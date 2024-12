La hija de José Luis Gil da nuevas noticias sobre el estado de salud de su padre: “Hemos aprendido a prepararnos para morirnos, pero no para enfermar”

José Luis Gil (Mediaset España)

La salud de José Luis Gil sigue siendo una preocupación latente para sus seguidores, que desde hace más de dos años se interesan por conocer cómo evoluciona tras sufrir un ictus en noviembre de 2021. El actor sigue en proceso de recuperación, apartado del trabajo debido a las secuelas del accidente. Su hija Irene, en mayor medida, y sus familiares han sido los encargados de dar novedades acerca de su estado y progreso, ya sea por medio de imágenes publicadas en redes sociales o a través de comunicados.

En 2023, su hija Irene anunció que era más que probable que su padre no regresase a la televisión, un mensaje que generó mucho malestar y tristeza entre los que han seguido los pasos del actor, principalmente a raíz de su papel como Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y como Enrique Pastor en La que se avecina. “No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves”, explicó entonces a Pronto. “Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle”, añadió.

Irene Gil se encarga, desde su cuenta de Instagram, de comunicar los avances de su padre, siendo la fuente directa de información para aquellos que siguen con ímpetu las noticias sobre el estado de salud del intérprete. La última instantánea que ésta ha compartido ha sido este domingo 1 de diciembre, acompañada de un texto en el que daba a conocer el papel que la Fundación Vivir Dos Veces, que ayuda a los pacientes con daño cerebral, ha tenido en la recuperación de José Luis.

“Hemos aprendido a prepararnos para morirnos, pero no estamos preparados para enfermar”, comienza el texto publicado en la red social. En la fotografía se puede ver a padre e hija con una amplia sonrisa y sosteniendo un trofeo de la fundación, que este sábado celebró su gala anual. En el post, Irene ha querido destacar la labor que la organización realiza. “Gracias por su trabajo y su esfuerzo para ayudar a los pacientes con Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus familias. Su labor y acompañamiento en esta segunda vida es muy importante”, ha contado.

“Hay que tomar decisiones en un panorama muy incierto y es muy duro. A todos los que un día la vida os golpea con el tsunami del DCA, pedir ayuda, contar la experiencia y la entrega de personas como Javier -arquitecto que sufrió un traumatismo craneoencefálico grave debido a un accidente de moto-, que además de conseguir recuperarse de un golpe tremendo decidió poner su experiencia personal al servicio de los demás”, ha concluido.

“Lo último que hay que perder es la esperanza”

Antes de la publicación de esta instantánea, los últimos que habían hablado del estado de salud de Gil eran los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores de La que se avecina. “José sigue su proceso de recuperaciones, es muy lento porque lo que le pasó fue bastante feo. Lo último que hay que perder es la esperanza en una recuperación completa. El título de La que se avecina lo pronuncia él con la mejor voz de España que ha existido y existirá. Seguimos esperando y esperaremos el tiempo que sea necesario para que se ponga bien, en primer lugar, para llevar una vida normal y plena”, afirmó el productor.

“El cariño de la gente es brutal. Creo que toda esa energía que se crea de las ganas que tenemos todos de que vuelva hará que su recuperación sea un poco mágica. De esas cosas que dicen los médicos: ‘no sabemos cómo ha sido’. Eso esperamos que le suceda a José Luis”, apostilló Laura.