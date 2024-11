La película navideña que se inspira en el popular (y mediático) romance entre Taylor Swift y Travis Kelce: “Han copiado hasta su jet privado”

Una imagen de 'Christmas in the spotlight', la película que se inspira en el romance entre la cantante y el deportista de la NFL

Una pulsera de la amistad con su número de teléfono en ella y un romance que ha copado todos los titulares de los medios estadounidenses desde entonces. Que la vida sentimental de Taylor Swift es noticia no es nada nuevo: la cantante ha empleado su hemeroteca amorosa para hacer que sus canciones bailen al compás de su vida. Su capacidad de convertir su diario personal en una marcada trayectoria musical es uno de los elementos que la convierten en la estrella mundial que es en la actualidad.

También ha sido ampliamente criticada en la prensa americana por sus nombrados noviazgos, unos ataques corrosivos a los que apeló en Blank Space, una de las canciones más importantes de su carrera en la que ironiza sobre la idea de que intercambiaba novios como cromos. A punto de finalizar The Eras Tour, la magnánima gira en la que repasa las diversas etapas y discos de su carrera como cantante, y con la que visitó Madrid el pasado mes de mayo, Swift está en su punto más álgido. En su peak, como le diría un centennial a su abuela tras mejorar la receta de las croquetas caseras.

En diciembre finaliza la gira más exitosa de la historia y, por el camino, la cantante ha conseguido reconstruir un corazón roto tras su ruptura con Joe Alwyn, el actor británico con el que estuvo seis años y cuya relación finalizó apenas tres semanas después de que Swift comenzase la gira en Estados Unidos. Tras varias idas y venidas con Matt Healy, el cantante de The 1975 -a quien dedica gran parte de las canciones comprendidas en su último álbum, The Tortured Poets Department-, la estadounidense apareció en septiembre en el Arrowhead Stadium, campo de los Kansas City Chiefs. Los rumores de que estaba saliendo con Travis Kelce, jugador de dicho equipo de la National Football League (NFL), se confirmaron aquella noche.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Todo empieza con una friendship bracelet, las pulseras que los seguidores de la artista se intercambian en sus conciertos. Kelce, que acudió al concierto de The Eras Tour que tuvo lugar en el Arrowhead Stadium en julio de 2023, intentó darle su número de teléfono a Taylor a través de este tipo de accesorio, pero el destino quiso complicar un poco la historia.

“Si sabes de qué van los conciertos de Taylor Swift, existen las pulseras de la amistad y recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”, declaró en un podcast después de haber acudido al concierto de la artista en el estadio en el que juegan los Chiefs. El jugador de la NFL estaba devastado de no haber podido dársela personalmente, pero el culebrón no termina ahí.

Dado que sus declaraciones fueron noticia, Kelce se percató de que tenía una ventana de oportunidad para conseguir una cita con Swift. “Le lancé la pelota a su tejado y le dije: ‘Te he visto dándolo todo en Arrowhead, tendrás que venir a verme a mí en el estadio y ver cuál de los dos lo hace mejor’. Ya veremos qué pasa en el futuro”, declaró entonces. “Todo esto empezó cuando Travis, de forma muy adorable, me echó la bronca en su pódcast por no haberme podido dar la pulsera, lo que me pareció punki de cojones”, dijo ella en su entrevista con Time tras ser nombrada Persona del Año en 2023.

Travis Kelce y Taylor Swift en la Super Bowl (AP Foto/Brynn Anderson)

De una pulsera no entregada, a un romance mediático que recuerda a las comedias románticas que inspiraron a Taylor Swift para algunos de sus videoclips... y a la cadena Lifetime para convertir su idílico (y muy americano) noviazgo en una película navideña. Con Christmas in the spotlight, protagonizada por Jessica Lord y Laith Wallschleger, el canal de suscripción se inspira ligeramente (aunque sin mencionar o señalar directamente ni a Taylor ni a Travis) en una historia que ha copado todas las páginas y vídeos de internet. La inspiración es tal que algunos seguidores de la cantante han destacado que “hasta han copiado el jet privado” de Swift, una imagen que aparece en el tráiler.

En la cinta, que se estrenará el próximo 23 de noviembre y está dirigida por Michelle Ouellet, una cantante de éxito, Bowyn, todavía no ha encontrado al hombre de sus sueños pese a hablar de amor y relaciones en todos sus temas. Su camino se cruzará con el de Drew, un deportista profesional a quien conoce entre bambalinas después de uno de sus conciertos. Pese a que la química se posa sobre ambos desde el principio, no será hasta que Drew haga una declaración pública de amor cuando su relación comience a avanzar. Sin embargo, su romance estará amenazado por las cámaras, por los conflictivos calendarios y por la fama. ¿Conseguirán que su amor llegue vivo hasta Navidad?

The private jet and everything??! THERE’S NO WAY pic.twitter.com/4UsiBhub35 — 𝐑𝐎𝐁𝐈𝐍 (@folkwhvre) November 2, 2024