘66. Sin embargo, desde su primera aparición en El imperio del sol, quizá su interpretación más icónica haya sido la de American Psycho.

En esta película, adaptación de la novela homónima de Bret Easton Ellis, Bale se pone en la piel de Patrick Bateman, un ejecutivo de Wall Street que, pese a pasar por cualquier otro hombre de negocios de Nueva York, es en realidad un cruel asesino en serie para el que Bale tuvo problemas a la hora de encontrar inspiración.

“Hablamos mucho”, recuerda al respecto Mary Harron, la directora de la película en una entrevista durante 2009. “Hablamos de lo marciano que era Patrick Bateman, de cómo veía el mundo como alguien de otro planeta, observando lo que hacía la gente e intentando encontrar la manera correcta de comportarse”.

Esta dualidad convertía al protagonista de American Psycho en un personaje complejo, un verdadero reto para cualquier actor. Sin embargo, todo pareció iluminarse cuando Bale encontró un vídeo que contenía exactamente lo que necesitaba. “Un día me llamó”, cuenta Harron, “había estado viendo a Tom Cruise en (Late Show with) David Letterman".

Bale vio que Cruise mostraba frente a las preguntas del presentador una “simpatía intensa, sin ningún tipo de expresión”, lo que le dejó “cautivado por su energía”. Por aquel entonces, el actor protagonista de la saga de Misión imposible ya era un icono mundial, quien además se caracterizaba por su gran sonrisa en todas las entrevistas y su enérgica gestualidad. Una personalidad que también se ha podido ver incluso en algunos papeles, como en Magnolia, de Paul Thomas Anderson, donde interpreta a un coach manipulador.

Sin embargo, Cruise no fue la única fuente de inspiración de Bale para interpretar a Bateman. Tal y como revelaba Harrison Cheung, asistente personal del actor, Bale se inspiró también en la actuación de Nicolas Cage en Besos de vampiro (1989). Se trata, de nuevo, de un personaje histriónico, algo sobreactuado, que poco a poco se va sumiendo en una locura muy similar a la del protagonista de American Psycho.

Un encargo de mucho trabajo y poco sueldo

A pesar de todo, el propio Bale ha explicado que, por encima de la parte psicológica, lo que más le costó de interpretar a Bateman fue “conseguir su cuerpo”. "Hacer ejercicio es increíblemente aburrido. Juro que es cierto que cuanto más grandes se vuelven tus músculos, menos células cerebrales tienes“. Cada día durante seis semanas estuvo tres horas al día ejercitándose para lograr la constitución del personaje. ”Comí muchísimo durante el entrenamiento y luego casi nada durante el rodaje para parecer más definido. ¡Un horror!“.

Un suplicio que, tal y como reveló a la revista GQ, no le reportó ninguna suma económica sustancial. "Me llevó muchísimo tiempo hacerla, y luego me pagaron lo mínimo que estaban obligados a pagarme legalmente". En esa conversación, aseguró que incluso los maquilladores se reían de él ·cobraba menos incluso que ellos".