La miniserie coreana que arrasa en Netflix: de qué va ‘El amor vuelve a casa’

El amor vuelve a casa es un K-drama protagonizado por Ji Jin-hee y Kim Ji-soo. (Netflix)

Agosto es un mes perfecto para los estrenos. En pleno verano, las plataformas digitales han encontrado un excelente hueco para anunciar el estreno de nuevas temporadas y series. En el caso de Netflix, es lo que ocurre con las nuevas temporadas de The Umbrella Academy o Emily in Paris, dos series de éxito de la plataforma que han estrenado simultáneamente sus respectivas cuartas temporadas, la primera el pasado 8 de agosto y esta última este viernes 15. Sin embargo, si alguien no quiere ponerse al día con las cuatro temporadas que tienen respectivas series, la plataforma ofrece una alternativa que ya lo está petando: se trata de la miniserie coreana El amor vuelve a casa.

Estrenada el pasado 10 de agosto en Netflix, solo el primer capítulo de la serie la ha situado en el top 10 de las series más vistas de habla no inglesa en la plataforma en su primera semana de emisión con más de 2,1 millones horas vistas. Gracias a un enfoque dramático y emocional, ya capturado la atención de miles de espectadores solo en sus primeros ocho días. La miniserie, que tiene un total de 12 capítulos, estrenó su primero el pasado sábado 10 de agosto en Netflix y en la cadena surcoreana JTBC. Los episodios se lanzarán los sábados y domingos hasta el 15 de septiembre de 2024.

¿De qué va ‘El amor vuelve a casa’?

El amor vuelve a casa (Gajok X Melo en coreano y Romance in the House en inglés) es la última sensación en Netflix, una colaboración entre la plataforma y la cadena surcoreana JTBC, que explora los desafíos emocionales y las tensiones que surgen cuando un hombre intenta volver a conectarse con la familia que abandonó hace más de una década.

Esta serie de comedia románica sigue a Byeon Moo-jin, interpretado por el veterano actor Ji Jin-hee, quien regresa a la vida de su exmujer Geum Ae-yeon, interpretada por Kim Ji-soo, y sus hijos después de haberlos dejado once años atrás. En su ausencia, Moo-jin ha amasado una considerable fortuna, pero su éxito financiero no ha podido llenar el vacío de la familia que perdió. Decidido a reparar su relación con ellos, Moo-jin se presenta ante Ae-yeon y su hija Byeon Mi-rae como un hombre adinerado y poderoso, esperando recuperar su lugar en sus vidas. Sin embargo, su regreso no es bien recibido.

Geum Ae-yeon, una madre que ha luchado sola para sacar adelante a sus hijos, está llena de resentimiento hacia el hombre que los abandonó. Mi-rae, ahora adulta y determinada a ser una fuente de apoyo para su madre, rechaza categóricamente cualquier intento de reconciliación. El panorama se complica aún más cuando Moo-jin revela que es el dueño del edificio en el que vive la familia, lo que coloca a Ae-yeon y a sus hijos en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

El guion, escrito por Kim Young-yoon, conocida por su trabajo en My Secret Romance, y dirigido por Kim Da-ye, quien también estuvo a cargo de Salon De Nabi, ofrece un enfoque refrescante al abordar las complejidades de las relaciones familiares y las segundas oportunidades. A través de la historia de Moo-jin, la serie plantea preguntas sobre el perdón, el arrepentimiento y la posibilidad de redención.

El amor vuelve a casa ha resonado con audiencias de todo el mundo gracias a su habilidad para mezclar el drama y la comedia, ofreciendo una historia que, aunque centrada en la cultura coreana, explora temas universales que tocan a cualquier espectador. Con su éxito en Netflix, la serie se une a la lista de K-dramas que han logrado un impacto global, reafirmando la creciente influencia de la cultura surcoreana en el entretenimiento internacional.