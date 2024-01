Qué fue de ‘Supersubmarina’, la banda que sufrió un grave accidente en 2016 y que no volvió a subirse a los escenarios

Imagen del grupo Supersubmarina

“Hola, bichos. Llevamos mucho tiempo callados y queremos contaros el porqué de este silencio”. Con este enigmático mensaje rompía el silencio Supersubmarina, el grupo de indie español que ha estado fuera de los escenarios durante mucho tiempo. Un silencio que ha constado de más de siete años y que parece que después de tanto tiempo ha llegado la hora de explicarlo y de ponerle en su contexto. Pero detrás del silencio y del grupo hay una historia que merece ser contada.

Formada en Baeza (Jaén) en 2007, Supersubmarina es una banda formada por José Chino (voz y guitarra), Jaime (guitarra solista), Pope (bajo) y Juanca (batería y percusión). La idea del grupo comenzó a coger forma en 2005, cuando este grupo de amigos se juntaban por ocio y en unas condiciones mejorables. El origen del nombre del grupo recuerda a cuando grabaron una canción en la que, gracias a un teclado infantil, introdujerom algunos sonidos parecidos al del mar. “Y para nombrar la canción, a la hora de guardarla en una carpeta, pues pusimos submarina o súper marina o algo así. Y, partir de ahí, llegamos luego a Supersubmarina, que nos parecía algo original. Y se quedó así”, contaría José Chino en una entrevista.

No obstante, no fue hasta 2008, con el lanzamiento de su EP Cientocero, que Supersubmarina comenzó, en el que ya se atisbaban grandes temas como Elastica Galactica. La naturalidad del grupo, hablando en sus letras de situaciones cotidianas o problemas personales, hicieron que el grupo no tardarse en expandir su éxito de Jaén al resto de España. Para 2009 ya tenían un nuevo EP, Supersubmarina, que sentaría las bases de su álbum debut al año siguiente, Electroviral.

A partir de ahí, la escalada hacia el éxito de la banda fue colosal, participando en todo tipo de festivales nacionales y situándose como uno de los grupos indie de referencia en España junto a otros como Miss Cafeina, Lori Meyers o Sidonie. Sin embargo, todo cambiaría en 2016, cuando la banda sufrió un accidente de tráfico que propició la disolución del grupo. Sucedió el 14 de agosto de 2016, cuando el grupo se encontraba en plena gira veraniega de promoción de su último disco. Todo el grupo sufrió daños en el accidente, aunque el mayor como tal lo sufrió el grupo, que desde entonces no volvió a subir jamás a los escenarios.

Algo que sirva como luz

Pope (bajista) y Juanca sí que retomaron sus carreras sumándose a diferentes proyectos musicales, como Melifluo, fundado en 2019 por Juanca y al que se uniría más tarde Jaime Gandía. El único de la banda que no ha vuelto a actuar ha sido José Chino, quien probablemente quedó más afectado por el accidente. No obstante, ahora todos tendrán la oportunidad de contar de primera mano su historia, ya que el misterioso anuncio que hacían las redes sociales no es otro que la publicación de Algo que sirva como luz, el libro de Fernando Navarro (Todo lo que importa sucede en las canciones).

“Por primera vez contamos nuestra verdadera historia y donde seguramente podáis encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que nos habéis hecho desde que sucedió todo. Os agradecemos infinitamente vuestras reacciones de ayer. Tenemos tantas ganas como vosotros y vosotras de retomar la actividad musical y ojalá esta terapia hecha libro suponga para Supersubmarina un nuevo punto de partida. Gracias bichos!”, reza el comunicado de la banda con respecto al libro, que ya ha servido como disparadero para todo tipo de especulaciones. ¿Se tratará solo de un libro o también de un reinicio de la banda?