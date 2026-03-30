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Precio de la luz en España este martes 31 de marzo del 2026

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerte actualizado sobre la tarifa promedio del servicio

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El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, te decimos cuáles son los precios en España este martes 31 de marzo, así como las tarifas más bajas y las más altas de luz.

Tarifa del servicio de electricidad

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 7.6 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que el precio más caro del servicio eléctrico alcanzará los 43.14 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los -3.0 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 10.69 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 8.26 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 7.15 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.06 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.73 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 8.75 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 17.72 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 6.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.17 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.89 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.31 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -3.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -2.28 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.6 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 38.54 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 43.14 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 9.56 euros por megavatio hora.

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