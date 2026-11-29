El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha comparecido este domingo en solitario, y ha llamado a la reconstrucción tras la victoria de PP y Vox en las elecciones generales: "Lo que viene es muy bestia y vendrán a por nosotros, a por Euskadi, a por Cataluña".
Pese a que ha invitado a quien quiera a subir al escenario con él "Invito a quien quiera a subir al escenario"), sus compañeros de partido no le han acompañado, y el líder Oriol Junqueras no estaba en la sala, donde sí estaban la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y miembros de la candidatura de Barcelona y de la dirección del partido.
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Rufián ha lamentado que no han logrado el objetivo de parar a la extrema derecha pese al ascenso de 7 a 11 escaños, y ha pedido que las izquierdas catalanistas se aglutinen para defender Catalunya: "Hoy Milei, Trump, Netanyahu, Abascal, Ayuso, Orriols, lo peor que hay en este mundo, están contentos, celebran lo que ha pasado esta noche. Es una mala noche".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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