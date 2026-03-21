España

Un estudio relaciona los alimentos ultraprocesados con la infertilidad de las mujeres

Los investigadores advierten que productos pueden contener aditivos, conservantes y químicos que alteran las hormonas

Guardar
Los alimentos ultraprocesados pueden causar
Los alimentos ultraprocesados pueden causar infertilidad en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infertilidad impacta a millones de mujeres en todo el mundo y sus causas abarcan desde problemas médicos hasta el envejecimiento. Incluso factores cotidianos, como la alimentación, pueden influir en la fertilidad. Recientemente, un estudio de la Universidad McMaster reveló un vínculo entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la fertilidad femenina: las mujeres con dificultades para concebir tendían a incluir una mayor proporción de estos productos en su dieta diaria.

Según la publicación, las mujeres con infertilidad obtuvieron alrededor del 30% de sus calorías de alimentos ultraprocesados, frente al 27% de aquellas que no tuvieron problemas para concebir. Aunque la diferencia pueda parecer pequeña, se relacionó claramente con las probabilidades de embarazo.

La investigación, publicada en la revista Nutrition and Health, se basó en datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, que incluyó a 2.582 mujeres de entre 20 y 45 años. Todas respondieron si habían intentado quedar embarazadas durante al menos un año sin éxito, lo que permitió clasificarlas en fértiles e infértiles y analizar sus hábitos alimenticios mediante dos registros detallados de 24 horas.

Las sustancias químicas alteran las hormonas

Los ultraprocesados incluyen desde aperitivos envasados y bebidas azucaradas hasta comidas congeladas y carnes procesadas. Suelen contener ingredientes artificiales, conservantes y aditivos, y su aspecto dista mucho de los alimentos frescos como frutas y verduras.

La comida ultraprocesada puede contener
La comida ultraprocesada puede contener químicos que afectan a las hormonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La mayor parte de lo que oímos sobre los alimentos ultraprocesados se centra en las calorías y la obesidad”, afirmó Anthea Christoforou, profesora asistente de kinesiología en la Universidad McMaster, según recoge el medio Earth. La investigadora destacó: “Nuestros hallazgos sugieren algo potencialmente más complejo: parece haber otro mecanismo en juego”.

Christoforou advirtió que la literatura previa ya había planteado hipótesis sobre la exposición a sustancias químicas como un posible factor detrás del fenómeno. “Podría reflejar vías más allá de las calorías o el peso, incluyendo la exposición a sustancias químicas”, indica.

Por su parte, Angelina Baric, estudiante de doctorado y coautora del estudio, advirtió sobre los riesgos de los compuestos presentes en estos productos: “Los alimentos ultraprocesados suelen contener sustancias químicas como ftalatos, BPA y acrilamidas, que pueden filtrarse del envase o incluso de la maquinaria de plástico utilizada durante el procesamiento”.

Baric añadió que “se sabe que estos compuestos alteran las hormonas, y esa podría ser una de las razones por las que estamos viendo una relación”. Cuando el equilibrio hormonal se ve afectado, la fertilidad puede disminuir.

Más allá del sistema hormonal, el equipo detectó que los ultraprocesados pueden incrementar la inflamación, dificultando el desarrollo de los óvulos y el mantenimiento del embarazo. Además, las dietas ricas en estos productos reducen el número de bacterias intestinales beneficiosas, lo que puede alterar aún más las hormonas.

Las mujeres que siguen la dieta mediterránea tienden a una mayor fertilidad

El estudio también examinó la relación entre la dieta mediterránea y la fertilidad. Se observó que las mujeres que seguían este patrón alimentario, el cual es rico en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y grasas saludables, presentaban mejores resultados en cuanto a fertilidad. Sin embargo, este beneficio se atenuó al ajustar por el peso corporal, lo que sugiere que parte del efecto protector proviene de mantener un peso saludable.

La dieta mediterránea se asocia
La dieta mediterránea se asocia a la fertilidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores subrayaron que la calidad de la alimentación no se limita a los nutrientes. “El procesamiento afecta a los alimentos de maneras que no se reflejan únicamente en los nutrientes, desde la exposición a productos químicos durante la fabricación hasta los ingredientes que desplazan a los alimentos integrales y protectores”, explicó Baric.

“No se trata de la perfección, sino de prestar atención a cómo se procesan los alimentos, elegir alimentos en su estado natural y seleccionar ingredientes que reconozcamos. Incluso ese simple cambio puede reducir la exposición a sustancias que aún no comprendemos del todo”, sugirió la coautora del estudio, recomendando priorizar alimentos frescos, cocinar en casa y limitar productos envasados, lo que con el tiempo beneficia la fertilidad y la salud.

Temas Relacionados

Salud de la MujerSalud de las MujeresMujeres y SaludEmbarazoEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

El último precedente similar fue en 2015, cuando los colchoneros derrotaron 4-0 a los merengues en el Vicente Calderón

El derbi de las ausencias:

Las provincias del Mediterráneo lideran el déficit de vivienda: el incremento acelerado de los hogares eleva la carencia de pisos hasta los 730.000, según un estudio

Los desequilibrios provocados por esta situación se han hecho especialmente visibles tanto en el encarecimiento de los precios de las casas en numerosas zonas del país como en la concentración territorial del desfase entre oferta y demanda

Las provincias del Mediterráneo lideran

El pueblo de Cataluña que es perfecto para las vacaciones de Semana Santa: combina mar y montaña y conserva los restos de un castillo medieval

Ubicado en la Costa Brava, es un lugar ideal para disfrutar de un turismo alejado de la masificación, así como de la naturaleza y de un casco histórico con gran riqueza cultural

El pueblo de Cataluña que

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 21 marzo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Un supermercado expedienta a una empleada por comer chicle en horario laboral y ella recurre en los tribunales: recibirá 7.500 euros de indemnización

El tribunal concluye que la sanción era “discriminatoria” porque la trabajadora es delegada sindical y fue represaliada por esa actividad

Un supermercado expedienta a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar prepara al partido para

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

ECONOMÍA

Las provincias del Mediterráneo lideran

Las provincias del Mediterráneo lideran el déficit de vivienda: el incremento acelerado de los hogares eleva la carencia de pisos hasta los 730.000, según un estudio

Un supermercado expedienta a una empleada por comer chicle en horario laboral y ella recurre en los tribunales: recibirá 7.500 euros de indemnización

El precio de vivir en las grandes ciudades: las rentas en municipios con más de 300.000 habitantes alcanza hasta el 40% del salario

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Cuando trabajas para una empresa, la clave está en no tomarte las cosas demasiado en serio”

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hay personas que cambian de trabajo por el ‘burnout’ y, después de un tiempo, todo empieza a repetirse”

DEPORTES

El derbi de las ausencias:

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos