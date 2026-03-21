Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar ha dado luz verde a la convocatoria de una nueva asamblea, que tendrá lugar tras las elecciones andaluzas. La decisión surge en un contexto marcado por la renuncia de Yolanda Díaz como candidata a las próximas elecciones generales, lo que ha generado la necesidad de redefinir el rumbo de la formación.

La próxima asamblea tiene como objetivo principal renovar los órganos de dirección y abrir un debate interno sobre la estrategia política de Sumar. El órgano directivo sostiene que la repetición de la votación para elegir nuevos líderes permitirá cubrir el puesto de co-coordinador, vacante desde la dimisión de Carlos Martín en agosto.

La dirección de Sumar ha planteado que el evento congresual será clave para ajustar su hoja de ruta. La asamblea también servirá para revisar la relación con sus aliados, entre ellos IU, Comuns y Más Madrid, con quienes aspiran a consolidar una herramienta electoral plural y diversa.

Renovación interna y debate estratégico

El Grupo Coordinador considera que el recambio de los órganos directivos resulta esencial para responder a los desafíos actuales, especialmente después de que Díaz descartara liderar nuevamente la candidatura. En la última asamblea, celebrada en marzo del año pasado, se instauró un modelo con dos coordinadores, aunque desde agosto solo Lara Hernández ocupa el cargo de manera interina.

La celebración del congreso, prevista para finales de junio o mediados de julio, dependerá de la fecha definitiva de los comicios andaluces. Durante la reunión de cinco horas realizada este sábado, los dirigentes analizaron la coyuntura política y fijaron los próximos pasos estratégicos, confirmando que Sumar intensificará su acción en el Gobierno. Fuentes del partido subrayan el papel de sus cinco ministros, que lograron negociar la aprobación de dos decretos del plan anticrisis en el Consejo de Ministros, uno de ellos relacionado con la prórroga de contratos de alquiler.

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, renuncia a su candidatura para las próximas generales de 2027.

El proceso de renovación interna también busca reforzar la participación de los territorios en la toma de decisiones y avanzar en la creación de una portavocía joven que represente al Espacio Joven de Sumar.

Posibles escenarios en la asamblea

Según fuentes de Sumar, la tradición reciente ha sido consensuar una candidatura de unidad, evitando disputas internas. No obstante, algunas voces reconocen que la próxima asamblea podría polarizarse entre dos sectores, liderados respectivamente por Lara Hernández y Verónica Martínez Barbero, portavoz en el Congreso. Esta última ha defendido públicamente la importancia de debatir con la militancia los pasos a seguir.

En la asamblea se abordarán tanto la renovación de los órganos de dirección como las posiciones estratégicas del partido. El Grupo Coordinador enfatiza que el debate debe garantizar la participación de toda la organización, definida como “plurinacional, laborista, ecosocialista y feminista”.

Sumar mantiene su apuesta por las alianzas con IU, Comuns y Más Madrid, con la intención de consolidar una plataforma electoral que amplíe derechos y libertades en el país. La dirección destaca que la presión ejercida sobre el PSOE fue determinante para incluir medidas sociales en los últimos decretos, como la protección en materia de vivienda y la regulación de los márgenes empresariales.

El partido atraviesa un proceso de ajuste tras la salida de Díaz del liderazgo electoral, lo que obliga a replantear la estructura organizativa y la relación con otras fuerzas. La nueva asamblea, la tercera en tres años, se perfila como un punto de inflexión para definir el futuro de Sumar y su papel en el escenario político nacional.