Batman Arkham Asylum: Max cancela la serie de DC ambientada en el universo creado por Matt Reeves

Max no seguirá adelante con Batman Arkham Asylum, una serie derivada de The Batman

Batman Arkham Asylum, la anticipada serie que prometía expandir el universo creado por Matt Reeves en su aclamada película The Batman de 2022, ha sido cancelada por Max. La producción, que estuvo en desarrollo por cuatro años, se había enfrentado a múltiples reescrituras y una rotación constante de creativos.

Originalmente, esta no se centraba en Arkham Asylum. En su lugar, estaba diseñada para girar en torno al Departamento de Policía de Gotham City, con Terence Winter (Boardwalk Empire) como guionista y productor ejecutivo. Sin embargo, Winter abandonó el proyecto por diferencias creativas. Joe Barton (El proyecto Lázaro) lo reemplazó, pero también dejó la serie cuando la narrativa tomó un nuevo giro.

Posteriormente, el estudio contrató a Antonio Campos (The Staircase) para hacerse cargo del proyecto, pero la serie no logró avanzar. En 2022, Matt Reeves declaró: “La historia de GCPD ha evolucionado. Nos estamos moviendo más hacia el ámbito de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham, saliendo de nuestra película y algunos de los orígenes de sus villanos. Casi nos inclinamos por la idea de que Arkham es como una película de terror o una casa encantada”.

El Pingüino, la serie en solitario del mítico villano de DC, llegará a la pantalla de Max en septiembre

Aunque Batman Arkham Asylum no verá la luz en Max por ahora, esto no marca el fin de la expansión del universo de Gotham. El próximo 8 de septiembre, el servicio de streaming lanzará El Pingüino, una serie ambientada tras los acontecimientos de The Batman, centrada en la historia de origen de Oswald Cobblepot, interpretado nuevamente por Colin Farrell. Además, la secuela cinematográfica de The Batman tiene previsto su estreno para el 2 de octubre de 2026.