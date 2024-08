‘Soy Nevenka’ lanza su primer tráiler: así es el juicio que cambió para siempre la historia del feminismo en España

Icíar Bollaín dirige a Mireia Oriol y Urko Olazabal en 'Soy Nevenka', producida por Kowalski Films, Feelgood Media, Movistar Plus+ y Garbo Produzioni

Fue uno de los casos que más sacudió nuestro país en los últimos años y sin duda uno que cambió para siempre la política y el feminismo en España. Mucho antes del #MeToo de Hollywood y otros tantos movimientos de empoderamiento hacia la mujer, en la ciudad de Ponferrada una mujer dijo basta a los acosos sexuales que sufría por parte del alcalde, llegando a llevar a este a un juicio en el que terminaría siendo procesado. Hoy día estos casos no resultan tan extraños de ver, pero en su momento hubo una mujer que rompió la espiral de silencio que se cernía ya no solo por los corrillos políticos, sino por todo un país. Esa mujer se llama Nevenka Fernández, y su historia está a punto de ser llevada a la gran pantalla.

Soy Nevenka es el filme que presenta este caso real, que tuvo lugar en el año 2000 y se prolongaría hasta 2002, cuando finalmente se impuso la sentencia. La película llega dirigida por una gran autora del cine español como Icíar Bollaín (Te doy mis ojos, La boda de Rosa), así como Mireia Oriol en el papel de Nevenka y Urko Olazábal (Maixabel) en el de Ismael Álvarez, el alcalde de Ponferrada que acosaría a Nevenka y que terminaría siendo juzgado. Además, completan el reparto Ricardo Gómez, Carlos Serrano o Lucía Veiga, todo ello en una película rodada en Zamora y que cuenta con el sello de Movistar+.

La historia de Nevenka comenzó en septiembre del año 2000, cuando llevaba casi un año trabajando como concejal en el ayuntamiento de Ponferrada. Fue entonces cuando solicitó la baja por depresión en el ayuntamiento y se trasladó a Madrid, desde donde interpuso una denuncia contra el entonces alcalde del municipio, Ismael Álvarez, quien había estado acosándola sexual y laboralmente durante todo ese año. Nevenka presentó la denuncia el 26 de marzo de 2001 marcando un hito dentro del feminismo, ya que por primera vez una mujer en un cargo político se atrevía a alzar la voz y dirigirse contra un acosador, incluso cuando este había sido su pareja durante unos meses y era miembro de su mismo partido.

Candidata a la Concha de Oro

“Hablar me ha salvado”, reconocería la propia Nevenka Fernández después de ratificar su declaración, a pesar de que vio como la Asociación para la Defensa de la Mujer Acosada se retiró del caso antes de empezar el juicio argumentando que había perdido la confianza en Nevenka Fernández. Finalmente, la sentencia se dio a conocer el 30 de mayo de 2002, imponiendo a Ismael Álvarez la pena mínima -nueve meses de cárcel, una multa de 6.480 euros y una indemnización a la víctima de 12.000 euros por acoso sexual-, pero el caso hizo historia desde ese mismo momento. Además provocó que Álvarez dimitiese del cargo ese mismo día, a pesar de que ni su partido ni la ley se lo habían exigido.

Soy Nevenka llegará a los cines el próximo 27 de septiembre, pero antes tendrá un paso más que especial por el Festival de San Sebastián, donde competirá por la Concha de Oro. No será la primera vez que Icíar Bollaín opte a este galardón, pero desde que fuera reconocida en 2003 por Te doy mis ojos la realizadora madrileña no ha encontrado fortuna. No lo tendrá del todo fácil tampoco en esta edición, ya que competirá con cineastas internacionales como Gia Coppola, Kyoshi Kurosawa, Edward Berger, Maite Alberdi o la también española Pilar Palomero.