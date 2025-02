El hijo de Schwarzenegger se cansa de las críticas de nepotismo tras aparecer en ‘The White Lotus’: “Llevo más de 10 años en esto”

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

Se ha convertido en uno de los rostros de moda en televisión en muy poco tiempo, pero no quiere que al verlo la gente pueda pensar en otra persona. Patrick Schwarzenegger se está cansando de que la gente crea que está trabajando gracias a su padre, cuando él asegura que la realidad es bien distinta. El actor encargado de dar vida al privilegiado Saxton Ratliff en la tercera temporada The White Lotus quiere convencer a la gente de que es mucho más que un gran apellido de origen alemán, pero también que la gente deje de acusarle de nepotismo.

“Sé que hay gente que dirá que sólo conseguí este papel por quién es mi padre”, reconocía el joven actor en una reciente entrevista a The Sunday Times. ”No están viendo que llevo más de 10 años en esto, dando clases de interpretación, representado obras en la escuela todas las semanas, que he trabajado en mis personajes durante horas y horas o los cientos de audiciones rechazadas a las que me he presentado”. El actor, que no ha empezado su carrera ni mucho menos con The White Lotus, se mostraba cabreado con la situación: Por supuesto, es frustrante, y puedes quedarte encajonado, y piensas en ese momento, ojalá no tuviera mi apellido. Pero eso es un pequeño momento”.

Schwazenegger cuenta en la actualidad con 31 años, pero antes de aparecer en la aclamada serie de HBO Max ya había tenido varios papeles relevantes. Aunque de niño apareció en filmes como Los calientabanquillos, Un invierno en la playa o Niños grandes 2, fue el romance juvenil Amor a medianoche la que supuso su primer trabajo como protagonista. Desde entonces el actor ha ido alternando distintos roles como secundario en películas como Daniel no es real, Alerta Global o Moxie. Su otro gran papel hasta la fecha había sido en Gen V, el spinoff de la serie de Amazon Prime The Boys, en la que daba vida a un exitoso aspirante a superhéroe llamado Luke Riordan.

Un nuevo vehículo de lucimiento

Antes de salir al paso para defenderse de posibles acusaciones, Schwarzenegger ya había dejado entrever que el papel de The White Lotus no lo había conseguido gracias a su padre, el conocido actor de películas como Terminator o Depredador. De hecho, el joven revelaba que había ocultado a sus padres todo el proceso de casting, ya que no quería decepcionar a su familia al ser esta muy fan del show de HBO Max: “Ni siquiera se lo dije a mi madre. No se lo dije a nadie porque pensaba: ‘Da igual, todo el mundo va a participar en este programa. Tengo una mínima posibilidad de que me llamen’”.

La familia Schwarzenegger se llevó una gran alegría al saber que Patrick participaría en la serie, pero también una gran sorpresa al ver la comentada escena de desnudo en el primer episodio: “No sabía hasta qué punto habría desnudos. Haces las audiciones pero no ves el guion completo, así que no tienes todos los detalles, y luego te preguntan: ‘¿Te sientes cómodo con los desnudos?’ cuando firmas. Al fin y al cabo, este personaje, de principio a fin, es ridículo y el tipo de persona que absolutamente se pasearía desnudo por su habitación sin importarle nada. Es el tipo de persona que, cada vez que ve a una chica en la piscina, va a flirtear con ella, ya sea una madre o una chica de 22 años”, explicaba el actor sobre su personaje, que puede con que el tiempo acabe igualando o quien sabe si superando la fama de los personajes de su padre.