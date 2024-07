Brad Pitt y George Clooney se reúnen en esta película del director de ‘Spider-Man’

George Clooney y Brad Pitt en 'Ocean's Eleven'

Tras reunir a los tres Spider-Man originales en Spider-Man: No Way Home, el director Jon Watts se ha propuesto seguir adelante con nuevos proyectos. El primero es una serie de Star Wars titulada Skeleton Crew, una aventura espacial protagonizada por niños perdidos en el espacio, que formará parte del extenso universo de Star Wars. El segundo un nuevo reencuentro aunque esta vez no entre héroes arácnidos.

Porque este segundo, y quizás más esperado proyecto, es una película original de crimen titulada Wolfs. En este film, dos de los actores más reconocidos de Hollywood, George Clooney y Brad Pitt, se reúnen después de su exitosa colaboración en la saga de Ocean’s, bajo la dirección de Steven Soderbergh. En Wolfs, Clooney y Pitt interpretarán a Jack y Nick, dos especialistas en limpiar escenas de crímenes que descubren que han sido contratados para el mismo trabajo, obligándolos a colaborar pese a sus diferencias personales y profesionales.

La química entre Clooney y Pitt es legendaria desde su primera participación conjunta en Ocean’s Eleven (2001), seguida por Ocean’s Twelve (2004) y Ocean’s Thirteen (2007), películas que se convirtieron en iconos del cine de robos. La saga Ocean’s destacó no solo por sus elaborados planes y giros de guion, sino también por la dinámica entre estos dos actores. Su última aparición juntos fue en la comedia oscura Quemar después de leer de los Hermanos Coen, donde mostraron una vez más su capacidad para combinar humor y acción de manera efectiva.

Jon Watts, quien también escribió y dirigirá Wolfs, expresó en una entrevista con Empire que su intención es explorar la dinámica entre estos dos personajes icónicos. “Quería saber cómo sería si estos dos tipos se encontraran”, afirmó Watts. La película se centra en la relación entre Jack y Nick, específicamente escrita para Clooney y Pitt, aprovechando su historial en thrillers de acción. Watts cree que la relación entre estos actores ha sido subutilizada en el pasado, y con Wolfs busca maximizar el potencial de este dúo en el cine.

George Clooney y Brad Pitt en una imagen de 'Wolfs'

Un reencuentro esperado

El reencuentro de George Clooney y Brad Pitt es uno de los puntos más destacados de Wolfs. Los fans de la saga Ocean’s seguramente estarán ansiosos por ver a estos dos actores compartiendo pantalla nuevamente. Con una trama centrada en el crimen y la colaboración obligada entre dos especialistas que no siempre ven el trabajo de la misma manera, la química y el carisma de Clooney y Pitt prometen ofrecer un espectáculo digno de recordar. La expectación alrededor de Wolfs no solo radica en el talento de sus protagonistas y su director, sino también en la premisa interesante y refrescante del guion. La película buscará presentarnos un nuevo tipo de thriller de crimen, donde el humor negro y la tensión entre los personajes principales proporcionan una experiencia cinematográfica distintiva.

Wolfs se estrenará en los cines el 20 de septiembre de 2025, y se espera que la fecha de estreno en otros mercados se anuncie pronto. Con este reencuentro en pantalla grande, Jon Watts no solo demuestra su versatilidad como director, pasando del universo de superhéroes de Marvel y la fantasía de Star Wars al crimen y el misterio, sino que también regala a los cinéfilos una nueva oportunidad de disfrutar del icónico dúo de Clooney y Pitt en una historia llena de giros y sorpresas. La película promete ser un éxito tanto para los seguidores de la saga Ocean’s como para aquellos que aprecian el buen cine de acción y crimen, consolidando así a Jon Watts como uno de los directores más versátiles y emocionantes de la actualidad.