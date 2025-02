El lado más personal de Quevedo: de su infancia en Brasil a su discreta relación, el papel del covid en su carrera y su día a día que “no ha cambiado”

Quevedo en el 25 aniversario de los Latin Grammy (Larry Marano/Shutterstock)

Quevedo se convirtió en uno de los artistas más conocidos de España y prácticamente de la noche a la mañana. Ha pasado de ser un artista emergente a ocupar el primer puesto como artista más escuchado en Spotify del país y el número quince en todo el mundo tras el lanzamiento de su disco Buenas Noches, y todo ello en poco más de un par de años. Su sencillo Ahora y siempre, que lanzó en 2019, alcanzó el puesto 19 en la lista Los 50 más virales: Global de Spotify, además del segundo puesto en la misma lista a nivel nacional.

Pero, sin ninguna duda, lo que le lanzó al estrellato fueron su colaboración en el proyecto Cayó la noche remix junto a otros artistas canarios como Cruz Cafuné, Bejo o La Pantera, que rápidamente se posicionó como líder de las listas de Los 50 más virales: España y Top 50 España, además de situarse en el top de Los 50 más virales: Global; y su sesión con Bizarrap, que también tuvo una recepción impresionante que, según el artista, no llega a entender, porque para él “no hubo nada fuera de lo común. Lo que no es normal es lo que ha pasado con la canción después de que se haya estrenado”.

A pesar de su recién adquirido estatus en la industria musical, Quevedo sigue siendo un personaje un tanto “misterioso”. Apenas ha concedido entrevistas, con toda probabilidad en un intento de alejarse todo lo posible del foco y mantener algún tipo de privacidad y normalidad.

Quién es Quevedo, en realidad

El artista se llama Pedro Luis, en realidad, de primer apellido Domínguez y ya después Quevedo. Nació en Madrid en el año 2001, pero se marchó muy pronto a Brasil, donde permaneció hasta los cinco años, tras lo cual se mudó alguna otra vez hasta quedarse de forma definitiva en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha vivido durante casi dos décadas.

Tanta fama y llegada tan deprisa debe ser extraña para un chaval - porque tiene 23 años - isleño que, según dijo en El Mundo, comenzó a hacer música durante La pandemia, “una de las peores épocas” de la vida del cantante, “pero también porque yo tenía 18 años. Es un período de muchos cambios, que no sabes qué hacer con tu vida. Yo estaba descentrado y metido en movidas, en otras cosas. Me afectó mucho, pero también me sirvió: si no fuese por la pandemia, yo no estaría aquí, ni habría hecho música, estoy seguro”.

Las fotos de Quevedo junto a su novia, en una historia de Instagram (@quevedo.pd)

Aseguró, además, que ha “tenido muchas rayadas al ver que la vida me ha cambiado del todo. Creo que lo que hay que hacer para estar tranquilo es centrarte en el día a día que - en mi caso - no ha cambiado.” Según cuenta, su vida sigue siendo bastante parecida a la que llevaba antes de dejar de ser Pedro Luis para pasar a ser Quevedo: “Me levanto en mi casa, me voy al parque, echo un cigarro, como con mi padre, voy a casa de algún amigo, voy al estudio y vuelvo a mi casa. Sigo viendo a la misma gente de siempre. A lo mejor, si voy a algún sitio que haya mucha peña, me paran para una foto, pero nada que digas que no se puede vivir con ello”, asegura.

Aunque ha sido siempre muy discreto en cuanto a su vida personal y sentimental, el artista habló, por primera vez, de su pareja, en un episodio del podcast The Nude Project emitido en 2023. Según La Vanguardia, ambos se conocieron mucho antes de que Quevedo fuese famoso, siendo siempre un pilar fundamental para el cantante, como ha hecho saber él mismo en varias ocasiones.

Aun así, queda claro que prefiere que el público no sepa mucho sobre su pareja, aunque perfectamente podría ser más cosa de ella que de él, y es que, aunque ha publicado alguna foto con ella en redes, por el momento no ha revelado su nombre. De cualquier forma, en ese mismo pódcast Quevedo confirmó que, aunque se conocían de antes, llevaban dos años juntos en ese momento, sobre lo cual añadió que estaban muy bien: “Yo creo que mejor que antes, la verdad. Te lo juro, eh, de verdad”, declaró.