El cantante y actor italiano Benjamin Mascolo habla de su vida con autismo de alto funcionamiento: “Cuando abro el menú de un restaurante me da una crisis de pánico”

El actor Benjamin Mascolo en 'Time is up'

El pasado 14 de septiembre, el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ha sido diagnosticado con autismo de alto funcionamiento. El anuncio se realizó a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, luego de varios meses de ausencia y tratamiento intensivo, según informó el medio italiano Il Fatto Quotidiano.

Mascolo, conocido principalmente por su trayectoria en el dúo musical Benji & Fede, decidió hacer pública su condición tras años de cuestionarse sobre su estado mental y someterse a diversas pruebas médicas. En su extenso post, el cantante explicó que durante este periodo estuvo ocupado viajando junto a su esposa para asistir a uno de los mejores hospitales de Italia, donde pasó por múltiples tests y entrevistas con psiquiatras renombrados.

“Después de mucho tiempo de duda y desconfianza hacia las instituciones, finalmente me entregué a la ciencia moderna y acepté la ayuda profesional,” expresó el artista. En su publicación, Mascolo relató que desde su infancia ha sentido inseguridades y miedos que nunca pudo explicar completamente, citando letras de su canción favorita Iris para reflejar sus sentimientos: “No quiero que el mundo me vea, porque no creo que me entenderían.” El que en su día fuera pareja de la actriz Bella Thorne y protagonista junto a ella de Juego de amor ha explicado cómo esta condición afecta a su vida.

Según Il Fatto Quotidiano, el proceso diagnóstico no fue fácil, pero el cansancio de lidiar con su situación sin apoyo especializado llevó a Mascolo a tomar la decisión de buscar ayuda. El cantante describió detalladamente que durante años intentó manejar su situación mediante el uso de sustancias y hábitos de vida extremos, incluyendo maratones y estrictas dietas saludables, en lugar de buscar terapia profesional. Esta autogestión solo lo llevó a una espiral de sufrimiento hasta que finalmente optó por acudir a especialistas.

La actriz Bella Thorne y su novio italiano Benjamin Mascolo se comprometen (Instagram @b3nm)

Una nueva vida

Tras recibir la confirmación de su diagnóstico de autismo de alto funcionamiento, Benjamin Mascolo compartió con sus seguidores que ahora entiende mejor ciertas reacciones y comportamientos propios, como el pánico al mirar un menú en un restaurante. Esta nueva etapa en su vida la enfrenta con un dedo de esperanza y ganas de seguir adelante con el conocimiento y apoyo adecuado.

La revelación pública de su condición ha generado un impacto significativo entre sus seguidores y en la opinión pública. Según Il Fatto Quotidiano, esta confesión llega poco después de que Mascolo y su compañero musical Federico Rossi celebraran un concierto con entradas agotadas en el Unipol Forum de Assago en Milán, el pasado 16 de noviembre. Este evento marcó un significativo regreso de la dupla al escenario y fue un momento de unión y reconexión para el artista.

Además, Benjamin Mascolo agradeció el respaldo de su esposa, a quien describió afectuosamente como una “santa mujer”, y mencionó el importante apoyo que ha recibido de ella durante todo este proceso. El cantante subrayó cómo, en lugar de disfrutar de unas vacaciones de verano, emprendieron viajes necesarios para llegar a las consultas médicas. Esta apertura de Mascolo sobre su autismo busca desmitificar y sensibilizar al público sobre esta condición, mostrando que incluso figuras públicas y exitosas pueden enfrentar desafíos mentales y emocionales significativos y que es valioso buscar y aceptar ayuda profesional para gestionarlos adecuadamente.