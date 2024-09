Pedro Almodóvar cumple 75 años en el Festival de San Sebastián: la fiesta sorpresa en la que el equipo de ‘Yo, adicto’ le canta el cumpleaños feliz

Hoy Pedro Almodóvar cumplía 75 años y lo ha celebrado en el marco del Festival de San Sebastián, como muchas otras ocasiones pero, lo que no sabía es que le tenían preparada una pequeña (gran) sorpresa.

El director manchego ha asistido al estreno de la serie Yo, adicto, que supone el debut de este creador después de haber adaptado su libro autobiográfico en una ficción para Disney Plus+ que se podrá ver en la plataforma a partir del 30 de octubre.

La relación entre Javier Giner y Pedro Almodóvar siempre ha sido muy especial, ya que durante mucho tiempo trabajó en El Deseo, la productora del cineasta y ha ejercido como su jefe de prensa, tanto para él como para Penélope Cruz. Así que, de alguna manera, podría considerarse como su maestro en muchos sentidos, la persona que no solo ha inspirado su carrera, sino que terminó por convertirse en amigo personal.

Imagen de archivo del cineasta español Pedro Almodóvar. EFE / Juanjo Martín.

Buena parte del equipo de Yo, adicto estaba presente en este acto, entre ellos el auténtico protagonista, Oriol Pla, que se convierte en el ‘alter ego’ del propio Javier Giner, así como sus compañeros de reparto Marina Salas, Omar Ayuso, Patrick Martino, Pilar Bergès o Victoria Luengo.

“Me gustaría dedicar esta serie a alguien que casi considero mi padre, una persona desconocida que se llama Pedro Almodóvar, del que tanto hemos aprendido todos los que estamos en esta profesión, pero del que yo he tenido el inmenso honor, suerte y privilegio de estar tan cerca de él y... como no me voy a ver en esta en toda mi vida, quiero devolverte un regalo que tú hiciste hace mucho tiempo en una ceremonia de los Goya. En aquel día tú te lanzaste imitando a Marilyn Monroe y le cantaste el cumpleaños feliz al que es hoy el rey de España. Y el equipo de Yo, adicto, quiere cantar el cumpleaños feliz hoy a nuestro rey, que eres tú”.

A continuación, Oriol Pla ha sacado una trompeta el acompañamiento musical y toda la sala ha entonado el cumpleaños feliz a Pedro Almodóvar, un momento precioso e inolvidable para todos los asistentes.

Pedro Almodóvar en el Festival de San Sebastián presentando Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón, junto a Blanca Sánchez y Olvido Gara en 1980.

El director se encuentra en uno de sus momentos más dulces después de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia por su última película, La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, su primer largometraje en lengua inglesa.

Además, mañana recibirá en el marco de este certamen el Premio Donostia a toda su trayectoria y se proyectará por primera vez en España su película, que se estrenará en cines el próximo 18 de octubre.