‘Viernes 13’: Cuál es el orden para ver las películas de una de las sagas de terror más famosas del mundo del cine

Jason Voorhees, personaje principal de la franquicia de cine de terror 'Friday The 13th', y responsable de instalar la superstición del "viernes 13" en la sociedad contemporanea - crédito Paramount Pictures

La franquicia de Viernes 13 es una de las más longevas y reconocidas dentro del cine de terror. Con su villano principal, Jason Voorhees, convertido en un icono de la cultura popular, las películas han dejado una marca indeleble en el subgénero slasher. Aunque la calidad y la recepción de las películas varían, la saga ha mantenido su atractivo, acumulando seguidores leales desde su estreno en 1980. A continuación, se presenta el orden recomendado para ver las películas, respetando el desarrollo de la historia y los giros en su trama.

La franquicia Viernes 13 ha tenido altibajos, pero su impacto en el cine de terror es indiscutible. Desde su modesto inicio en 1980 hasta su expansión en películas de ciencia ficción y crossovers, Jason Voorhees se ha convertido en un símbolo del terror enmascarado, perpetuando una de las sagas más longevas y reconocidas del género slasher.

Viernes 13 (Friday the 13th) se estrenó en 1980 y contó con la dirección de Sean S. Cunningham

1.Viernes 13 (1980)

La película que inició la franquicia no se centra inicialmente en Jason Voorhees, el icónico asesino enmascarado, sino en su madre, Pamela Voorhees. En esta primera entrega, un grupo de jóvenes se reúne en el Campamento Crystal Lake para prepararlo para su reapertura. Sin embargo, uno a uno, empiezan a ser asesinados por un misterioso atacante. El giro al final revela que la madre de Jason es la responsable de los crímenes, vengando la muerte de su hijo, quien se ahogó años atrás debido a la negligencia de los consejeros del campamento. Este filme sentó las bases para lo que vendría después, aunque aún no introduce al personaje que dominaría la saga en las siguientes décadas.

2. Viernes 13. 2ª parte (1981)

En esta secuela, Jason Voorhees toma el relevo como el principal villano. Ahora adulto, Jason busca vengar la muerte de su madre, quien fue decapitada al final de la primera película. Armado con un saco en la cabeza como máscara y un machete, Jason comienza su cacería en Crystal Lake. Esta película es esencial porque introduce a Jason como el asesino y marca el inicio de su leyenda. A partir de aquí, su presencia será constante en las siguientes películas.

3. Viernes 13. 3ª parte (1982)

La tercera parte es fundamental en la historia de Jason, ya que es aquí donde obtiene su icónica máscara de hockey, que se convertiría en su sello distintivo. La película fue rodada y lanzada en 3D, lo que añade un elemento de curiosidad técnica, aunque algunos consideran que el guion es repetitivo. A pesar de ello, la imagen de Jason con su máscara solidifica su estatus como uno de los asesinos más emblemáticos del cine de terror.

4. Viernes 13. 4ª parte: último capítulo (1984)

Aunque el título sugiere el final de la saga, esta película no sería la última, como se vería posteriormente. Aquí, Jason parece encontrar su destino definitivo, enfrentando a un grupo de adolescentes en Crystal Lake. El personaje de Tommy Jarvis, interpretado por Corey Feldman, juega un papel crucial, ya que es quien aparentemente mata a Jason. Esta película es conocida por su tono más oscuro y violento, y por algunos es considerada una de las mejores de la saga.

Imagen de 'Viernes 13. 4ª parte: último capítulo'

5. Viernes 13. Parte V: Un nuevo comienzo (1985)

Tras la aparente muerte de Jason en la película anterior, “A New Beginning” introduce un nuevo asesino. La película sigue a Tommy Jarvis, quien ahora es un joven traumatizado tras haber matado a Jason. Sin embargo, la trama se desvía al presentar a un asesino que parece imitar a Jason, pero que no es él. Este giro no fue del agrado de muchos fanáticos, quienes esperaban el regreso del verdadero Jason, lo que afectó la recepción de la película.

6. Viernes 13. 6ª Parte: Jason vive (1986)

Ante las críticas a la entrega anterior, la franquicia trae de vuelta a Jason de forma literal. En esta película, Jason es resucitado de la tumba por un rayo y regresa más fuerte y más implacable que nunca, iniciando una nueva matanza. Esta sexta parte incorpora elementos sobrenaturales, presentando a Jason como un ser prácticamente inmortal. Este cambio en la dirección fue bien recibido por los fans, revitalizando la saga.

7. Viernes 13. 7ª parte: Sangre nueva (1988)

En “The New Blood”, Jason se enfrenta a un nuevo tipo de oponente: Tina, una joven con poderes telequinéticos. Este enfrentamiento añade un giro interesante a la fórmula habitual, pero la película no logró el éxito esperado. A pesar de ello, continúa con la representación de Jason como una fuerza imparable, algo que se convertiría en una constante en las entregas posteriores.

8. Viernes 13. VIII parte: Jason vuelve... para siempre (1989)

Esta película lleva a Jason fuera de su entorno habitual de Crystal Lake. La trama se desarrolla en gran parte en un barco que se dirige a Nueva York, donde Jason sigue a un grupo de estudiantes de secundaria. Aunque el título sugiere que Jason toma Manhattan, gran parte de la acción se desarrolla en el barco, lo que decepcionó a algunos espectadores. Aun así, la película se destaca por situar al villano en un ambiente urbano.

Imagen de 'Freddy vs Jason'

9. Viernes 13. El final: Jason va al Infierno (1993)

Jason Goes to Hell marca un cambio radical en la franquicia. La película comienza con la aparente muerte definitiva de Jason, pero su espíritu comienza a poseer diferentes cuerpos. Este enfoque sobrenatural fue un intento de revitalizar la saga, pero la película no fue bien recibida por los críticos ni por el público. Sin embargo, es notable por sugerir un cruce con la franquicia Pesadilla en Elm Street, que se concretaría años después.

10. Jason X (2001)

Llevando la saga a un territorio completamente nuevo, Jason X transporta a Jason al futuro y al espacio. Este giro de ciencia ficción fue visto como un cambio divertido pero absurdo por muchos fanáticos. Aunque la película no fue un éxito en taquilla, ha ganado un estatus de culto entre algunos seguidores de la franquicia.

11. Freddy vs. Jason (2003)

El esperado enfrentamiento entre Jason Voorhees y Freddy Krueger, el villano de la saga Pesadilla en Elm Street, se concreta en esta película. Aunque el guion es simple, la idea de ver a dos de los más grandes villanos del cine de terror enfrentarse en una misma película fue suficiente para atraer a las audiencias.

12. Viernes 13 (2009)

Este reinicio de la franquicia combina elementos de las tres primeras películas, ofreciendo una versión más moderna y actualizada de la historia de Jason. Aunque recibió críticas mixtas, sirvió para presentar a Jason a una nueva generación de espectadores.