Guardar

Granada, 29 nov (EFE).- El drama 'Sé valiente', del director uruguayo Marcelo Torcida, ha ganado el premio al mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca, que ha reconocido también a Carlos Bardem, Cristina Medina y Rosario Pardo, entre otros.

En la gala de clausura, que se ha celebrado en la noche de este sábado en Granada, Bardem ha sido galardonado con el premio a mejor interpretación masculina, mientras que Cristina Medina ha sido reconocida como mejor actriz de reparto y Rosario Pardo, como mejor actriz.

PUBLICIDAD

La película 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal, ha obtenido tres galardones -mejor guion (Roberto Alfaro y Liteo Pedregal), mejor actriz (Rosario Pardo) y mejor actor (Carlos Olalla)- en una ceremonia que ha homenajeado a Romana González, ganadora de cuatro premios Goya y, a título póstumo, al poeta y periodista Juan de Loxa por su papel de difusión del legado lorquiano.

La comedia '¿Me entiendes o te lo explico?', de Jordi Calvet, ha conseguido los dos premios de interpretación de reparto, que han recibido Pablo Puyol y Cristina Medina.

PUBLICIDAD

El reconocimiento a la mejor ópera prima ha correspondido a 'Secretos de Dublín', la coproducción de España e Irlanda dirigida por Pedro Carrillo.

En los apartados técnicos, Rafael Bolaños ha obtenido el premio a la mejor fotografía por 'Tarántula', el 'thriller' de Tirso Calero presentado durante el festival.

PUBLICIDAD

La mejor banda sonora original ha sido la de Juan Manuel Mantecón para la cinta de José Luis Hernández, 'Ganivet'.

Además, 'Enlorquecido', dirigido por Manu Huelva y Miguel Poveda, ha recibido el premio al mejor documental por su recorrido por el universo de Federico García Lorca.

PUBLICIDAD

En animación, el reconocimiento ha sido para 'Ramen for two', una producción de Judith Tarrés, Sergi Barrassa y Leni Losantos.

La ceremonia de clausura, presentada por Carmen Laura y Jesús Albarracín, ha reunido a intérpretes como Carlos Bardem, Rosario Pardo, Cristina Medina, Pablo Puyol, Octavi Pujades, Daniel Muriel, Anna Senan y Mari Cielo Pajares.

PUBLICIDAD

También, a directores, guionistas o músicos como Mariola Cantarero, Denna, Sergio de la Puente, Iñaki Mercero, Sergio Pazos, Enrique del Pozo, Pepe Cantero, Tirso Calero, Francisco Yélamos, Jordi Calvet, Pedro Carrillo y Manu Huelva.

El flamenco ha estado representado por Pepe Luis y Juan Habichuela, Agustín Barajas, Rafael Amargo, Mariquilla y Tatiana. EFE