Un estudio relaciona los alimentos ultraprocesados con la infertilidad de las mujeres

Los alimentos ultraprocesados pueden causar infertilidad en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infertilidad impacta a millones de mujeres en todo el mundo y sus causas abarcan desde problemas médicos hasta el envejecimiento. Incluso factores cotidianos, como la alimentación, pueden influir en la fertilidad. Recientemente, un estudio de la Universidad McMaster reveló un vínculo entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la fertilidad femenina: las mujeres con dificultades para concebir tendían a incluir una mayor proporción de estos productos en su dieta diaria.

Según la publicación, las mujeres con infertilidad obtuvieron alrededor del 30% de sus calorías de alimentos ultraprocesados, frente al 27% de aquellas que no tuvieron problemas para concebir. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña, se relacionó claramente con las probabilidades de embarazo.

La investigación, publicada en la revista Nutrition and Health, se basó en datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, que incluyó a 2.582 mujeres de entre 20 y 45 años. Todas respondieron si habían intentado quedar embarazadas durante al menos un año sin éxito, lo que permitió clasificarlas en fértiles e infértiles y analizar sus hábitos alimenticios mediante dos registros detallados de 24 horas.

Las sustancias químicas alteran las hormonas

Los ultraprocesados incluyen desde aperitivos envasados y bebidas azucaradas hasta comidas congeladas y carnes procesadas. Suelen contener ingredientes artificiales, conservantes y aditivos, y su aspecto dista mucho de los alimentos frescos como frutas y verduras.

La comida ultraprocesada puede contener químicos que afectan a las hormonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La mayor parte de lo que oímos sobre los alimentos ultraprocesados se centra en las calorías y la obesidad”, afirmó Anthea Christoforou, profesora asistente de kinesiología en la Universidad McMaster, según recoge el medio Earth. La investigadora destacó: “Nuestros hallazgos sugieren algo potencialmente más complejo: parece haber otro mecanismo en juego”.

Christoforou advirtió que la literatura previa ya había planteado hipótesis sobre la exposición a sustancias químicas como un posible factor detrás del fenómeno. “Podría reflejar vías más allá de las calorías o el peso, incluyendo la exposición a sustancias químicas”, indica.

Por su parte, Angelina Baric, estudiante de doctorado y coautora del estudio, advirtió sobre los riesgos de los compuestos presentes en estos productos: “Los alimentos ultraprocesados suelen contener sustancias químicas como ftalatos, BPA y acrilamidas, que pueden filtrarse del envase o incluso de la maquinaria de plástico utilizada durante el procesamiento”.

Baric añadió que “se sabe que estos compuestos alteran las hormonas, y esa podría ser una de las razones por las que estamos viendo una relación”. Cuando el equilibrio hormonal se ve afectado, la fertilidad puede disminuir.

Más allá del sistema hormonal, el equipo detectó que los ultraprocesados pueden incrementar la inflamación, dificultando el desarrollo de los óvulos y el mantenimiento del embarazo. Además, las dietas ricas en estos productos reducen el número de bacterias intestinales beneficiosas, lo que puede alterar aún más las hormonas.

Las mujeres que siguen la dieta mediterránea tienden a una mayor fertilidad

El estudio también examinó la relación entre la dieta mediterránea y la fertilidad. Se observó que las mujeres que seguían este patrón alimentario, el cual es rico en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y grasas saludables, presentaban mejores resultados en cuanto a fertilidad. Sin embargo, este beneficio se atenuó al ajustar por el peso corporal, lo que sugiere que parte del efecto protector proviene de mantener un peso saludable.

La dieta mediterránea se asocia a la fertilidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores subrayaron que la calidad de la alimentación no se limita a los nutrientes. “El procesamiento afecta a los alimentos de maneras que no se reflejan únicamente en los nutrientes, desde la exposición a productos químicos durante la fabricación hasta los ingredientes que desplazan a los alimentos integrales y protectores”, explicó Baric.

“No se trata de la perfección, sino de prestar atención a cómo se procesan los alimentos, elegir alimentos en su estado natural y seleccionar ingredientes que reconozcamos. Incluso ese simple cambio puede reducir la exposición a sustancias que aún no comprendemos del todo”, sugirió la coautora del estudio, recomendando priorizar alimentos frescos, cocinar en casa y limitar productos envasados, lo que con el tiempo beneficia la fertilidad y la salud.