Un hombre detenido en Barcelona por intentar matar a su expareja y su hija de 2 años quemando el piso en el que se encontraban

Detenido en Barcelona un hombre por intentar matar a su expareja y su hija de 2 años quemando el piso en el que se encontraban (Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre en Barcelona por intentar matar a su expareja y a su hija de dos años quemando el piso en el que se encontraban, ubicado en la calle Sant Joaquim del municipio barcelonés de les Franqueses del Vallès, de acuerdo con información de Europa Press.

Según fuentes de la policía catalana y los Bomberos de la Generalitat, el fuego se originó hacia las 23:32 del viernes y motivó la movilización de seis dotaciones de emergencia. Afortunadamente, tanto la mujer como la niña salieron ilesas, aunque no han podido regresar a la vivienda, completamente inhabitable por el efecto de las llamas. El hombre, por su parte, trató sin éxito de huir por un balcón antes de ser detenido.

La evacuación del edificio se produjo de forma previa a la llegada de los equipos de emergencia, ya que los vecinos salieron por sus propios medios tras percatarse del humo y de las llamas. La intervención de los servicios de emergencia permitió controlar el incendio antes de la medianoche del viernes. Posteriormente, una vez ventilado el inmueble, el resto de vecinos pudo retornar a sus casas.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en el que murieron tres mujeres, su expareja, la madre de ésta y una vecina, y varias personas resultaron heridas.

El hombre había amenazado con quemar el piso si su expareja no accedía a sus exigencias

El arrestado, de unos 30 años y origen extranjero, acudió al domicilio de su exmujer, de unos 20 años, a pesar de contar con una orden de alejamiento tras una denuncia previa por malos tratos. Fuentes vecinales citadas por ElCaso.com señalaron que el hombre había amenazado a su expareja con prender fuego a la vivienda si no accedía a sus exigencias. Debido a estas amenazas, la policía se desplazó al lugar, pero el hombre se marchó antes de ser localizado.

Horas después, el hombre regresó a la vivienda y comenzó el incendio mientras en el interior permanecían su expareja, la hija de ambos y una amiga. Tras provocar el fuego, intentó huir saltando por un balcón, aunque fue detenido poco después por los agentes. El piso quedó completamente calcinado e inhabitable.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no tuvo que atender a ninguna persona, ya que todas lograron salir ilesas. La normalidad en el edificio se recuperó en torno a la una de la madrugada, momento en que los vecinos pudieron regresar a sus domicilios, salvo las personas afectadas directamente por el incendio, que permanecen sin poder acceder a su vivienda debido a los daños estructurales.

Durante la mañana del sábado se interrumpió el suministro eléctrico en la zona para facilitar las tareas de los técnicos y garantizar la seguridad del edificio. Fuentes vecinales indicaron que el piso incendiado pertenece a los padres de la joven afectada, quienes se habían marchado tras varios problemas de convivencia con el ahora detenido. La investigación policial sigue abierta para esclarecer con detalle las circunstancias del suceso y determinar la motivación exacta del arrestado.

El detenido, que venía un tiempo saltándose la orden de alejamiento que pesaba sobre él, ha pasado ahora a disposición judicial como autor de un delito de incendio. La policía continúa recabando datos para reconstruir la secuencia de los hechos y concretar la relación entre los implicados.

Esto llega apenas una semana después del asesinato de Dolores, Antonia y Laura Valentina en Miranda del Ebro, Burgos. En ese caso, José M.G. prendió fuego a la vivienda de Dolores, su expareja, en la que se encontraba también la madre de ella, Antonia; y otra vecina, Laura Valentina. Las tres murieron como consecuencia del incendio provocado por José, y la jueza del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras lo cual el detenido pasó a disposición judicial.