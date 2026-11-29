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Un elector de la localidad granadina de Armilla ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil tras constatar que otra persona había votado en su nombre en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

Se trata de una de las incidencias de las que da cuenta la Delegación del Gobierno en Andalucía en el comunicado en el que informa sobre la marcha de la jornada electoral en la comunidad hasta las 14 horas, que registra una participación del 44,13%, 2,08 puntos más que el 23 de julio de 2023.

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Según estas fuentes, un elector descubrió al acudir a votar al centro Reina Sofía de Armilla que ya figuraba como votante en la mesa, por lo que se ha pedido la revisión de las cámaras del centro para investigar si otra persona ha votado en su nombre horas antes.

La mesa electoral ha acordado por mayoría permitirle votar y el afectado se ha trasladado al puesto principal de la Guardia Civil de Armilla para presentar denuncia.

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