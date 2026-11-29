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Redacción deportes, 29 nov (EFE).- El belga Thibau Nys (Lidl-Trek) logró este domingo la victoria en la prueba de la Copa del Mundo de Tabor (República Checa), tras una carrera en la que demostró su superioridad con abultadas ventajas durante el recorrido y en la que tuvo que hacer frente a un terreno helado y con una temperatura de menos dos grados.

La ausencia del neerlandés Mathieu van der Poel, el belga Wout van Aert y el británico Tom Pidcock, que aún no han debutado esta temporada, está permitiendo que Thibau Nys brille y adquiera un especial protagonismo en estas primeras carreras.

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En el circuito de Komora, sede de cuatro Campeonatos del Mundo de ciclocrós, el último en 2024, Thibau Nys demostró su superioridad sin dar opción a sus rivales, algunos de los cuáles ya veían a mitad de la carrera al belga a más de treinta segundos.

El recorrido, que combinó curvas cerradas, escaleras, obstáculos y pequeños repechos, se hizo aún más duro por el hielo y la nieve que había en algunos de los tramos, y también por el intenso frío que hizo, con una temperatura por debajo de los cero grados.

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El neerlandés Tibor del Grosso, que hace dos días peleó la victoria hasta casi el final, quedando a solo dos segundos de Nys en la Copa del Mundo de Ostrava (República Checa), no tuvo su mejor día, sobre todo porque una caída mediada la carrera le dejó sin opciones.

La victoria final fue para Nys, con nueve segundos de ventaja sobre su compatriota Joran Wyseure y 17 sobre el también belga Michael Vanthourenhout.

El español Felipe Orts terminó lejos de las primeras posiciones en la vigésimo tercera plaza.

En la carrera femenina la italiana Sara Casasola celebró en Tábor la primera victoria de su carrera en ciclocrós, coincidiendo además en el día de su 27 cumpleaños.

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Casasola se cayó en los primeros tramos de la carrera pero supo recomponerse para lanzar un ataque que no encontró respuesta en sus rivales y que la permitió llegar a meta en solitario con diez segundos de ventaja sobre la luxemburguesa Marie Schreiber. La británica Zoe Bäckstedt completó el podio.

Sofía Rodríguez fue la mejor española en la vigésimo cuarta posición. EFE