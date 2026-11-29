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El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha celebrado esta noche los resultados de las elecciones generales, que les han dotado de siete escaños, convirtiéndose en la primera fuerza en votos en Euskadi y logrando más de 500.000 votos en esta Comunidad autónoma y en Navarra. Tras lamentar que la victoria de PP y Vox va a llevar a escenarios "no deseados", se ha dirigido a estos dos partidos para decirles: "Ni nos doblasteis, ni nos vais a doblar, ni nos doblaréis en la vida".

Otegi ha comparecido a las once de la noche en el edificio Ensanche de Bilbao, donde la formación independentista ha seguido la noche electoral arropada por un centenar de seguidores, a los que se han unido más fieles cuando se han conocido los resultados definitivos de los comicios, que han ondeado ikurriñas y banderas de Navarra, y lanzado gritos a favor de la independencia, lemas que han arreciado cuando han subido al estrado los candidatos y líderes de la formación, además de reclamar la puesta en libertad de los presos de ETA.

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Ha comenzado su intervención señalando que "todo ha merecido la pena" para alcanzar una noche como la de hoy. "La izquierda independiente está, es humilde, no peca de soberbia, tiene buenas conexiones con la gente, mira a los ojos a la gente, habla con la gente, y siempre hemos dicho, y hoy no vamos a volver a decir, que para nosotros y nosotras unas elecciones se miden en términos de partido y en términos de país", ha relatado.

Por ello, ha recordado que en su día hicieron una apuesta clara y un ofrecimiento, que se rechazó, para entender que las elecciones al Estado español no son elecciones en las que deberían competir, sino en las que deberían colaborar.

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"Aquella oferta se rechazó. No fue de nuestro agrado que se rechazara, pero hoy quiero empezar mi intervención diciendo que hoy estamos en un Estado en el que la extrema derecha va a gobernar. Esta es la situación. Y hoy quiero decir con claridad que esta es una situación que probablemente nos va a llevar a escenarios no deseados, en los que se van a aplicar políticas públicas de carácter muy reaccionario", ha manifestado.

No obstante, ha apuntado a la gente, "desde la confianza, desde la serenidad, desde la unidad", que "en este país, esta vieja nación, la vieja nación vasca, que elegía 23 diputados (Euskadi y Navarra), el bloque reaccionario que va a gobernar el Estado apenas tiene 4 y Vox tiene cero".

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Tras bromear con que todavía hay gente que les pregunta por qué son independentistas, Otegi ha respondido que "porque aquí no hay lugar ni para los reaccionarios, ni para los machistas, ni para los racistas, ni para la gente que no quiere lo mejor para nuestros trabajadores y trabajadoras. Euskal Herria, una república vasca de igualdad".

El líder de la formación abertzale, desde la "tranquilidad y fortaleza" que le conceden los resultados de hoy, ha subrayado los 500.000 votos logrados hoy, superando muy ampliamente los obtenidos en 2019.

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Aunque ha apuntado que muchos de los que les han votado no coinciden al 100% con lo que EH Bildu plantea, ha celebrado que han encontrado en su formación "el instrumento para hacer frente a los fascistas y una opción que es segura, humilde y sobre todo honrada y militante".

A esta gente se ha dirigido para asegurarles que no les van a fallar, porque no van a cambiar. "Vamos a seguir siendo pueblo, vamos a seguir siendo humildes, vamos a seguir hablando a la gente como la gente habla y vamos a seguir viviendo como vive la gente. Porque nosotros somos, ante todo y sobre todo, pueblo", orgulloso", ha concluido.

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